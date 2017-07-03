ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Три ДТП с летальным исходом и итоги Праздника песни и танца

В понедльник в Эстонии призошло целых три ДТП, в которых погибли четыре человека. Организаторы прошедшего в выходные Праздника песни и танца подвели итоги, а одна турфирма объявила о неплатежеспособности. Смотрите также наш фото-репортаж о пробеге эстонских ретро-автобусов в Минске.

ФОТО с места аварии: В тяжелом ДТП в волости Ляэне-Нигула погибла 45-летняя женщина

avarii Ristil Foto: Lugeja

В воскресенье, 2 июля, примерно в 18 часов в волости Ляэне-Нигула на 37-м километре шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла произошло столкновение автомобилей Honda и Ford, в результате чего погибла 45-летняя женщина, пассажир автомобиля Ford.

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ФОТО с места аварии и КАРТА: В тяжелой аварии в Тартумаа погибли два человека

Foto: Argo Ingver

Сегодня в 7:30 в Тартумаа в волости Ныо произошла авария, в которой погибли два человека.

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ФОТО и ВИДЕО: В Германии автобус столкнулся с грузовиком, 18 человек погибли

В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали десятки человек. 18 пассажиров считались пропавшими без вести. позже подтверидлось, что они погибли.

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В Пярну алководитель напал на полицейскую собаку и был укушен

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Утром 2 июля в Пярну полиция задержала алководителя, который не подчинился приказу стражей порядка, вел себя агрессивно и напал на служебную собаку. Она укусила мужчину в плечо.

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Ассар Паулус не хочет работать уборщиком и судится с тюрьмой

Assar Pauluse kohtuistung Foto: Rauno Volmar

Отбывающий наказание в Вируской тюрьме бывший лидер криминального сообщества Ассар Паулус отказывается работать в тюрьме уборщиком и поэтому судится с тюрьмой.

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Продуктовая корзина в июле: еда в самом дорогом магазине стоит аж на 13 евро больше, чем в дешевом

Toidukauplus FOTO: Marko Mumm

В июле разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составляла аж 13 евро, пишет Delfi Kasulik.

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Воскресная стрельба на Коплиских линиях: злоумышленник до сих пор на свободе

Kopli liinid 24.05.2017 Foto: Andres Putting

Злоумышленник, выстреливший вчера в Копли в двух сотрудников охранной фирмы, до сих пор в бегах. Изначально был задержан предполагаемый преступник, но позже выяснилось, что он не связан с происшествием и был отпущен.

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Итоги праздника песни и танца: 135 000 порций супа, 3470 обращений к медикам и 90 000 зрителей

Laulupidu 02.07.2017 aerofotod Foto: Andres Putting

В понедельник организаторы XII молодежного праздника песни и танца представили итоговый обзор мероприятия. На пресс-конференции в отеле «Ору» присутствовали как представители творческих коллективов, так и полиции, скорой и спасателей.

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ВИДЕО DELFI: На празднике песни и танца прозвучала ”нелегальная” песня. Как и почему?

XII Noorte laulupidu Foto: Rauno Volmar

За композицию, которую, помимо прочего, предлагали сделать и гимном Эстонии, издательство просит неподъемную сумму. Речь идет о песне ”Põhjamaa”. Дочь ее автора, Юлле Раясаар, считает ситуацию немыслимой.

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Эстонская турфирма объявила о неплатежеспособности

Nice'i rannapromenaad kaks päeva pärast terrorirünnakut Foto: Madis Veltman

В понедельник турфирма Travel Dreams OÜ сообщила Департаменту защиты прав потребителей о своей неплатежеспособности. Департамент собирает у потребителей заявления для возврата денег за турпутевки, пишет Kasulik.

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Руководитель Таллиннского кордона освобожден от должности из-за вождения в пьяном виде

Toomas Kaarjärv Foto: Sven Arbet

В воскресенье весером руководитель Таллиннского кордона Бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Тоомас Кааръярв был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения в Хааберсти.

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Кальюлайд решила не провозглашать закон о налоге на сахар

President Kersti Kaljulaidi visiit Soome teispäev Foto: Ilmar Saabas

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила в понедельник не провозглашать принятый Рийгикогу закон о налоге на подслащенные напитки и вернула его в парламент на доработку.

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В Палдиски в ДТП погиб человек

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что в понедельник вечером в Палдиски произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

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ФОТО: Эстонские ретро-автобусы ударили пробегом по белорусскому небездорожью

Foto: Эллина Качан, Delfi

У каждого из нас есть свое хобби. У кого-то это коллекционирование марок, а кто-то может себе позволить коллекционировать ретро-автобусы. Именно такое эксцентричное хобби автобусной компании Lux Express позволило жителям Минска увидеть на своих улицах несколько уникальных автобусов из прошлого века.

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