Eesti uue brändi tutvustamine Foto: Andres Putting
EKRE требует от Пало разъяснений по поводу ”ежика, которого тошнит” (47)
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) обратилась к министру предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало за разъяснениями относительно нового шаблона, разработанного для представления Эстонии.
RUS Delfi 1 ч
Kellamees. Kärdla kiriku kellamees Rein Maalmeister helistamas pulmakellasid märtsikuisel laupäeval. Hiiumaa, Kärdla kirik. Märts 2013. Foto: Tuuli Tammla / ERM
На Хийумаа в трагическом инциденте погиб школьный завхоз (12)
Вчера в Кярдлаской основной школе произошел трагический инцидент, в котором погиб работавший в школе завхозом мужчина.
RUS Delfi 1 ч
Vladimir Putin Foto: Sergei Ilnitsky, AP
Путин: заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток (66)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Дональда Трампа не было причин встречаться в Москве с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.
RUS Delfi 1 ч
Pirita rand Foto: Projekt, Pressifoto
Смотрите, как будет выглядеть пляж Пирита (41)
План развития пляжа Пирита вышел на финишную прямую. Эскиз и детальная планировка будущей обновленной пляжной зоны отдыха предусматривает как временную площадку под открытым небом для проведения концертов, так и павильоны для отдыха, где посетители смогут перекусить.
RUS Delfi 1 ч
Foto: Rauno Volmar
Недовольный клиент Taxify: водитель самовольно закончил поездку и прислал неприличное сообщение (33)
Клиент Taxity выразил недовольство тем, что водитель заказанной им машины не согласился подождать его и закончил поездку, известив об этом по СМС.
RUS Delfi 1 ч
Foto: Andres Putting
Право на отчество. Зачем и почему (62)
16 января Государственный суд Эстонии не принял в производство кассацию, оспаривающую решение Таллинского окружного суда, признавшего законным отказ Департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии. Юрист Мстислав Русаков, который судился за право вписывать отчество в паспорт гражданина ЭР, объясняет, почему он считает это важным.
RUS Delfi 1 ч
Õnnetuse rekonstruktsioon Foto: Kuvatõmmis
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП в Лагеди: Алководителя на два месяца взяли под стражу (3)
13 января вечером на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги в Харьюмаа произошла серьезная авария: у автобусной остановки столкнулись три автомобиля. Виновника ДТП, 69-летнего Калви, который в момент аварии находился в алкогольном опьянении, на два месяца взяли под стражу.
RUS Delfi 1 ч
Sergei Lavrov Foto: SERGEI KARPUHHIN, REUTERS
Лавров: Россия вернется к ратификации договора о границе с Эстонией при конструктивном развитии отношений (111)
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году.
RUS Delfi 1 ч
Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James Melville ja kaitseminister Margus Tsahkna allkirjastasid kaitsekoostöö kokkuleppe Foto: Karin Kaljuläte
ФОТО DELFI: США и Эстония подписали договор о сотрудничестве в области обороны (87)
Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл и министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подписали договор о сотрудничестве в области обороны, который теперь должен ратифицировать Рийгикогу.
RUS Delfi 1 ч
Keit Pentus-Rosimannus Foto: Andres Putting
Пентус-Розиманнус: вряд ли Трамп изменит свой стиль после вступления в должность (51)
Вице-председатель парламентской комиссии по внешним делам, руководитель группы Эстония-США Кейт Пентус-Розиманнус считает, что в свете скандальных интервью и высказываний Дональда Трампа задача Эстонии остается прежней: донести до США местные проблемы.
RUS Delfi 1 ч
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