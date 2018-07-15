15.07.2018, 21:46

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Триумфальное для французов завершение ЧМ-2018 и тяжелая авария в Харьюмаа, в которой пострадали эстонка и финны


rus.delfi.ee
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Maailmameister Prantsusmaa.
Maailmameister Prantsusmaa.Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix

В Харьюмаа произошло лобовое столкновение двух автомобилей — все находившиеся в люди, эстонка и два финна, получили тяжелые травмы. От финала чемпионата мира, матча Франция-Хорватия, ждали минимального количества голов, но они сыпались как из рога изобилия — в основном в ворота Хорватии. Франция — чемпион!
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Русский турист до смерти избил украинца во время футбола

küünal Foto: Ago Tammik

57-летний гражданин Украины скончался 14 июля в турецком госпитале после конфликта с российским туристом. Инцидент между мужчинами произошел во время просмотра четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия.
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ФОТО И ВИДЕО: Пропавший на озере Вильянди мужчина найден — он утонул

Viljandi järve uppus meesterahvas Foto: Kenno Soo

В субботу вечером, в 9-м часу, в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек. В начале 11-го его обнаружили утонувшим.
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В Таллинне при пожаре погиб молодой мужчина. Предположительная причина трагедии — неосторожное курение

Foto: Anni Õnneleid

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14 июля в 20.43 Центр спасения получил сообщение о пожаре в квартире одного из домов на Ыйсмяэ теэ. Прибыв на место происшествия, они увидели идущий из окна двухкомнатной квартиры на восьмом этаже дым. Оказавшись внутри, обнаружили, что в одной из комнат горит кровать.
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ВИДЕО DELFI: Наесться за 1,30? Тестируем еду в неказистых с виду столовых Таллинна

За пределами центра столицы существует большое количество столовых, которые хоть и потрепаны временем, служат местом для обеда многим горожанам.
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Встреча Трампа и Путина серьезно повлияет на движение в Хельсинки в воскресенье и в понедельник. Где наблюдать кортежи?

Helsingi Foto: ONNI OJALA, AFP

По словам полиции Хельсинки, жителям и гостям города стоит быть готовым к неожиданным изменениям расписания высокопоставленных гостей и к нарушениям движения транспорта, сообщает yle.fi.
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В Эстонии поменялся порядок приема трудовых мигрантов. От иностранцев потребуют знания эстонского

Estanc Foto: Rauno Volmar

Вступили в силу поправки к Закону об иностранцах, благодаря которым из-под миграционной квоты были выведены специалисты высокого класса, а кроме того, увеличен срок краткосрочной работы.
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Принимая Вестфальскую премию мира, президент ЭР в своей речи вспомнила о Нарве, пообещав ей перемены

Presidendi kantselei, Twitter

В субботу в немецком Мюнстере президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла от лица ЭР международную Вестфальскую премию мира — за усилия в европейской интеграции.
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ВИДЕО И ФОТО: На шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла столкнулись два автомобиля — трое человек пострадало

Сегодня в 11.11 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 28-м километре шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла — произошло столкновение двух автомобилей.
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Видеорепортажи из психушки всполошили чиновников и министра, но сделать пока ничего не могут

Kollaaž Jarikovi videotest Foto: Kollaaž

В феврале этого года ”МК-Эстония” писала про Владимира Ярикова, находящегося на принудительном лечении в психиатрической клинике Ямеяла. Он был осужден пожизненно за грабеж и убийство двух человек, затем признан невменяемым и переведен в психиатрическое отделение. Так как его срок уменьшили до 20 лет тюремного заключения, то оставаться ему в больнице — считанные годы, пишет "МК Эстония".
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Берите срочно отпуск: на следующей неделе нас ждет настоящая жара!

Pikakari - vaieldamatullt linna parim plääž! Foto: mrmf666

Согласно четырехдневному прогнозу портала pogoda.ee, по меньшей мере до четверга в Эстонии будет стоять очень жаркая по нашим меркам погода — температура воздуха ежедневно будет подниматься до 30-31 градусов, что станет настоящим подарком для любителей пляжного отдыха, а кратковременный дожди порадуют тех, кто не выносит такой парилки.
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Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала. "Мне очень стыдно за свое поведение"

wikipedia

Министр Великобритании по делам малого бизнеса и бывший глава штаба премьера Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку, после того как его СМС-переписка сексуального характера попала в СМИ. Об этом сообщает издание Sunday Mirror, которое опубликовало некоторые из сообщений чиновника.
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ФОТО и ВИДЕО: Трамп и Путин в Хельсинки: на улицы вышли тысячи людей с самими разнообразными посланиями президентам и протестами против этой встречи

Foto: Andres Putting

16 июля состоится в столице Финляндии пройдет российско-американский саммит, в рамках которого встретятся президенты двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят важные вопросы, но уже сегодня на улицы Хельсинки вышли тысячи людей, и те, кто протестует против саммита или политики того или иного президента, и те, кто хочет донести до них какое-то послание.
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Ида-вируский водитель жалеет, что не вызвал сразу полицию: ”Из потерпевшего меня сделали виноватым”

Google Maps

Ида-вируский водитель, попавший в апреле в центре Йыхви в аварию, на оформление которой полицию не вызвали, теперь жалеет об этом, поскольку затем дело повернули против него, и теперь приходится тратить время и нервы, чтобы доказывать свою правоту, в которой он не сомневается.
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ЧП в Латвии: во время субботней грозы в двух совершивших ошибку женщин попала молния

Äike hilistel õhtutundidel Jõgevamaal Veia külas Foto: Toomas Assak

14 июля в больницу Латгалии были доставлены две женщины, в которых во время грозы попала молния. Обе пострадавшие госпитализированы с различными травмами и ожогами, сообщает rus.delfi.lv.
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Франция победила Хорватию и выиграла ЧМ-2018 в России!

Prantslased väravat tähistamas. Foto: Tim Groothuis, Witters Sport-USA TODAY Sports/Sipa USA/Scanpix

В финальном матче чемпионата мира по футболу Франция победила в Москве Хорватию — 4:2 (2:1). Текстовую онлайн-трансляцию поединка провел портал Delfi.
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Не только со считывателем, но и бесконтактно: новые ID-карты прибудут в Эстонию уже через две недели

Эстония готовится к новым ID-картам, которые можно будет использовать как при помощи специальных считывателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, у нового чипа появится больше памяти, а значит и расширятся возможности использования карты, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Триумфальное для французов завершение ЧМ-2018 и тяжелая авария в Харьюмаа, в которой пострадали эстонка и финны

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В Харьюмаа произошло лобовое столкновение двух автомобилей — все находившиеся в люди, эстонка и два финна, получили тяжелые травмы. От финала чемпионата мира, матча Франция-Хорватия, ждали минимального количества голов, но они сыпались как из рога изобилия — в основном в ворота Хорватии. Франция — чемпион!
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