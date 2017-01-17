Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Дональда Трампа не было причин встречаться в Москве с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.
RUS Delfi • 2 ч
План развития пляжа Пирита вышел на финишную прямую. Эскиз и детальная планировка будущей обновленной пляжной зоны отдыха предусматривает как временную площадку под открытым небом для проведения концертов, так и павильоны для отдыха, где посетители смогут перекусить.
RUS Delfi • 2 ч
16 января Государственный суд Эстонии не принял в производство кассацию, оспаривающую решение Таллинского окружного суда, признавшего законным отказ Департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии. Юрист Мстислав Русаков, который судился за право вписывать отчество в паспорт гражданина ЭР, объясняет, почему он считает это важным.
RUS Delfi • 2 ч
13 января вечером на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги в Харьюмаа произошла серьезная авария: у автобусной остановки столкнулись три автомобиля. Виновника ДТП, 69-летнего Калви, который в момент аварии находился в алкогольном опьянении, на два месяца взяли под стражу.
RUS Delfi • 2 ч
Вице-председатель парламентской комиссии по внешним делам, руководитель группы Эстония-США Кейт Пентус-Розиманнус считает, что в свете скандальных интервью и высказываний Дональда Трампа задача Эстонии остается прежней: донести до США местные проблемы.
RUS Delfi • 2 ч