18.06.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Триумф эстонских шпажисток, смягчение приговора насильнику-педофилу и самосуд над птицами

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Eesti epeevehklemise meistrivõistlused 2018
Eesti epeevehklemise meistrivõistlused 2018Foto: Hendrik Osula

Сегодня, 18 июня, на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде превосходно выступили в индивидуальном турнире эстонские шпажистки, завоевавшие золото, серебро и бронзу. В этот же день Госсуд уменьшил на четыре года наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку. Также сегодня мы писали о том, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.

Молодая мама Катрина Лехис выиграла чемпионат Европы! Три эстонки на пьедестале!

Eesti epeevehklemise meistrivõistlused 2018 Foto: Hendrik Osula

На чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде превосходно выступили в индивидуальном турнире эстонские шпажистки, завоевавшие золото, серебро и бронзу. Чемпионкой Европы стала Катрина Лехис, выигравшая финальный бой у Кристины Кууск - 15:14.
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Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку

Foto: Reigo Teervalt

Уездный суд в прошлом году приговорил изнасиловавшего девятилетнюю девочку Ардо Реммельгаса к 13 годам тюремного заключения, однако адвокат обжаловал приговор. В итоге Госсуд своим сегодняшним решением уменьшил наказание на четыре года.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб мужчина

Avarii Antslas Foto: Lugeja foto

Сегодня рано утром в Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб 29-летний мужчина.
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ФОТО: Оставил машину незакрытой на парковке, телефон выкинул. Полиция уже вторую неделю ищет пропавшего Кристьяна

Erakogu

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27-летний Кристьян пропал в прошлую среду, полиции до сих пор не удалось его найти. Молодой человек ушел из своего дома в Выру и не вернулся.
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Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли

Kadunud isiku otsingud. Foto on illustratiivne Foto: Madis Veltman

Около недели назад в Выру пропал 27-летний Кристьян, которого теперь нашли живым и здоровым. Выяснилось, что мужчина просто не хотел, чтобы его нашли, однако не сообщил об этом полиции, чтобы его зря не искали.
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ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.
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Лебедятам на Пальяссааре люди шеи не сворачивали — они стали жертвой мелкого хищника

Tapetud luiged Paljassaares Foto: Picasa

Лебедят на полуострове Пальяссааре в Таллинне, в смерти которых поначалу подозревали хулиганов, задушил мелкий хищник, сообщает rus.err.ee со ссылкой на результаты экспертизы Ветеринарно-продовольственного департамента.
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Посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма

Jevgeni Krištafovitš Foto: Karli Saul

Общественный деятель Евгений Криштафович прокомментировал один из постов посольства России в Эстонии. Посольство опубликовало комментарий замдиректора представителя МИД России в связи с принятием в Эстонии т.н. ”списка Магнитского”. В одном из комментариев посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма.
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Тоомас Лепп обвиняется в присвоении денег Таллиннского телевидения

Toomas Lepp Foto: Rauno Volmar

Согласно обвинению прокуратуры, руководитель Tallinna TV (TTV) Тоомас Лепп в период 2013-2016 присвоил более 200 000 евро, принадлежащих SA Tallinna Televisioon.
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На арестованном в Эстонии ”Петербурге” дали электричество, экипажу стали выплачивать зарплату

"Peterburg" sadamas Foto: Taavi Sepp

На российском пароме ”Петербург”, которое было арестовано в Эстонии за долги и уже вторую неделю стоит в порту Пальяссааре, дали электричество.
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ФОТО И ВИДЕО: В Нарве завершается строительство нового стадиона за 900 тысяч евро, который будет открыт для всех

Narva uus staadion Foto: Roman Vikulov, Delfi

Новый стадион строят за бюджетные деньги Нарвы по проекту Эстонского футбольного союза, который тот подготовил бесплатно. На стадионе будут заниматься спортом учащиеся расположенной по соседству 6 школы (бывшей — 9-й), а также местные спортклубы и любители, ни в каких организациях не состоящие.
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Настала пора выездов на природу и путешествий, корпоративов и “летних дней”, и совсем немного времени осталось до празднования Иванового дня. Для всех тех, кто находится в поиске места и не забронировал его заранее, мы сделали подборку домов, где можно отлично провести выходные дни.
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ЭКСКЛЮЗИВ DELFI С ЧМ-2018: "Мексиканцы пели и кричали всю игру, а мы вместе с ними!"

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Эстонские любители футбола не могли пропустить чемпионат мира в этом году. Один из наших соотечественников посетил матч Германия - Мексика (0:1) в Москве. Специально для Delfi Томас Кирн(в центре) делится впечатлениями от игры и турнира.
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Молодая мама Катрина Лехис выиграла чемпионат Европы! Три эстонки на пьедестале!

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На чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде превосходно выступили в индивидуальном турнире эстонские шпажистки, завоевавшие золото, серебро и бронзу. Чемпионкой Европы стала Катрина Лехис, выигравшая финальный бой у Кристины Кууск - 15:14.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Триумф эстонских шпажисток, смягчение приговора насильнику-педофилу и самосуд над птицами

18.06.2018
Сегодня, 18 июня, на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде превосходно выступили в индивидуальном турнире эстонские шпажистки, завоевавшие золото, серебро и бронзу. В этот же день Госсуд уменьшил на четыре года наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку. Также сегодня мы писали о том, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.
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