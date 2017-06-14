ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Третье заседание по делу Сависаара, годовщина июньской депортации и пожар в Лондоне

Сегодня, 14 июня, был третий день суда над обвиняемым во взяточничестве экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром. Сегодняшнее заседание должно было стать последним перед летним отпуском, однако обвиняемому стало плохо и было решено вызвать скорую, которая доставила его в больницу, поэтому слушания не состоялись. В этот же день площадь Вабадузе в Таллинне в память жертв июньской депортации наполнилась тысячами голубых воздушных шаров, призванных символизировать слезинки. Также сегодня в результате пожара в одном из высотных зданий Лондона погибли не менее 12 человек. Кроме того, 74 человека получили ожоги различной степени тяжести и пострадали от отравления угарным газом, 20 из них находятся в критическом состоянии. Подробнее о событиях этой среды читайте в нашей подборке новостей.
ФОТО И ВИДЕО DELFI: Третий день суда. Сависаара на скорой доставили в больницу
Сегодня — третий день суда над обвиняемым во взяточничестве экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром. Сегодняшнее заседание должно было стать последним перед летним отпуском, однако обвиняемому стало плохо и было решено вызвать скорую, которая доставила его в больницу, поэтому слушания не состоялись. Следующее заседание должно состояться 8 августа.
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Госпрокурор: подозреваю, что Сависаар не соблюдает рекомендации врача
После сегодняшнего очень короткого заседания по делу обвиняемого во взяточничестве Эдгара Сависаара ведущий государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус сказал Delfi, что, несмотря на сегодняшний вызов для подсудимого скорой, он не видит оснований для проведения новой экспертизы состояния здоровья последнего.
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Пыддер: Сависаар останется в больнице, очевидно, на пару дней
Доставленный из Харьюского уездного суда на скорой в больницу Эдгар Сависаар останется под присмотром врачей, очевидно, на пару дней, сказал Delfi врач Сависаара Пеэп Пыддер.
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ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом — есть погибшие
В районе Кенсингтон на западе британской столицы загорелось 27-этажное жилое здание. Полиция эвакуирует жителей дома. О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Шесть человек погибли.
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Эстонка в Лондоне: людям говорили, чтобы они оставались в квартирах
Проживающая в Лондоне гражданка Эстонии Карина отмечает, что люди во всем городе пребывают в шоке. Как ей известно, люди пытались выбраться из горящего здания любыми способами, но некоторым советовали оставаться в квартирах.
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Число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 12 человек
В результате пожара в одном из высотных зданий Лондона погибли не менее 12 человек, сообщила в среду, 14 июня, городская полиция. Она предупредила, что число погибших может увеличиться. Кроме того, 74 человека получили ожоги различной степени тяжести и пострадали от отравления угарным газом, 20 из них находятся в критическом состоянии.
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ФОТО: Площадь Cвободы наполнилась ”морем слез” в память о жертвах июньской депортации
Сегодня площадь Свободы в Таллинне в память жертв июньской депортации наполнилась тысячами голубых воздушных шаров, призванных символизировать слезинки.
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Эстонская прокуратура закрыла дело об убийстве гражданина РФ Дмитрия Ганина
Дело об убийстве российского гражданина Дмитрия Ганина, который погиб во время трагических событий в апреле 2007 года, закрыто, подтвердил корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.
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Прокурор требует для задушившего соседа по палате наркомана 10 лет тюрьмы
Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось слушание по делу Кейто Кальюлайда, обвиняемого в том, что 21 июня 2015 года, находясь на лечении в больнице Wismari, он стал душить своего 44-летнего соседа по палате, в результате чего тот четырьмя днями позже скончался.
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”У молодых и успешных нет времени думать о смерти”. Сотрудник похоронного бюро — о своей работе, эстетике и водке
Этот разговор состоялся в пятницу в одном из столичных баров, куда в это время приходят обедать сотрудники ближайших контор. За окнами моросило. Грохотали трамваи.
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На какие ухищрения идут магазины в аэропортах, чтобы получить максимальную прибыль
Почему действующие в аэропорту торговцы активно спрашивают у покупателей бортовые карты? Потому что при удачном стечении обстоятельств в их кармане осядет чуть ли не полная стоимость приобретенного клиентом товара, пишет Eesti Ekspress.
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Потерянный остров. Рухну: знак медведя, шведские семьи и латышские стрелки
Почти век назад на остров Рухну (Роню), населенный шведскими охотниками на тюленей и рыбаками, с разницей в два дня прибыли сперва Карлис Улманис, а затем премьер Эстонии Константин Пятс — делать предложение. До Таллина было далеко (географически), но эстонские перспективы шведам показались радужнее. Улманис остался ни с чем. С тех пор близкая Латвия регулярно ”засылала” на остров экзотических посланцев — то медведь приплывет, то олень, то стадо кабанов, то град из клопов, то латвийский портал Delfi пришвартуется на паруснике Libava под алыми парусами…
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