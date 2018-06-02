02.06.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трое погибших в ДТП, новое название IRL и долги политиков


rus.delfi.ee
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Äigrumäe õnnetuskoht
Äigrumäe õnnetuskohtFoto: Andres Putting

В Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека, а позже погиб 66-летний мотоциклист. Машина с 8 девушками съехала в кювет — но они, к счастью, остались живы. Сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны? А какие долги у политиков? Партия IRL сменила название на Isamaa.

ФОТО: В Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека

Kehtnas hukkus liiklusõnnetuses kaks noort meest Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

В субботу в 4:19 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в поселке Кехтна в Рапламаа, где на Вильяндиском шоссе автомобиль BMW врезался в дерево.
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ФОТО: Второе за день ДТП с летальным исходом в Рапламаа — погиб 66-летний мотоциклист

Raplamaal hukkus mootorrattur Foto: PPA

В деревне Вяльятагузе в Рапламаа случилось тяжелое ДТП, в результате которого погиб потерявший контроль над мотоциклом 66-летний мужчина.
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ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?

Valdur Laid. Maksu-ja tolliameti peadirektor Foto: Karin Kaljuläte

Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium.
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ФОТО: Какой матч! Контавейт вырвала победу у Квитовой на тай-брейке

TENNIS-FRENCHOPEN/ Foto: PASCAL ROSSIGNOL, REUTERS

В третьем круге Открытого чемпионата Франции лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 24) победила в Париже 28-летнюю чешку Петру Квитову (WTA 8) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
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Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

Foto: Kollaž: Delfi

Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету.
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Долой республику, даешь отечество! Сегодня партия IRL превратилась в Isamaa

IRL Foto: Madis Veltman

На сегодняшнем съезде партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) было принято решение о смене названия партии. Из него убрали большую часть слов, в том числе и отсылку к бывшей партии Res Publica. Теперь партия называется Isamaa — "Отечество".
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! В Нарве отмечают День города

Сегодня Нарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”.
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ГРАФИК: Кто из эстонских политиков по уши в долгах? Лидируют Тынисте, Пало и Репс

Toomas Tõniste oma kodus Foto: Madis Veltman

Министр финансов Тоомас Тынисте, согласно данным прошлого года, заработал больше всего денег по сравнению с другими эстонскими политиками. Однако у Тынисте одновременно и самые большие долги.
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Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой

PPA

Ранее полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая в пятницу вечером поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Девочку нашли в субботу около 16:30. С ней все в порядке!
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ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию

Foto: Rauno Volmar

Бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд сообщила на генеральном съезде Социал-демократической партии о решении вступить в ряды соцдемов.
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Президент Кальюлайд требует называть ситуацию в Донбассе войной

Kersti Kaljulaid avas Võrus ettevõtlusnädala Foto: Anni Õnneleid

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации.
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Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы укрепить границу с РФ

Riigipiir Foto: Jassu Hertsmann

Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня на сайте Рийгикогу.
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Важно! Какие машины не смогут ездить на биотопливе, которое теперь обязаны продавать все заправки

Foto: Argo Ingver

С 1 мая в Эстонии начали действовать новые топливные стандарты. Это значит, что теперь биодобавки должны занимать не менее 3,1% от общего объема бензина или дизеля. Население восприняло эту новость пессимистично: многие тут же начали жаловаться на проблемы с машинами — и работать стали хуже, и вообще глохнут. Так ли страшен черт, как его малюют, и владельцам каких автомобилей действительно стоит опасаться проблем — выясняла ”МК-Эстония”.
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ФОТО: В одной машине ехали 8 женщин. Поездка закончилась в кювете, а для 6 из них — в больнице

Auto, millega sattus õnnetusse kaheks inimest Foto: Urmet Tambre

Как сообщает Пыхьяская префектура, сегодня в ДТП попала машина, в которой находилось человек больше положенного — а именно, 8 женщин.
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В Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека, а позже погиб 66-летний мотоциклист. Машина с 8 девушками съехала в кювет — но они, к счастью, остались живы. Сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны? А какие долги у политиков? Партия IRL сменила название на Isamaa.
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