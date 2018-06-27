ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тюрьма пытается сломить Паулуса, а в Тартумаа погиб молодой человек

Вируская тюрьма пытается любой ценой сломить авторитет Ассара Паулуса, пишет Eesti Ekspress. Кто победит — Паулус или вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Кама? В тяжелой аварии в Тартумаа погиб молодой человек. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ФОТО: "Таллинн — жертва туристического успеха". На сложном перекрестке появились первые регулировщики

Delfi lugeja

На прошлой неделе мы писали о том, что из-за перегруженности дорог столицы автобусы с туристами едут из порта в Старый город почти час. На днях на улицах появились первые регулировщики.

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Полезно знать: кто возмещает ущерб, если авария произошла по вине велосипедиста?

Foto: Madis Veltman

За последние два месяца участились случаи столкновения автомобилей и велосипедистов. Руководитель по рассмотрению ущербов отдела обслуживания клиентов ERGO Таави Кёётс разъясняет, в каких случаях страховка может помочь, и в каких нет.

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