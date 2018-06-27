27.06.2018, 22:56

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тюрьма пытается сломить Паулуса, а в Тартумаа погиб молодой человек


rus.delfi.ee
EST
Surmaga lõppenud liiklusõnnetus Tartumaal
Surmaga lõppenud liiklusõnnetus TartumaalFoto: Delfi lugeja

Вируская тюрьма пытается любой ценой сломить авторитет Ассара Паулуса, пишет Eesti Ekspress. Кто победит — Паулус или вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Кама? В тяжелой аварии в Тартумаа погиб молодой человек. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ФОТО: "Таллинн — жертва туристического успеха". На сложном перекрестке появились первые регулировщики

Delfi lugeja

На прошлой неделе мы писали о том, что из-за перегруженности дорог столицы автобусы с туристами едут из порта в Старый город почти час. На днях на улицах появились первые регулировщики.
Loe edasi…

Полезно знать: кто возмещает ущерб, если авария произошла по вине велосипедиста?

Foto: Madis Veltman

За последние два месяца участились случаи столкновения автомобилей и велосипедистов. Руководитель по рассмотрению ущербов отдела обслуживания клиентов ERGO Таави Кёётс разъясняет, в каких случаях страховка может помочь, и в каких нет.
Loe edasi…

А вдруг снег? Что за погода нас ожидает в ближайшие дни

Lapsed vees hullamas. Foto: Anni Õnneleid

Читайте прогноз от pogoda.ee.
Loe edasi…

В Латвии решено объявить стихийное бедствие государственного масштаба

Maris Kucinskis Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
Loe edasi…

До сих пор входите в интернет-банк с картой паролей? Срочно ищите альтернативу!

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

ТОП

Полностью использование карточек с паролями кончится в феврале будущего года. Первые же ограничения вступят в силу уже через пару недель. В Swedbank, например, в данный момент — 190 000 пользователей карточек паролей. Им следует найти альтернативу: мобильный ИД, Смарт-Ид, ПИН-калькулятор или ИД-карта.
Loe edasi…

Помощники волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского будут получать по 3000 евро

Valimisreklaam Narva mnt-l. ;ax Kaur. Foto: Martin Dremljuga

Избранные накануне помощниками новоиспеченного волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского Макс Каур, Виктория Цвентарная и Елена Безводицкая будут зарабатывать по 3000 евро в месяц, передает rus.err.ee.
Loe edasi…

Борьба не на жизнь, а на смерть: Вируская тюрьма пытается сломить криминального авторитета Ассара Паулуса

Fotomontaaž

Вируская тюрьма пытается любой ценой сломить авторитет Ассара Паулуса, пишет Eesti Ekspress. Кто победит — Паулус или вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Кама?
Loe edasi…

На клубничных плантациях в Пылвамаа обнаружили 29 нелегальных гастарбайтеров

фото иллюстративное Foto: Mikk Mihkel Vaabel

В ходе рейдов по клубничным плантациям Пылваского уезда 26 июня полиция обнаружила 29 иностранцев, собиравших клубнику без надлежащей регистрации краткосрочной работы в Эстонии, передает rus.err.ee.
Loe edasi…

”Каждый мой шаг под прицелом КаПо”: Репинский — о своих интересах на новом посту, санкциях и зарплате в 3600 евро

Martin Repinski Foto: Priit Simson

26 июня депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. В интервью порталу Delfi Репинский рассказал, что теперь каждый его шаг будет под прицелом КаПо. Также он прокомментировал, что думает о своей зарплате в 3600 евро и почему намерен обращаться за советами с экстрасенсу Илоне Калдре.
Loe edasi…

Ким Чен Ын поручил расстрелять офицера, который раздал служащим дополнительный паек

Korea Foto: Handout, Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил казнить генерал-лейтенанта Хён Чу Сона, который распорядился раздать своим войскам дополнительный паек. Об этом пишет Daily Mail.
Loe edasi…

ФОТО: ”Нелепость в кубе!” Зачем Prisma поштучно упаковала паприку?

Lugeja foto

Клиент Prisma заметила в отделе фруктов и овощей паприку, запакованную в пленку поштучно.
Loe edasi…

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Сумеет ли Бразилия продолжить борьбу за медали?

Brasiilia läheb Venemaal peetavale MM-ile vastu suurima soosikuna. Meeskonna liidriks on loomulikult Neymar. Foto: LEONHARD FOEGER, Reuters/Scanpix

В заключительном туре групповой стадии чемпионата мира Бразилия сыграет в Москве с Сербией, а Швейцария померится силами с Коста-Рикой (начало в 21:00).
Loe edasi…

ФОТО: Тяжелая авария в Тартумаа: погиб мужчина, четыре человека получили тяжелые ранения

Surmaga lõppenud liiklusõnnetus Tartumaal Foto: Delfi lugeja

Сегодня в Тартумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина средних лет. Четыре человека получили тяжелые ранения.
Loe edasi…

План Минюста: должникам больше не пришлось бы платить огромные деньги судебным исполнителям

Kristi Hunt Foto: Ilmar Saabas

Согласно плану Министерства юстиции, в дальнейшем неоплаченные штрафы вместо судебного исполнителя будет востребовать Налогово-таможенный департамент, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi…

ФОТО: "Таллинн — жертва туристического успеха". На сложном перекрестке появились первые регулировщики

На прошлой неделе мы писали о том, что из-за перегруженности дорог столицы автобусы с туристами едут из порта в Старый город почти час. На днях на улицах появились первые регулировщики.
Loe edasi…

Полезно знать: кто возмещает ущерб, если авария произошла по вине велосипедиста?

За последние два месяца участились случаи столкновения автомобилей и велосипедистов. Руководитель по рассмотрению ущербов отдела обслуживания клиентов ERGO Таави Кёётс разъясняет, в каких случаях страховка может помочь, и в каких нет.
Loe edasi…

А вдруг снег? Что за погода нас ожидает в ближайшие дни

Читайте прогноз от pogoda.ee.
Loe edasi…

В Латвии решено объявить стихийное бедствие государственного масштаба

Совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
Loe edasi…

До сих пор входите в интернет-банк с картой паролей? Срочно ищите альтернативу!

Полностью использование карточек с паролями кончится в феврале будущего года. Первые же ограничения вступят в силу уже через пару недель. В Swedbank, например, в данный момент — 190 000 пользователей карточек паролей. Им следует найти альтернативу: мобильный ИД, Смарт-Ид, ПИН-калькулятор или ИД-карта.
Loe edasi…

Помощники волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского будут получать по 3000 евро

Избранные накануне помощниками новоиспеченного волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского Макс Каур, Виктория Цвентарная и Елена Безводицкая будут зарабатывать по 3000 евро в месяц, передает rus.err.ee.
Loe edasi…

Борьба не на жизнь, а на смерть: Вируская тюрьма пытается сломить криминального авторитета Ассара Паулуса

Вируская тюрьма пытается любой ценой сломить авторитет Ассара Паулуса, пишет Eesti Ekspress. Кто победит — Паулус или вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Кама?
Loe edasi…

На клубничных плантациях в Пылвамаа обнаружили 29 нелегальных гастарбайтеров

В ходе рейдов по клубничным плантациям Пылваского уезда 26 июня полиция обнаружила 29 иностранцев, собиравших клубнику без надлежащей регистрации краткосрочной работы в Эстонии, передает rus.err.ee.
Loe edasi…

”Каждый мой шаг под прицелом КаПо”: Репинский — о своих интересах на новом посту, санкциях и зарплате в 3600 евро

26 июня депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. В интервью порталу Delfi Репинский рассказал, что теперь каждый его шаг будет под прицелом КаПо. Также он прокомментировал, что думает о своей зарплате в 3600 евро и почему намерен обращаться за советами с экстрасенсу Илоне Калдре.
Loe edasi…

Ким Чен Ын поручил расстрелять офицера, который раздал служащим дополнительный паек

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил казнить генерал-лейтенанта Хён Чу Сона, который распорядился раздать своим войскам дополнительный паек. Об этом пишет Daily Mail.
Loe edasi…

ФОТО: ”Нелепость в кубе!” Зачем Prisma поштучно упаковала паприку?

Клиент Prisma заметила в отделе фруктов и овощей паприку, запакованную в пленку поштучно.
Loe edasi…

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Сумеет ли Бразилия продолжить борьбу за медали?

В заключительном туре групповой стадии чемпионата мира Бразилия сыграет в Москве с Сербией, а Швейцария померится силами с Коста-Рикой (начало в 21:00).
Loe edasi…

ФОТО: Тяжелая авария в Тартумаа: погиб мужчина, четыре человека получили тяжелые ранения

Сегодня в Тартумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина средних лет. Четыре человека получили тяжелые ранения.
Loe edasi…

План Минюста: должникам больше не пришлось бы платить огромные деньги судебным исполнителям

Согласно плану Министерства юстиции, в дальнейшем неоплаченные штрафы вместо судебного исполнителя будет востребовать Налогово-таможенный департамент, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi…

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тюрьма пытается сломить Паулуса, а в Тартумаа погиб молодой человек

27.06.2018
Вируская тюрьма пытается любой ценой сломить авторитет Ассара Паулуса, пишет Eesti Ekspress. Кто победит — Паулус или вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Кама? В тяжелой аварии в Тартумаа погиб молодой человек. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

Бразилия и Швейцария продолжают борьбу за медали

27.06.2018
В заключительном туре групповой стадии чемпионата мира по футболу Бразилия победила в Москве Сербию - 2:0 (1:0). Пятикратные чемпионы мира заняли первое место в группе Е. В 1/8 финала бразильцы сыграют 2 июля в Самаре с Мексикой.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




”Каждый мой шаг под прицелом КаПо”: Репинский — о своих интересах на новом посту, санкциях и зарплате в 3600 евро

27.06.2018
26 июня депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. В интервью порталу Delfi Репинский рассказал, что теперь каждый его шаг будет под прицелом КаПо. Также он прокомментировал, что думает о своей зарплате в 3600 евро и почему намерен обращаться за советами с экстрасенсу Илоне Калдре.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ