ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство девушки в Вильянди и победа автогонщика Тянака

На окраине Вильянди был обнаружен труп 17-летней девушки, полиция уже успела задержать молодого человека, который признал свою вину. Также сегодня автогонщик Отт Тянак впервые выиграл этап чемпионата мира, а Osta.ee установил ежемесячную плату для неактивных пользователей. Читайте также, что популярный российский блогер Илья Варламов думает о Нарве.

ФОТО: На окраине Вильянди обнаружен труп 17-летней девушки

Sündmuspaik, kus leiti hukkunud 17-aastase neiu surnukeha Foto: Kenno Soo

В субботу во второй половине дня в Центр тревоги поступило сообщение, что на окраине города Вильянди в траве обнаружено женское тело.

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ФОТО: Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Вильянди признал свою вину

Sündmuspaik, kus leiti hukkunud 17-aastase neiu surnukeha Foto: Kenno Soo

Ночью полиция задержала в Ляэне-Вирумаа 21-летнего молодого человека, которого на основе собранных доказательств подозревают в убийстве 17-летней девушки, чей труп был обнаружен на окраине Вильянди.

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Убивший четырех прохожих подмосковный стрелок застрелен полицией

Relvaomanikud Foto: Vallo Kruuser

Житель подмосковного поселка Кратово, открывший стрельбу по прохожим и убивший по меньшей мере четырех человек, застрелен полицией, сообщает российское МВД.

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ВИДЕО: Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами Лермонтова

Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии-концерте по случаю вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом процитировал стихотворения русских классиков Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. Как сообщает пресс-служба украинского лидера, концерт проходил вечером, 10 июня, на Европейской площади в Киеве за несколько часов до официального вступления в силу безвизового режима с ЕС, сообщает РБК.

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ФОТО: Автогонщик Отт Тянак впервые выиграл этап чемпионата мира!

FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2017 Foto: @World Media Agency

29-летний эстонский автогонщик Отт Тянак ("Форд") стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по авторалли, завершившегося на итальянском острове Сардиния.

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ФОТО: Медведь отдыхает на месте кормежки в Рапламаа

Ivar Rõõsi rajakaamera /EJS

В Палукюла в Рапласком уезде камера засняла местного медведя на месте кормежки.

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Певкур на съезде Партии реформ: наше государство трещит по швам

Foto: Argo Ingver

По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, трагично, что значимая часть нынешней истории успеха Эстонии — сбалансированный бюджет, продуманная налоговая система и э-возможности — менее, чем за год канула в лету, собщает пресс-служба партии.

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Портал Osta.ee установил ежемесячную плату для неактивных пользователей

Kuvatõmmis

Вчера сайт аукционов Osta.ee сообщил, что установил ежемесячную плату для пользователей, которые за последние 12 месяцев не совершали никаких действий на сайте: "Мы ждем тебя обратно!"

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ФОТО И ВИДЕО: Смотрите, как изготавливают упаковку для соков

Põltsamaa Felixi mahlaliini avamine Foto: Argo Ingver

Концерн Orkla Grupp — собственник Põltsamaa Felix — собрал производство соков со всей Прибалтики в Эстонии и инвестировал в завод соков, а также в строительство центра компетенции в Пылтсамаа 1,5 миллиона евро. В результате компания Põltsamaa Felix стала самым современным производством соков в Прибалтике.

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Популярный российский блогер Варламов о Нарве и Ивангороде: контраст поразительный

Narva Ivangorod

Один из самых известных российских блогеров-фотографов Илья Варламов, снискавший популярность во многом благодаря путевым заметкам, делающимся во время или по итогам визитов в города России и не только России, посетил Нарву и Ивангород.

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