ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тяжелые аварии, ЧП с самолетом Nordica и ответа налоговой работающему пенсионеру

Сегодня в 11:54 диспетчер поездов сообщил, что в Таллинне на железнодорожной станции Юлемисте с перрона на рельсы прыгнул молодой человек.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария: молодая женщина от полученным травм скончалась в больнице

Avarii Rae vallas Foto: PPA

Вчера в 22:30 в волости Раэ на 10 км шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием двух легковых автомобилей и небольшого грузовика. В результате аварии пассажирка BMW, 24-летняя женщина, получила серьезные травмы, а сегодня утром скончалась в больнице.

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Налоговая в ответ на жалобу работающего пенсионера: никто не заплатит больше подоходного налога, чем 20% от общего дохода

Käed Foto: Anni Õnneleid

Налогово-таможенный департамент (MTA) посоветовал написавшему Ärileht работающему пенсионеру для уточнения данных напрямую связаться с ними, поскольку на основании приведенных в статье цифр можно предположить, что положение работающего пенсионера не совсем соответствует такому описанию.

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От клиентов отбоя нет! В Эстонии появилась фирма, которая сдает живые рождественские елки в аренду

Foto: West Christmas Tree

ТОП Жуткая смерть и чудовищное безразличие на шоссе Таллинн-Нарва. Женщину сбила машина, после чего по ней проехались еще два авто ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Юлемисте под колесами поезда погиб молодой человек дополнено ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария: молодая женщина от полученным травм скончалась в больнице

У соседей из Ляэнемаа Кятлин и Роби в преддверии Рождества много работы, поскольку их идея сдавать в аренду на время праздников маленькие елочки привлекла неожиданно большое внимание, пишет Maaleht.

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Посыл избирательного списка Партии реформ: русских в Эстонии попросту нет

Lasnamäe linnaosavalitsus

Для Партии реформ ”русская” тема, а вместе с ней и сами русские окончательно списаны с повестки дня. Как целевая группа они уже не представляют для партии никакого интереса, более того — с ней не считаются и не придают ей никакого значения. Это сразу видно, стоит только взглянуть на опубликованный на днях избирательный список реформистов. Его посыл ясен: русских в Эстонии нет. Потому что в списке они практически не представлены.

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И снова о необходимости роддома в Валга: ребенок появился на свет по пути из Валга в Выру

maantee post Foto: Lugeja erakogu

Сегодня ночью по дороге из Валга в Выру появилась на свет маленькая Ийрис Лизете. Это уже второй подобный случай: летом ребенок родился по пути из Валга в Тарту.

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С нового года больше нельзя будет оплатить счет за такси мобильным платежом

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

Из-за недавно произошедшего изменения закона начнет действовать новый порядок, который повлияет среди прочего на то, за какие товары и услуги можно платить мобильными платежами. С 1 января 2019 года больше нельзя будет платить мобильным платежом за услугу таксоизвоза Taxify и Taxigo.

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Из-за неисправного вагона эстонской госкомпании Operail в России с рельсов сошел поезд