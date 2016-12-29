Все заняты подготовкой к Новому году, но не стоит забывать и о своем здоровье, ведь в Эстонии жертвами гриппа стали уже три человека. Читайте также о поездке Яны Тоом в Сирию и о том, как эстонские бренды продают идентичный товар в разных упаковках и по разной цене. Не пропустите и очередной текст нашего благотворительного проекта!

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Рождественское желание 59-летнего Владимира — пожить еще

Владимир Петров ФОТО: Андрес Путтинг

”А они мне: тебе полгода осталось”, — смеется Владимир. Так сказали врачи нашему собеседнику в 2011 году, поставив диагноз ”онкология”. И вот в преддверии этих зимних праздников мы сидим с ним и его супругой за столом в обычной мустамяэской двухкомнатной квартире, пьем кофе, беседуем.

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Известные люди, которые покинули нас в 2016 году

Ekspress Meedia/Scanpix/Facebook

2016 год запомнился тем, что из жизни ушли многие известные люди. Давайте вместе вспомним, кого мы потеряли в этом году.

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Нападение на берлинскую ярмарку: система торможения помогла спасти многих людей

GERMANY-TRUCK/ Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

По данным германских средств массовой информации, автоматическая тормозная система, сработавшая в грузовике, который использовался для нападения на берлинскую рождественскую ярмарку, позволила спасти от гибели многих посетителей мероприятия.

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Минобороны РФ сообщило об отсутствии следов пожара или взрыва на обломках Ту-154 и телах пассажиров

Следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров Ту-154 и фрагментах самолета, разбившегося в районе Сочи, не обнаружено, сообщил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

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Фокусы с торговыми марками: один и тот же товар в разной упаковке — большая разница в цене

Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman

Розничные сети заказывают упакованный со своей торговой маркой товар у эстонской фирмы, которая сама продает этот же товар дороже.

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ФОТО: Врач из Ида-Вирумаа был признан виновным в причинении смерти по неосторожности

Ida-Viru arsti Igor Gorjatšovi kohus Foto: Sergei Stepanov, NPA

Вируский уездный суд признан сегодня в порядке общего производства 43-летнего Игоря Горячева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения.

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Косачев: мы обсудили с Асадом и европарламентариями от Эстонии, Латвии, Италии предстоящее перемирие в Сирии

Konstantin Kossatšov Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Группа членов Совета РФ и депутатов Европарламента, в частности Яна Тоом, на данный момент находятся в Сирии.

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От гриппа в Эстонии умерли уже три человека, в этом году вирус очень тяжелый

Pilt on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

Заболеваемость гриппом растет, зарегистрированы и первые случаи смерти, вызванные гриппом. Все умершие от гриппа люди входили в группы риска как из-за возраста, так и из-за тяжелых хронических заболеваний, вдобавок все они не были вакцинированы.

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Вопрос читателя: самолеты падают. Почему в салонах нет парашютов?

фото иллюстративное Foto: Siim Solman

В редакцию Delfi обратилась читательница Екатерина, которая задалась вопросом: был бы шанс на спасение у пассажиров самолета, который терпит крушение, если бы в салоне были парашюты? По мнению профессионалов, их наличие бессмысленно. Почему?

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ФОТО и ВИДЕО: Баруто одержал третью победу в смешанных единоборствах

Baruto Foto: Ekraanitõmmis

32-летний Баруто не знает поражений в ММА. В четвертьфинале "Гран-при" в открытом весе эстонский боец победил 46-летнего японца Цуеси Косака.

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ФОТО: Первый матч чемпионата СССР по хоккею состоялся в Эстонии на пруду

Tallinna Dünamo vs Moskva Spartak Repro: Kehakultuur

Ровно 70 лет назад, 29 декабря 1946 года, в эстонской столице впервые прошел матч чемпионата СССР по канадскому хоккею — таллиннское "Динамо" принимало московский "Спартак".

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Как успеть самое главное до Нового года? Сестры Хелене и Анне Ветик и мопс Костя дают советы

Если вы все еще не знаете, что предпринять или что дарить на Новый год, то у нас есть для вас креативные подсказки. Авторы книги (не)глупых вопросов сестры Хелене и Анне Ветик рассказали Delfi, как стильно встретить 2017 год и чем им запомнился год уходящий. Смотрите видео!

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