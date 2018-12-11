ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тяжелые аварии, ЧП с самолетом Nordica и ответа налоговой работающему пенсионеру

- Неожиданная ситуация в Таллиннском аэропорту: самолет Nordica прервал разгон и вернулся в терминал. - Жуткая смерть и чудовищное безразличие на шоссе Таллинн-Нарва. Женщину сбила машина, после чего по ней проехались еще два авто. - ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Юлемисте под колесами поезда погиб молодой человек. - Налоговая в ответ на жалобу работающего пенсионера: никто не заплатит больше подоходного налога, чем 20% от общего дохода.
Неожиданная ситуация в Таллиннском аэропорту: самолет Nordica прервал разгон и вернулся в терминал
Самолет Nordica, который вчера вечером должен был вылететь из Таллинна в Брюссель, из-за сообщения об ошибке не поднялся в воздух. В итоге пассажиров доставили в пункт назначения на другом самолете. Loe edasi...
Жуткая смерть и чудовищное безразличие на шоссе Таллинн-Нарва. Женщину сбила машина, после чего по ней проехались еще два авто
Участники аварии приняли ряд неверных решений: покинули место происшествия, исказили улики, дали ложные показания, но наказать их можно только за проступок, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Юлемисте под колесами поезда погиб молодой человек
Сегодня в 11:54 диспетчер поездов сообщил, что в Таллинне на железнодорожной станции Юлемисте с перрона на рельсы прыгнул молодой человек. Loe edasi...
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария: молодая женщина от полученным травм скончалась в больнице
Вчера в 22:30 в волости Раэ на 10 км шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием двух легковых автомобилей и небольшого грузовика. В результате аварии пассажирка BMW, 24-летняя женщина, получила серьезные травмы, а сегодня утром скончалась в больнице. Loe edasi...
Налоговая в ответ на жалобу работающего пенсионера: никто не заплатит больше подоходного налога, чем 20% от общего дохода
Налогово-таможенный департамент (MTA) посоветовал написавшему Ärileht работающему пенсионеру для уточнения данных напрямую связаться с ними, поскольку на основании приведенных в статье цифр можно предположить, что положение работающего пенсионера не совсем соответствует такому описанию. Loe edasi...
От клиентов отбоя нет! В Эстонии появилась фирма, которая сдает живые рождественские елки в аренду
У соседей из Ляэнемаа Кятлин и Роби в преддверии Рождества много работы, поскольку их идея сдавать в аренду на время праздников маленькие елочки привлекла неожиданно большое внимание, пишет Maaleht. Loe edasi...
Посыл избирательного списка Партии реформ: русских в Эстонии попросту нет
Для Партии реформ ”русская” тема, а вместе с ней и сами русские окончательно списаны с повестки дня. Как целевая группа они уже не представляют для партии никакого интереса, более того — с ней не считаются и не придают ей никакого значения. Это сразу видно, стоит только взглянуть на опубликованный на днях избирательный список реформистов. Его посыл ясен: русских в Эстонии нет. Потому что в списке они практически не представлены. Loe edasi...
И снова о необходимости роддома в Валга: ребенок появился на свет по пути из Валга в Выру
Сегодня ночью по дороге из Валга в Выру появилась на свет маленькая Ийрис Лизете. Это уже второй подобный случай: летом ребенок родился по пути из Валга в Тарту. Loe edasi...
С нового года больше нельзя будет оплатить счет за такси мобильным платежом
Из-за недавно произошедшего изменения закона начнет действовать новый порядок, который повлияет среди прочего на то, за какие товары и услуги можно платить мобильными платежами. С 1 января 2019 года больше нельзя будет платить мобильным платежом за услугу таксоизвоза Taxify и Taxigo. Loe edasi...
Из-за неисправного вагона эстонской госкомпании Operail в России с рельсов сошел поезд
Железнодорожная авария произошла в конце ноября под Омском, где с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший военную технику. По предварительной информации Следственного комитета России, причиной аварии могла стать поломка колесных пар вагона, который ремонтировали в Тапаском депо эстонской госкомпании Operail (прежнее название EVR Cargo), передает rus.err.ee. Loe edasi...