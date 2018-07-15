ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Триумфальное для французов завершение ЧМ-2018 и тяжелая авария в Харьюмаа, в которой пострадали эстонка и финны

В Харьюмаа произошло лобовое столкновение двух автомобилей — все находившиеся в люди, эстонка и два финна, получили тяжелые травмы. От финала чемпионата мира, матча Франция-Хорватия, ждали минимального количества голов, но они сыпались как из рога изобилия — в основном в ворота Хорватии. Франция — чемпион! Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Русский турист до смерти избил украинца во время футбола
57-летний гражданин Украины скончался 14 июля в турецком госпитале после конфликта с российским туристом. Инцидент между мужчинами произошел во время просмотра четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: Пропавший на озере Вильянди мужчина найден — он утонул
В субботу вечером, в 9-м часу, в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек. В начале 11-го его обнаружили утонувшим. Loe edasi…
В Таллинне при пожаре погиб молодой мужчина. Предположительная причина трагедии — неосторожное курение
14 июля в 20.43 Центр спасения получил сообщение о пожаре в квартире одного из домов на Ыйсмяэ теэ. Прибыв на место происшествия, они увидели идущий из окна двухкомнатной квартиры на восьмом этаже дым. Оказавшись внутри, обнаружили, что в одной из комнат горит кровать. Loe edasi…
ВИДЕО DELFI: Наесться за 1,30? Тестируем еду в неказистых с виду столовых Таллинна
За пределами центра столицы существует большое количество столовых, которые хоть и потрепаны временем, служат местом для обеда многим горожанам. Loe edasi…
Встреча Трампа и Путина серьезно повлияет на движение в Хельсинки в воскресенье и в понедельник. Где наблюдать кортежи?
По словам полиции Хельсинки, жителям и гостям города стоит быть готовым к неожиданным изменениям расписания высокопоставленных гостей и к нарушениям движения транспорта, сообщает yle.fi. Loe edasi…
В Эстонии поменялся порядок приема трудовых мигрантов. От иностранцев потребуют знания эстонского
Вступили в силу поправки к Закону об иностранцах, благодаря которым из-под миграционной квоты были выведены специалисты высокого класса, а кроме того, увеличен срок краткосрочной работы. Loe edasi…
Принимая Вестфальскую премию мира, президент ЭР в своей речи вспомнила о Нарве, пообещав ей перемены
Видеорепортажи из психушки всполошили чиновников и министра, но сделать пока ничего не могут
В феврале этого года ”МК-Эстония” писала про Владимира Ярикова, находящегося на принудительном лечении в психиатрической клинике Ямеяла. Он был осужден пожизненно за грабеж и убийство двух человек, затем признан невменяемым и переведен в психиатрическое отделение. Так как его срок уменьшили до 20 лет тюремного заключения, то оставаться ему в больнице — считанные годы, пишет "МК Эстония". Loe edasi…
Берите срочно отпуск: на следующей неделе нас ждет настоящая жара!
Согласно четырехдневному прогнозу портала pogoda.ee, по меньшей мере до четверга в Эстонии будет стоять очень жаркая по нашим меркам погода — температура воздуха ежедневно будет подниматься до 30-31 градусов, что станет настоящим подарком для любителей пляжного отдыха, а кратковременный дожди порадуют тех, кто не выносит такой парилки. Loe edasi…
Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала. "Мне очень стыдно за свое поведение"
Министр Великобритании по делам малого бизнеса и бывший глава штаба премьера Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку, после того как его СМС-переписка сексуального характера попала в СМИ. Об этом сообщает издание Sunday Mirror, которое опубликовало некоторые из сообщений чиновника. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Трамп и Путин в Хельсинки: на улицы вышли тысячи людей с самими разнообразными посланиями президентам и протестами против этой встречи
16 июля состоится в столице Финляндии пройдет российско-американский саммит, в рамках которого встретятся президенты двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят важные вопросы, но уже сегодня на улицы Хельсинки вышли тысячи людей, и те, кто протестует против саммита или политики того или иного президента, и те, кто хочет донести до них какое-то послание. Loe edasi…
Ида-вируский водитель жалеет, что не вызвал сразу полицию: ”Из потерпевшего меня сделали виноватым”
Ида-вируский водитель, попавший в апреле в центре Йыхви в аварию, на оформление которой полицию не вызвали, теперь жалеет об этом, поскольку затем дело повернули против него, и теперь приходится тратить время и нервы, чтобы доказывать свою правоту, в которой он не сомневается. Loe edasi…
ЧП в Латвии: во время субботней грозы в двух совершивших ошибку женщин попала молния
14 июля в больницу Латгалии были доставлены две женщины, в которых во время грозы попала молния. Обе пострадавшие госпитализированы с различными травмами и ожогами, сообщает rus.delfi.lv. Loe edasi…
Франция победила Хорватию и выиграла ЧМ-2018 в России!
В финальном матче чемпионата мира по футболу Франция победила в Москве Хорватию — 4:2 (2:1). Текстовую онлайн-трансляцию поединка провел портал Delfi. Loe edasi…
Не только со считывателем, но и бесконтактно: новые ID-карты прибудут в Эстонию уже через две недели
Эстония готовится к новым ID-картам, которые можно будет использовать как при помощи специальных считывателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, у нового чипа появится больше памяти, а значит и расширятся возможности использования карты, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". Loe edasi…