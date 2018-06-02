ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трое погибших в ДТП, новое название IRL и долги политиков

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! В Нарве отмечают День города

Сегодня Нарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”.

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ГРАФИК: Кто из эстонских политиков по уши в долгах? Лидируют Тынисте, Пало и Репс

Toomas Tõniste oma kodus Foto: Madis Veltman

Министр финансов Тоомас Тынисте, согласно данным прошлого года, заработал больше всего денег по сравнению с другими эстонскими политиками. Однако у Тынисте одновременно и самые большие долги.

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Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой

PPA

Ранее полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая в пятницу вечером поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Девочку нашли в субботу около 16:30. С ней все в порядке!

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ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию

Foto: Rauno Volmar

Бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд сообщила на генеральном съезде Социал-демократической партии о решении вступить в ряды соцдемов.

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