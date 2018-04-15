ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство девочки в Кохтла-Ярве, цены на топливо и напряжение после атаки в Сирии

Нашедшая убитую в Кохтла-Ярве девушку женщина: ”Тело наверняка видели люди и до меня, но прошли мимо”

Обнаружившая сегодня утром убитую девушку женщина вечером гуляла с собаками на том же месте. Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня утром полиция получила вызов на Пярна, 11 в Кохтла-Ярве, где было обнаружено тело 15-летней девушки, со следами насильственной смерти. Девушку заметила выгуливавшая собак Виктория.

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Подруга убитой в Кохтла-Ярве девочки: бывший парень ее раньше бил

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Подруга убитой в Кохтла-Ярве 15-летней девушки говорит, что накануне у нее обострились отношения с бывшим парнем, который, судя по разговорам, ее раньше бил.

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Завтра цены за топливо в Эстонии могут сильно подскочить

Tankla Foto: Anni Õnneleid

По словам члена правления Alexela Алана Вахта, завтра цены на бензин на автозаправках страны могут подняться до 1,359 евро, а цена на дизель до 1,289 евро.

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Тереза Мэй: ракетный удар по Сирии был законным и достиг своей цели

Theresa May Foto: HO, AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный по сирийским объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия, был успешным и имел под собой достаточные законные основания.

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Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с осуждением удара по Сирии

Õhurünnakud Süürias Foto: Hassan Ammar, AP

Совет Безопасности ООН в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США и их союзников по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны. Документ не набрал необходимых для принятия девяти голосов, передает ТАСС.

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