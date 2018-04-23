23.04.2018, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство в Нарве, инцидент со срочниками, повышение цен Taxify и отставка премьера Армении

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rus.delfi.ee
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Armeenia
ArmeeniaFoto: Vano Shlamov, AFP

Сегодня стало известно, что в субботу вечером в Нарве в своем косметическом кабинете была убита 42-летняя Елена, и что на прошлых выходных в Рапламаа под машину попали срочников, пребывавших на учениях. Также с сегодняшнего дня Taxify повысило цены, а Серж Саргсян после массовых митингов подал в отставку с поста премьер-министра Армении О самых важных новостях понедельника — в нашей традиционной подборке.

В Нарве на рабочем месте убили женщину, мать двоих детей

Naise tapmine Narvas Foto: Roman Vikulov

В субботу вечером в Нарве в своем косметическом кабинете была убита 42-летняя Елена.
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ФОТО: В Рапламаа автомобиль сбил двух срочников, пребывавших на учениях

Foto: Tiit Blaat

На прошлых выходных в Рапламаа под машину попали двое юношей. Выяснилось, что они были срочниками, пребывавшими на учениях.
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Внимание! С сегодняшнего дня Taxify повышает цены

Taxify'ga takso tellimine Foto: Rauno_Volmar

Повысится как плата за начало поездки, так и плата за ожидание.
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ФОТО и ВИДЕО: В Ереване 11-й день народных протестов против правительства. В рядах протестующих замечены военные

Накануне вечером на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек, в понедельник утром акции протеста оппозиции возобновились не только в столице, но и в других городах Армении. К митингующим, судя по трансляциям из центра Еревана, присоединились десятки военных - им пригрозили наказанием.


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Протесты против выдвижения экс –президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра начались уже в марте. Тогда Серж Сергсян заявил, что когда Армения перейдет на парламентскую систему правления, то он не будете претендовать на должность премьер-министра, добавив, что один и тот же человек не должен более 2 раз подряд руководить страной. Однако, после перехода страны на парламентскую систему, в апреле 2018 года он изменил свои взгляды и выставил свою кандидатуру на пост главы правительства.
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ВИДЕО: Акции протеста в Армении — шумовые гранаты, слезоточивый газ, столкновения с полицией

Уже 10 дней длятся акции протеста в Армении. На улицы столицы и других городов вышли десятки тысяч людей, недовольных избранием экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром.
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