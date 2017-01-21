Вчера Дональд Трам вступил в должность президента, а сегодня в США и во всем мире прошли акции протеста. В Эстонии же, к счастью, суббота прошла спокойно — только Департамент социального страхования просит людей принести трудовые книжки. Читайте, зачем департаменту это нужно, а также не пропустите истории наших читателей, связанные с печально известным салоном Delavue.

ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как прошел бал в честь инаугурации Трампа

Foto: Patrick Semansky, AP

Вчера Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Смотрите галерею с торжественного бала в честь этого события и видео первого танца презедентской пары под песню Фрэнка Синатры "My Way".

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Клиент попытался вернуть в магазин использованный фотоаппарат и получить за него полную стоимость

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

В редакцию обратился клиент, который приобрел в интернет-магазине 01.ee фотоаппарат, но товар ему не подошел и он его вернул. По словам покупателя, это было сделано еще весной прошлого года, но денег он так и не получил.

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ВИДЕО: Чудо под лавиной: в Италии спасли 11 постояльцев заваленного отеля

В Италии спасатели достают из-под завалов пятерых выживших постояльцев отеля, который накрыла лавина. Несколько часов назад отсюда уже эвакуировали шесть человек, которые провели под тоннами снега почти два дня. Итальянские власти уже назвали это событие чудом, передает vesti.ru.

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В Италии разбился автобус с детьми, не менее 16 погибших

Foto: Kuvatõmmis Twitter

По меньшей мере 16 человек погибли в результате катастрофы и пожара автобуса со школьниками в итальянской Вероне, сообщает пожарная служба страны.

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Что будет с теми, кто не принесет в департамент трудовые книжки?

tööraamat Foto: Andres Putting

Департамент социального страхования сообщил, что ждет от эстоноземельцев, работавших до 1999 года и еще не вышедших на пенсию, их старые трудовые книжки. Что будет, если их не принести?

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Экологические продукты в разы дороже обычных

Foto: Rauno Volmar

Популярность органических и экопродуктов в Эстонии и в мире растет, но один из минусов экологически чистой продуктовой корзины — дороговизна.

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ВИДЕО: После инаугурации Трампа в Вашингтоне начались митинги протеста, 217 участников задержаны

Foto: Kuvatõmmis Youtube

В Вашингтоне полиция задержала 217 участников беспорядков после инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post. Об этом рассказал шеф местной полиции Питер Ньюсэм.

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В Тартумаа в инциденте с грузоподъемником погиб мужчина

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

Вчера на территории предприятия Grüne Fee в волости Луунья в Тартумаа в трагическом несчастном случае на рабочем месте погиб мужчина.

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Песков анонсировал звонок Путина Трампу

Foto: Mindaugas Kulbis, AP

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, в ближайшее время поздравит по телефону лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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ФОТО: Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа

Foto: Andrew Caballero-Reynolds, AFP

Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акции протеста на следующий день после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, сообщает NBC.

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"Онкология — не причина забрасывать лицо". Читательницы Delfi делятся, какие "диагнозы" им поставили в салоне Delavue

Delavue ilusalongi näohooldusprogrammi leping Foto: Andres Putting

После публикации серии статей о салоне Delavue несколько читательниц поделились с Delfi своими историями того, как они сталкивались с обманом со стороны фирмы.

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