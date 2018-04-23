ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство в Нарве, инцидент со срочниками, повышение цен Taxify и отставка премьера Армении

Внимание! С сегодняшнего дня Taxify повышает цены

Taxify'ga takso tellimine Foto: Rauno_Volmar

Повысится как плата за начало поездки, так и плата за ожидание.

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ФОТО и ВИДЕО: В Ереване 11-й день народных протестов против правительства. В рядах протестующих замечены военные

Накануне вечером на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек, в понедельник утром акции протеста оппозиции возобновились не только в столице, но и в других городах Армении. К митингующим, судя по трансляциям из центра Еревана, присоединились десятки военных - им пригрозили наказанием.



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”Бархатная революция” в Армении: опасная ситуация в зоне геополитической борьбы за передел Ближнего Востока

Личный архив Рафика Григоряна

Протесты против выдвижения экс –президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра начались уже в марте. Тогда Серж Сергсян заявил, что когда Армения перейдет на парламентскую систему правления, то он не будете претендовать на должность премьер-министра, добавив, что один и тот же человек не должен более 2 раз подряд руководить страной. Однако, после перехода страны на парламентскую систему, в апреле 2018 года он изменил свои взгляды и выставил свою кандидатуру на пост главы правительства.

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ВИДЕО: Акции протеста в Армении — шумовые гранаты, слезоточивый газ, столкновения с полицией

Уже 10 дней длятся акции протеста в Армении. На улицы столицы и других городов вышли десятки тысяч людей, недовольных избранием экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром.

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Серж Саргсян после массовых митингов подал в отставку с поста премьер-министра Армении

Serž Sargsjan Foto: Hovhannes Nikoghosjan

Серж Саргсян, назначенный на пост премьера-министра Армении 17 апреля, объявил об отставке, передает "Медуза".

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