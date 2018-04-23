ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство в Нарве, инцидент со срочниками, повышение цен Taxify и отставка премьера Армении

Сегодня стало известно, что в субботу вечером в Нарве в своем косметическом кабинете была убита 42-летняя Елена, и что на прошлых выходных в Рапламаа под машину попали срочников, пребывавших на учениях. Также с сегодняшнего дня Taxify повысило цены, а Серж Саргсян после массовых митингов подал в отставку с поста премьер-министра Армении О самых важных новостях понедельника — в нашей традиционной подборке.
В Нарве на рабочем месте убили женщину, мать двоих детей
В субботу вечером в Нарве в своем косметическом кабинете была убита 42-летняя Елена. Loe edasi...
ФОТО: В Рапламаа автомобиль сбил двух срочников, пребывавших на учениях
На прошлых выходных в Рапламаа под машину попали двое юношей. Выяснилось, что они были срочниками, пребывавшими на учениях. Loe edasi...
Внимание! С сегодняшнего дня Taxify повышает цены
Повысится как плата за начало поездки, так и плата за ожидание. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Ереване 11-й день народных протестов против правительства. В рядах протестующих замечены военные
Накануне вечером на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек, в понедельник утром акции протеста оппозиции возобновились не только в столице, но и в других городах Армении. К митингующим, судя по трансляциям из центра Еревана, присоединились десятки военных - им пригрозили наказанием.
”Бархатная революция” в Армении: опасная ситуация в зоне геополитической борьбы за передел Ближнего Востока
Протесты против выдвижения экс –президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра начались уже в марте. Тогда Серж Сергсян заявил, что когда Армения перейдет на парламентскую систему правления, то он не будете претендовать на должность премьер-министра, добавив, что один и тот же человек не должен более 2 раз подряд руководить страной. Однако, после перехода страны на парламентскую систему, в апреле 2018 года он изменил свои взгляды и выставил свою кандидатуру на пост главы правительства. Loe edasi...
ВИДЕО: Акции протеста в Армении — шумовые гранаты, слезоточивый газ, столкновения с полицией
Уже 10 дней длятся акции протеста в Армении. На улицы столицы и других городов вышли десятки тысяч людей, недовольных избранием экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Loe edasi...
Серж Саргсян после массовых митингов подал в отставку с поста премьер-министра Армении
ВИДЕО: 2:0! Сборная Эстонии шокировала в Каунасе украинцев
Первую победу на чемпионате мира по хоккею среди команд дивизиона 1В одержала сборная Эстонии. Во втором туре наши хоккеисты неожиданно победили в Каунасе одного из фаворитов турнира Украину - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Loe edasi...
Налоги — в Латвию, мусор — в Эстонию. В Вильяндимаа на лесной опушке соорудили импровизированную алкосвалку
ФотографDelfi заметил в Волости Мульги Вильяндимаа гору мусора на лесной опушке. Она ”состоит” из бутылок из-под латвийского алкоголя и упаковки. Loe edasi...
ФОТО: Австралия открыла в Таллинне поп-ап посольство
ФОТО: На Сааремаа мотоциклист съехал с дороги и погиб
Сегодня на шоссе Вайвере-Вятта при совершении поворота 51-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал с дороги и погиб. Loe edasi...
Кейт Миддлтон родила сына
Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика. Об этом сообщает Reuters. Loe edasi...
В чемпионате Эстонии защитник ударил судью кулаком в лицо
В поединке четвертой лиги чемпионата Эстонии по футболу "Алексела" (Пакри) - "Соккернет" (Таллинн), который состоялся 22 апреля в Палдиски, игрок гостей ударил главного судью кулаком в лицо. Loe edasi...
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
За последний месяц бригада скорой помощи четырежды приезжала к актрисе Нине Дорошиной, однако она отказывалась от госпитализации, сообщает РЕН ТВ. Loe edasi...