ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Триумф эстонских шпажисток, смягчение приговора насильнику-педофилу и самосуд над птицами

Уездный суд в прошлом году приговорил изнасиловавшего девятилетнюю девочку Ардо Реммельгаса к 13 годам тюремного заключения, однако адвокат обжаловал приговор. В итоге Госсуд своим сегодняшним решением уменьшил наказание на четыре года.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб мужчина

Avarii Antslas Foto: Lugeja foto

Сегодня рано утром в Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб 29-летний мужчина.

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ФОТО: Оставил машину незакрытой на парковке, телефон выкинул. Полиция уже вторую неделю ищет пропавшего Кристьяна

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ТОП Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами Обязаны ли дети ухаживать за родителями, если те много лет никак им не помогали?

27-летний Кристьян пропал в прошлую среду, полиции до сих пор не удалось его найти. Молодой человек ушел из своего дома в Выру и не вернулся.

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Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли

Kadunud isiku otsingud. Foto on illustratiivne Foto: Madis Veltman

Около недели назад в Выру пропал 27-летний Кристьян, которого теперь нашли живым и здоровым. Выяснилось, что мужчина просто не хотел, чтобы его нашли, однако не сообщил об этом полиции, чтобы его зря не искали.

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ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.

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Лебедятам на Пальяссааре люди шеи не сворачивали — они стали жертвой мелкого хищника

Tapetud luiged Paljassaares Foto: Picasa

Лебедят на полуострове Пальяссааре в Таллинне, в смерти которых поначалу подозревали хулиганов, задушил мелкий хищник, сообщает rus.err.ee со ссылкой на результаты экспертизы Ветеринарно-продовольственного департамента.

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Посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма