ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трое погибших в ДТП, новое название IRL и долги политиков

В Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека, а позже погиб 66-летний мотоциклист. Машина с 8 девушками съехала в кювет — но они, к счастью, остались живы. Сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны? А какие долги у политиков? Партия IRL сменила название на Isamaa.
ФОТО: В Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека
ФОТО: Второе за день ДТП с летальным исходом в Рапламаа — погиб 66-летний мотоциклист
В деревне Вяльятагузе в Рапламаа случилось тяжелое ДТП, в результате которого погиб потерявший контроль над мотоциклом 66-летний мужчина. Loe edasi...
ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?
Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium. Loe edasi...
ФОТО: Какой матч! Контавейт вырвала победу у Квитовой на тай-брейке
В третьем круге Открытого чемпионата Франции лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 24) победила в Париже 28-летнюю чешку Петру Квитову (WTA 8) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Loe edasi...
Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету
Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету. Loe edasi...
Долой республику, даешь отечество! Сегодня партия IRL превратилась в Isamaa
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! В Нарве отмечают День города
СегодняНарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”. Loe edasi...
ГРАФИК: Кто из эстонских политиков по уши в долгах? Лидируют Тынисте, Пало и Репс
Министр финансов Тоомас Тынисте, согласно данным прошлого года, заработал больше всего денег по сравнению с другими эстонскими политиками. Однако у Тынисте одновременно и самые большие долги. Loe edasi...
Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой
Ранее полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая в пятницу вечером поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Девочку нашли в субботу около 16:30. С ней все в порядке! Loe edasi...
ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию
Бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд сообщила на генеральном съезде Социал-демократической партии о решении вступить в ряды соцдемов. Loe edasi...
Президент Кальюлайд требует называть ситуацию в Донбассе войной
ПрезидентЭстонииКерсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации. Loe edasi...
Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы укрепить границу с РФ
Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня на сайте Рийгикогу. Loe edasi...
Важно! Какие машины не смогут ездить на биотопливе, которое теперь обязаны продавать все заправки
С 1 мая в Эстонии начали действовать новые топливные стандарты. Это значит, что теперь биодобавки должны занимать не менее 3,1% от общего объема бензина или дизеля. Население восприняло эту новость пессимистично: многие тут же начали жаловаться на проблемы с машинами — и работать стали хуже, и вообще глохнут. Так ли страшен черт, как его малюют, и владельцам каких автомобилей действительно стоит опасаться проблем — выясняла ”МК-Эстония”. Loe edasi...
ФОТО: В одной машине ехали 8 женщин. Поездка закончилась в кювете, а для 6 из них — в больнице