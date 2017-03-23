ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство экс-депутата Госдумы в Киеве и последствия теракта в Лондоне

Сегодняшний день был богат на события за рубежом.

Запрещенная в Британии, России и многих других странах экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на людей рядом со зданием британского парламента в Лондоне, совершенное днем 22 марта.

В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Его убийца также скончался.

В субботу, 8 апреля, премьер-министр Эстонии Юри Ратас отправится в Санкт-Петербург на мероприятия по случаю 100-летия со дня манифестации эстонцев в поддержку автономии.

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Погода в ближайшие дни: ночами до -5, днем до +7

фото иллюстративное Foto: Raivo Tasso

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ФОТО: Над Таллинном совершили полет американские военные вертолеты

Foto: Andres Putting

Сегодня в первой половине дня в небе над Таллинном можно было увидеть военные вертолеты США Black Hawk.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: В столкновении Mercedes с грузовиком в Ляэне-Вирумаа погибли двое мужчин из Таллинна

Liiklusõnnetus Tallinna-Narva 87. kilomeetril Foto: Kuvatõmmis

В понедельник вечером незадолго до 19 часов В Ляэне-Вирумаа поблизости от Хальяла столкнулись грузовик Volvo и автомобиль Mercedes-Benz. В результате столкновения погибли двое находившихся в автомобиле молодых мужчин из Таллинна.

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Почему убили экс-депутата Вороненкова: версии Москвы и Киева

Deniss Voronenkov Foto: Anna Issakova, TASS/All Over Press/Vida Press

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве "актом государственного терроризма со стороны России". В Кремле, в свою очередь, назвали абсурдными "измышления" о российском следе. Русская служба Би-би-си собрала первые комментарии по поводу резонансного преступления.

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Проводы Лембита Ульфсака пройдут в узком семейном кругу

Lembit Ulfsak - näitleja Foto: Sven Arbet

Проводы ушедшего из жизни 22 марта актера и режиссера Лембита Ульфсака пройдут в узком семейному кругу, потому как этого хотел сам актер.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Близ Кейла пьяный мужчина "врезался" в фуру, но сильно не пострадал

Liiklusõnnetus Keila juures 23.03.2017 Foto: Andres Putting

Кажется, бог действительно любит пьяниц — в районе Кейла переборщивший с алкоголем мужчина средних лет в прямом смысле врезался в фуру и после этого высоко пролетел по воздуху. Но травмы были легкие.

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Что посетит Ратас в ходе визита в Санкт-Петербург

Peterburg Foto: Tiina Toomet

В субботу, 8 апреля, премьер-министр Эстонии Юри Ратас отправится в Санкт-Петербург на мероприятия по случаю 100-летия со дня манифестации эстонцев в поддержку автономии.

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Убийца экс-депутата Вороненкова умер в больнице

Foto: Sergei Supinsky, AFP

Мужчина, застреливший бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова и сам раненный его охранником, скончался в больнице, сообщила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь генпрокуратуры Украины.

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В Антверпене задержали водителя, пытавшегося протаранить толпу

фото иллюстративное Foto: ERIC VIDAL, REUTERS

Полиция Бельгии задержала мужчину, который пытался врезаться в толпу людей на оживленной торговой улице в Антверпене.

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"Исламское государство" взяло ответственность за нападение в Лондоне

фото иллюстративное Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Запрещенная в Британии, России и многих других странах экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на людей рядом со зданием британского парламента в Лондоне, совершенное днем 22 марта.

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ВИДЕО против весеннего авитаминоза! Кого путешественники из Эстонии повстречали в водах у Мальдивских островов

Если в вашем подсознании рай представляется нетронутым тропическим островом с пальмами и белоснежными пляжами в окружении кристаллических лагун всех оттенков синего, то безусловно — на нашей планете именно Мальдивские острова отвечают всем этим требованиям. Окунитесь в бирюзовый океан вместе с видеохудожниками проекта Turist.ee и Hilife и смотрите видео (с субтитрами на русском)!

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Суд приговорил рэпера Beebilõust к тюремному заключению

Beebilõust Foto: Photographer: Marianne Ubaleht

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным Андруса Элбинга, более известного как рэпер Beebilõust, в вооруженном ограблении магазина и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально ему предстоит отсидеть три месяца.

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“Бессмертный Тиль Уленшпигель” Лембит Ульфсак: от советского кино до Голливуда

Lembit Ulfsak (4. juuli 1947 – 22. märts 2017) Foto: Priit Simson

22 марта в результате тяжелой болезни в возрасте 69 лет ушел из жизни великий эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак. Ульфсак был очень популярен как в советские времена, так и после восстановления независимости, не обошла его стороной и голливудская слава, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО: В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Вороненкова, киллер ранен

В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на нардепа от ”БПП” Дмитрия Белоцерковеца.

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Австрия увеличивает выплаты добровольно уезжающим мигрантам

Migrandid Pariis Foto: Charles Platiau, REUTERS

Власти Австрии увеличили в два раза выплаты мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы вернуться к себе на родину.

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Ратас отправится в Петербург на празднование 100-летия манифестации эстонцев

Tseremoonia Jaani kirikus Foto: Andres Putting

В субботу, 8 апреля, в церкви святого апостола Иоанна в Санкт-Петербурге отметят 100-летие со дня манифестации эстонцев в поддержку автономии. После богослужения, которое проведет Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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Спикером Рийгикогу вновь избрали Эйки Нестора

Eiki Nestor Foto: Karin Kaljuläte

На сегодняшних выборах правления Рийгикогу спикером парламента вновь был избран Эйки Нестор. За него проголосовал 51, против — 22 члена Рийгикогу.

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В Таллинне текст Тотального диктанта зачитает Дмитрий Харатьян

Dmitri Haratjan Foto: Mikhail Kireev, Sputnik

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян прибудет в Таллинн специально, чтобы выступить в роли ”диктатора” во время всемирной акции грамотности.

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ВИДЕО: На складе боеприпасов в Харьковской области произошел мощный взрыв

Balaklija Foto: Handout, Reuters

В городе Балаклее (Харьковская область) сегодня ночью произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. Об этом говорится на сайте города Балаклея.

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Главный фотоконкурс года: Красота дикой природы глазами эстоноземельцев

Anastassia Volkova Foto: Anastassia Volkova

Глядя на эти фотографии, снова убеждаешься, что природа — самый лучший художник. Отдельное спасибо тем мастерам, которые увидели эту красоту и поделились ей.

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Нападение у британского парламента: что нам известно

Foto: Stefan Rousseau, AP

Пять человек, включая нападавшего, погибли и более 40 получили ранения в результате теракта у здания парламента в центре Лондона. Полиция считает, что злоумышленник, давивший прохожих на Вестминстерском мосту и зарезавший полицейского, мог быть связан с радикальными исламистами.

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Адский автобус до мясокомбината: из-за жары пассажирам становилось плохо

фото иллюстративное Tanel Meos

Работников Раквереского мясокомбината из Кивиыли до работы возит служебный автобус. Недавно водитель несколько раз протопил салон настолько сильно, что некоторым пассажирам стало плохо. В пятницу женщина упала от жары в обморок, а неделю назад у одного молодого человека началась рвота.

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Тайна коллекции икон Александра Корнилова и почему она неинтересна России

Фото икон, использованные для коллажа, не принадлежат коллекции Корнилова. Foto: Wikimedia Commons, erakogu, montaaž Gerti Saaler

Если букиниста Дениса Полякова за незаконный вывоз культурных ценностей в России посадили на три года, то таинственное происхождение собрания икон издателя пророссийских порталов в Эстонии Александра Корнилова оставляет наших восточных соседей равнодушными, пишет Eesti Päevaleht.

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Один из катамаранов Linda Line вышел из-под флага Эстонии

Linda Line'i kiirkatamaraan Merilin. Foto: Karin Kaljuläte

Один из курсирующих между Таллинном и Хельсинки катамаранов Linda Line — Merilin — вышел из-под флага Эстонии.

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Половина вступивших в Вируский батальон девушек отказались от службы

Kuperjanovi jalaväepataljon Foto: Jassu Hertsmann

В прошлую пятницу, несмотря на дождь и штормовой ветер, в Вируском пехотном батальоне принесли военную присягу 157 военнослужащих срочной службы — среди них две девушки. Младший лейтенант Паулийне Неттан, которая прошла в Вируском пехотном батальоне курс молодого бойца, рассказала, что изначально девушек было пять −две отказались от службы, а третья сейчас болеет.

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Водитель автобуса, где человеку стало плохо от жары: люди сидят в куртках и шапках — о чем тут говорить!

Foto: Rando Järv

Недавно некоторым пассажирам автобуса, который возит работников Раквереского мясокомбината из Кивиыли до работы, стало плохо из-за того, что водитель слишком сильно протопил салон, а одна женщина упала в обморок. Водитель, которого уволили после инцидента, рассказал свою версию истории.

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