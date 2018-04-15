ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство девочки в Кохтла-Ярве, цены на топливо и напряжение после атаки в Сирии

Сегодня утром в Кохтла-Ярве во дворе швейной фабрики по адресу Пярна,11 было найдено тело несовершеннолетней девушки. Член правления Alexela Алан Вахт заявил, что завтра цены на бензин на автозаправках страны могут существенно вырасти, в том числе из-за атаки в Сирии.
ФОТО и ВИДЕО: В Кохтла-Ярве убили несовершеннолетнюю девушку
Сегодня утром в Кохтла-Ярве во дворе швейной фабрики по адресу Пярна,11 было найдено тело несовершеннолетней девушки. Loe edasi...
ФОТО: На месте трагедии в Кохтла-Ярве горят поминальные свечи и лежат цветы
Во дворе швейной фабрики, расположенной в Кохтла-Ярве по улице Пярна, 11, на месте, где было обнаружено тело 15-летней девочки с признаками насильственной смерти, горят поминальные свечи и лежат красные гвоздики. Loe edasi...
Нашедшая убитую в Кохтла-Ярве девушку женщина: ”Тело наверняка видели люди и до меня, но прошли мимо”
Сегодня утром полиция получила вызов на Пярна, 11 в Кохтла-Ярве, где было обнаружено тело 15-летней девушки, со следами насильственной смерти. Девушку заметила выгуливавшая собак Виктория. Loe edasi...
Подруга убитой в Кохтла-Ярве девочки: бывший парень ее раньше бил
Подруга убитой в Кохтла-Ярве 15-летней девушки говорит, что накануне у нее обострились отношения с бывшим парнем, который, судя по разговорам, ее раньше бил. Loe edasi...
Завтра цены за топливо в Эстонии могут сильно подскочить
По словам члена правления Alexela Алана Вахта, завтра цены на бензин на автозаправках страны могут подняться до 1,359 евро, а цена на дизель до 1,289 евро. Loe edasi...
Тереза Мэй: ракетный удар по Сирии был законным и достиг своей цели
Премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй заявила, что удар, нанесенный по сирийским объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия, был успешным и имел под собой достаточные законные основания. Loe edasi...
Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с осуждением удара по Сирии
Совет Безопасности ООН в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США и их союзников по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны. Документ не набрал необходимых для принятия девяти голосов, передает ТАСС. Loe edasi...
Российские депутаты встретились с Асадом: он в хорошем настроении и хвалит советское оружие
Делегация депутатов из России в воскресенье в Дамаске встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом. Россияне транслировали после встречи исключительно бодрые и лестные заявления: Асад в хорошем настроении, хвалит советские системы ПВО и обещает не пускать в Сирию западные нефтяные компании. Он принял приглашение делегатов посетить Россию. Loe edasi...
СМИ: Вашингтон предупредил Москву о новых санкциях ”за Сирию”
Посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России — на этот раз за поддержку сирийских властей. Об этом пишет ”Коммерсантъ”, ссылаясь на источники. Loe edasi...
ФОТО: Вакра после посещения целлюлозного завода в Финляндии: запаха кошачьей мочи я не почувствовал
Председатель парламентской комиссии по вопросам окружающей среды Райнер Вакра посетил завод биопродукции в Ээнекоски в Финляндии и отметил, что он построен с использованием новейших технологий и не наносит окружающей среде ущерба. Loe edasi...
Рааг о Тотальном диктанте: к этому мероприятию следует относиться спокойно
Освобождающий место Осиновскому депутат получит компенсацию в более чем 10 000 евро
Рейн Рандвер, который пробыл депутатом Рийгикогу менее полугода, покидает должность в связи с возвращением в парламент Евгения Осиновского и получит неплохую компенсацию. Loe edasi...
Рано радовались? Какая погода ожидает нас на следующей неделе
Судя по всему, погода снова сыграла с жителями Эстонии злую шутку, потому что уже в понедельник на смену по-весеннему ясному небу придут дожди. Loe edasi...
ФОТО: Какую жизнь ведет новый председатель Партии реформ в соцсетях?
Вчера Каю Каллас избрали на пост председателя Партии реформ. Каллас уже много лет является членом Европарламента и много времени проводить в Брюсселе. Loe edasi...
Евродепутат от Латвии: нужно перестать надеяться на ЕС как вечную дойную корову
Латвии не следует надеяться, что после Brexit бюджет Европейского союза не сократится, и мы продолжим получать такие же суммы из европейских фондов, как и раньше, заявил в интервью агентству LETA депутат Европарламента Кришьянис Кариньш rus.delfi.lv. Loe edasi...
ВИДЕО: Голь на выдумки хитра. Эстонские строители в Финляндии показывают чудеса изобретательности
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором работающие в Финляндии эстонские строители показывают чудеса изобретательности. Loe edasi...