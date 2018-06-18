ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Триумф эстонских шпажисток, смягчение приговора насильнику-педофилу и самосуд над птицами

Сегодня, 18 июня, на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде превосходно выступили в индивидуальном турнире эстонские шпажистки, завоевавшие золото, серебро и бронзу. В этот же день Госсуд уменьшил на четыре года наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку. Также сегодня мы писали о том, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.
Молодая мама Катрина Лехис выиграла чемпионат Европы! Три эстонки на пьедестале!
На чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде превосходно выступили в индивидуальном турнире эстонские шпажистки, завоевавшие золото, серебро и бронзу. Чемпионкой Европы стала Катрина Лехис, выигравшая финальный бой у Кристины Кууск - 15:14. Loe edasi...
Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку
Уездный суд в прошлом году приговорил изнасиловавшего девятилетнюю девочку Ардо Реммельгаса к 13 годам тюремного заключения, однако адвокат обжаловал приговор. В итоге Госсуд своим сегодняшним решением уменьшил наказание на четыре года. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб мужчина
Сегодня рано утром в Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб 29-летний мужчина. Loe edasi...
ФОТО: Оставил машину незакрытой на парковке, телефон выкинул. Полиция уже вторую неделю ищет пропавшего Кристьяна
27-летний Кристьян пропал в прошлую среду, полиции до сих пор не удалось его найти. Молодой человек ушел из своего дома в Выру и не вернулся. Loe edasi...
Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли
Около недели назад в Выру пропал 27-летний Кристьян, которого теперь нашли живым и здоровым. Выяснилось, что мужчина просто не хотел, чтобы его нашли, однако не сообщил об этом полиции, чтобы его зря не искали. Loe edasi...
ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек
К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру. Loe edasi...
Лебедятам на Пальяссааре люди шеи не сворачивали — они стали жертвой мелкого хищника
Лебедят на полуострове Пальяссааре в Таллинне, в смерти которых поначалу подозревали хулиганов, задушил мелкий хищник, сообщает rus.err.ee со ссылкой на результаты экспертизы Ветеринарно-продовольственного департамента. Loe edasi...
Посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма
Общественный деятель Евгений Криштафович прокомментировал один из постов посольства России в Эстонии. Посольство опубликовало комментарий замдиректора представителя МИД России в связи с принятием в Эстонии т.н. ”списка Магнитского”. В одном из комментариев посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма. Loe edasi...
Тоомас Лепп обвиняется в присвоении денег Таллиннского телевидения
На арестованном в Эстонии ”Петербурге” дали электричество, экипажу стали выплачивать зарплату
На российском пароме ”Петербург”, которое было арестовано в Эстонии за долги и уже вторую неделю стоит в порту Пальяссааре, дали электричество. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: В Нарве завершается строительство нового стадиона за 900 тысяч евро, который будет открыт для всех
Новый стадион строят за бюджетные деньги Нарвы по проекту Эстонского футбольного союза, который тот подготовил бесплатно. На стадионе будут заниматься спортом учащиеся расположенной по соседству 6 школы (бывшей — 9-й), а также местные спортклубы и любители, ни в каких организациях не состоящие. Loe edasi...
ФОТО: Рынки утопают в эстонской клубнике! Смотрите, сколько стоят свежие ягоды
На рынке Балтийского вокзала уже многие продавцы торгуют эстонской клубникой, а цены становятся все ниже и ниже. Loe edasi...
В поисках дома в аренду на Иванов день? Смотрите нашу подборку вариантов
Настала пора выездов на природу и путешествий, корпоративов и “летних дней”, и совсем немного времени осталось до празднования Иванового дня. Для всех тех, кто находится в поиске места и не забронировал его заранее, мы сделали подборку домов, где можно отлично провести выходные дни. Loe edasi...
ЭКСКЛЮЗИВ DELFI С ЧМ-2018: "Мексиканцы пели и кричали всю игру, а мы вместе с ними!"
Эстонские любители футбола не могли пропустить чемпионат мира в этом году. Один из наших соотечественников посетил матч Германия - Мексика (0:1) в Москве. Специально для Delfi Томас Кирн(в центре) делится впечатлениями от игры и турнира. Loe edasi...
ВИДЕО: Его скрывала Жанна Фриске: бывший возлюбленный певицы раскрыл тайну их отношений
Пётр Никитин долго хранил тайну, которая может взорвать русский шоу-бизнес, — отношения с Жанной Фриске. Спустя три года после ее смерти он сделал сенсационное заявление и дал ответ на вопрос, почему в итоге на его месте оказался другой, пишет НТВ. Loe edasi...