15.04.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство девочки в Кохтла-Ярве, цены на топливо и напряжение после атаки в Сирии


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство девочки в Кохтла-Ярве, цены на топливо и напряжение после атаки в Сирии
Foto: Priit Simson

Сегодня утром в Кохтла-Ярве во дворе швейной фабрики по адресу Пярна,11 было найдено тело несовершеннолетней девушки. Член правления Alexela Алан Вахт заявил, что завтра цены на бензин на автозаправках страны могут существенно вырасти, в том числе из-за атаки в Сирии.

ФОТО и ВИДЕО: В Кохтла-Ярве убили несовершеннолетнюю девушку

Kohtla-Järvele naise surnukeha järgi sõitnud politseiauto Foto: Lugeja foto

Сегодня утром в Кохтла-Ярве во дворе швейной фабрики по адресу Пярна,11 было найдено тело несовершеннолетней девушки.
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ФОТО: На месте трагедии в Кохтла-Ярве горят поминальные свечи и лежат цветы

Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov

Во дворе швейной фабрики, расположенной в Кохтла-Ярве по улице Пярна, 11, на месте, где было обнаружено тело 15-летней девочки с признаками насильственной смерти, горят поминальные свечи и лежат красные гвоздики.
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Нашедшая убитую в Кохтла-Ярве девушку женщина: ”Тело наверняка видели люди и до меня, но прошли мимо”

Обнаружившая сегодня утром убитую девушку женщина вечером гуляла с собаками на том же месте. Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня утром полиция получила вызов на Пярна, 11 в Кохтла-Ярве, где было обнаружено тело 15-летней девушки, со следами насильственной смерти. Девушку заметила выгуливавшая собак Виктория.
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Подруга убитой в Кохтла-Ярве девочки: бывший парень ее раньше бил

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Подруга убитой в Кохтла-Ярве 15-летней девушки говорит, что накануне у нее обострились отношения с бывшим парнем, который, судя по разговорам, ее раньше бил.
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Завтра цены за топливо в Эстонии могут сильно подскочить

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Тереза Мэй: ракетный удар по Сирии был законным и достиг своей цели

Theresa May Foto: HO, AFP

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Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с осуждением удара по Сирии

Õhurünnakud Süürias Foto: Hassan Ammar, AP

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Российские депутаты встретились с Асадом: он в хорошем настроении и хвалит советское оружие

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СМИ: Вашингтон предупредил Москву о новых санкциях ”за Сирию”

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Посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России — на этот раз за поддержку сирийских властей. Об этом пишет ”Коммерсантъ”, ссылаясь на источники.
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ФОТО: Вакра после посещения целлюлозного завода в Финляндии: запаха кошачьей мочи я не почувствовал

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Рааг о Тотальном диктанте: к этому мероприятию следует относиться спокойно

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