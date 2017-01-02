У известного интернет-магазина 1a возникли трудности: телефон молчит, Facebook полон претензий. Пограничная служба России не пропустила автобусы Lux Express через границу. 2 января в Ивангороде на выезде из России собралась пробка из более чем 1000 автомобилей. Автомобилисты были недовольны сложившейся ситуацией, полицейские делали все возможное, чтобы сбавить накал страстей.

Пограничная служба России не пропускает автобусы Lux Express через границу

Foto: Heiki Rebane

Сегодня, 2 января, пограничная служба России задержала на границе автобусы Lux Express, которые обслуживали ежедневный маршрут Хельсинки-Петербург. Предварительной причиной Российскими властями было названо приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express по неизвестным на данный момент причинам.

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Пассажирам Lux Express от российской границы пришлось добираться до Финляндии на попутках

Lux Express Lounge'i busside tutvustus Foto: Madis Veltman

Сегодня, 2 января, автобус фирмы Lux Express, который следовавал утренним рейсом из Петербурга в Хельсинки, российские пограничники не пропустили в Финляндию. В комментариях "Вконтакте" пассажиры пишут, что им предложили на попутных машинах вернуться обратно в Петербург или же ехать в Финляндию.

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У известного интернет-магазина возникли трудности: телефон молчит, Facebook полон претензий

Vida Press

Страница известного интернет-магазина 1a на Facebook полна сообщений от клиентов о не полученном товаре, на телефон никто не отвечает.

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ВИДЕО: Беспрецедентные пробки и накал страстей на российской границе в Ивангороде

2 января в Ивангороде на выезде из России собралась пробка из более чем 1000 автомобилей. Автомобилисты были недовольны сложившейся ситуацией, полицейские делали все возможное, чтобы сбавить накал страстей.

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Рокировки в руководстве Департаментом полиции и погранохраны: кто какую должность займет

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher Foto: Rauno Volmar

С 1 февраля 2017 года руководителем Лыунаской префектуры станет нынешний руководитель Идаской префектуры Валло Коппель. Идаской префектурой руководить будет директор криминального бюро Тарво Крууп. Нынешний Лыунаский префект Тармо Кохв займет должность офицера по связям с коллегами из Латвии и Литвы.

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ВИДЕО: Что представляют собой мощные броневики Сил обороны Эстонии

Согласно последним данным, в распоряжении Сил обороны Эстонии находится 4344 транспортных средств. В общей сложности военным принадлежит столько машин, сколько умещается, к примеру, на парковке возле торгового центра Rocca al Mare.

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Генерал армии США — New York Times: страны Балтии до смерти боятся России

Hüppamine öösel Foto: Tanel Meos

"Десятки военнослужащих американского спецназа сейчас находятся в Прибалтике с целью укрепить подготовку и решимость войск, противостоящих нависшей над ними угрозе со стороны России, и с целью увеличить возможности американцев распознавать тайные усилия Москвы по дестабилизации бывших советских республик", — пишет The New York Times.

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ВИДЕО: В Австралии в аварию попали трое эстонцев — один погиб, двое в больнице

Tõmmis

Вчера в Австралии в аварию попали трое молодых людей из Эстонии, один из которых — 25-летний мужчина — погиб на месте. Двое других — 22-летняя женщина и 29-летний мужчина — в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, пишет Perth Now.

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ФОТО: Масштабный рейд ”Дуют все”: стражи правопорядка добрались до Харку

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня утром полиция начала масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей ”Дуют все”. Согласно последним данным, стражи правопорядка проверяют автомобилистов в волости Харку.

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Газпром установил рекорд поставок газа в Европу по Nord Stream

Nord Stream Foto: John MacDougall, AFP

"Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока — 2". За этот маршрут голосуют потребители", — сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

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