ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Триумфальное для французов завершение ЧМ-2018 и тяжелая авария в Харьюмаа, в которой пострадали эстонка и финны

В субботу вечером, в 9-м часу, в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек. В начале 11-го его обнаружили утонувшим.

Loe edasi…

В Таллинне при пожаре погиб молодой мужчина. Предположительная причина трагедии — неосторожное курение

Foto: Anni Õnneleid

ТОП Русский турист до смерти избил украинца во время футбола Франция победила Хорватию и выиграла ЧМ-2018 в России! ВИДЕО DELFI: Наесться за 1,30? Тестируем еду в неказистых с виду столовых Таллинна

14 июля в 20.43 Центр спасения получил сообщение о пожаре в квартире одного из домов на Ыйсмяэ теэ. Прибыв на место происшествия, они увидели идущий из окна двухкомнатной квартиры на восьмом этаже дым. Оказавшись внутри, обнаружили, что в одной из комнат горит кровать.

Loe edasi…

ВИДЕО DELFI: Наесться за 1,30? Тестируем еду в неказистых с виду столовых Таллинна

За пределами центра столицы существует большое количество столовых, которые хоть и потрепаны временем, служат местом для обеда многим горожанам.

Loe edasi…

Встреча Трампа и Путина серьезно повлияет на движение в Хельсинки в воскресенье и в понедельник. Где наблюдать кортежи?

Helsingi Foto: ONNI OJALA, AFP

По словам полиции Хельсинки, жителям и гостям города стоит быть готовым к неожиданным изменениям расписания высокопоставленных гостей и к нарушениям движения транспорта, сообщает yle.fi.

Loe edasi…

В Эстонии поменялся порядок приема трудовых мигрантов. От иностранцев потребуют знания эстонского

Estanc Foto: Rauno Volmar

Вступили в силу поправки к Закону об иностранцах, благодаря которым из-под миграционной квоты были выведены специалисты высокого класса, а кроме того, увеличен срок краткосрочной работы.

Loe edasi…

Принимая Вестфальскую премию мира, президент ЭР в своей речи вспомнила о Нарве, пообещав ей перемены

Presidendi kantselei, Twitter

В субботу в немецком Мюнстере президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла от лица ЭР международную Вестфальскую премию мира — за усилия в европейской интеграции.

Loe edasi…