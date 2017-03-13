ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство бездомного в Ласнамяэ, Россию на “Евровидении” представит певица в инвалидном кресле

В Таллинне в заброшенном строении обнаружен труп 52-летнего мужчины. Полици подозревает, что смерть мужчины наступила в результате убийства. Россию на ”Евровидении” представит певица в инвалидном кресле — Юлия Самойлова. В редакцию русского Delfi обратились несколько бывших сотрудников фирмы Olerex, которые рассказали об условиях работы.
”К работникам — как к рабам”. Бывшая сотрудница Olerex поделилась своей историей
8 марта в газете Eesti Ekspress вышла статья, в которой бывшие работники автозаправочной станции Olerex обвиняют начальство в создании нездоровой рабочей атмосферы: ”ежедневном терроре, унижениях и прессинге”. После публикации материала в редакцию русского Delfi обратились несколько бывших сотрудников фирмы. Они подтвердили эту информацию и поделились своими историями.
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В заброшенном строении на Лаагна теэ нашли труп мужчины с признаками насилия
В Таллинне в заброшенном строении обнаружен труп 52-летнего мужчины. Полици подозревает, что смерть мужчины наступила в результате убийства.
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Евросоюз на полгода продлил санкции против граждан России и Украины
Руководство Евросоюза вновь продлило действие антироссийских санкций: ограничительные меры, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, были пролонгированы на шесть месяцев — до 15 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
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Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным
Tallinna Linnahalli AS признало недействительным конкурс на проектирование Таллинского городского холла.
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Пассажирка об аварии в Ида-Вирумаа: проводница сказала, что поезд мог сойти с рельсов
В воскресенье вечером в столкновении поезда и легкового автомобиля в Ида-Вирумаа погибли два человека. Этот поезд отправился из Таллинна в 15:27 и должен был прибыть в Нарву в 18:07. Но, по словам ехавшей в Нарву пассажирки, из-за аварии они добрались до пункта назначения только около 21:20.
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ФОТО: Обвиняемый в убийстве собутыльника экс-полицейский: это ужасный несчастный случай
В понедельник в Харьюском уездном суде начались слушания по делу бывшего сотрудника отряда быстрого реагирования полиции 30-летнего Рандо Хылпуса, обвиняемого в убийстве своего случайного знакомого.
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ФОТО и ВИДЕО: В Киеве радикалы замуровали центральное отделение "Сбербанка"
В украинской столице Киеве радикалы "Гражданского корпуса", требующие ухода с украинского рынка российских банков, заложили бетонными блоками вход в головной офис украинской "дочки" "Сбербанка".
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Работник отделения полиции Кярдла задержан пьяным за рулем
В воскресенье вечером у старшего пограничника, стоявшего в очереди на паром в апорту Рохукюла за рулем личного автомобиля, зафиксировали опьянение.
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Со вторника запрещен выход на озера Ванигыярв, Пабра и Крийва
Начиная с 14 марта запрещено выходить на лед озер Ванигыярв, Пабра и Крийва, так как из-за погодных условий лед стал опасно тонким.
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ФОТО: Найденный среди выброшенного в лесу мусора конверт привел МуПо к нарушителю
В конце февраля патруль Муниципальной полиции обнаружил в лесу Астангу строительные отходы и мешки с бытовым мусором. Среди мусора был найден конверт, указанные на котором адрес и имя позволили МуПо вычислить нарушителя.
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Россию на “Евровидении” представит певица в инвалидном кресле — Юлия Самойлова
В Киев на “Евровидение” от России отправится певица Юлия Самойлова — девушка, которая передвигается в инвалидном кресле. 26-летняя артистка была выбрана Первым каналом для участия в главном музыкальном конкурсе Европы.
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