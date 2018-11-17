ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Траты на Монумент Победы, города-побратимы и "химический СПИД" в балтийской рыбе

На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро. В балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД". Читайте также длинное, но очень познавательное чтиво о городах-побратимах наших эстонских городов.
Юри Ратас о правительственном кризисе: я решительно сбрасываю со стола все представленные мне ультиматумы
"Государством невозможно руководить путем ультиматумов, оскорблений и политических игр. Я решительно сбрасываю со стола все представленные мне ультиматумы", - пишет председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас. Читайте полный текст его олбращения. Loe edasi...
Депрессия, шизофрения и разговоры о смерти: история парня, которого фотографировали в душевой и выкладывали снимки в интернет
Консультант на основании личного опыта Мадис Лаос (30) рассказал, как его фотографировали в душевой его школы, какой за этим последовал стресс, и как в конечном итоге все это вылилось в тяжелую болезнь. Мы публикуем историю Мадиса его собственными словами. Записала журналист Лаура Маллене. Loe edasi...
За двойняшек Таллинн намерен платить семье по 1000 евро
Таллиннская городская управа представила городскому собранию на утверждение проект бюджета на 2019 год, в котором предусматривается увеличить пособие по случаю рождения близнецов с 320 до 500 евро на ребенка. Loe edasi...
СМИ: В балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД"
Латвийский институт гидроэкологии опубликовал новый отчет об экологической ситуации в Балтийском море. Часть его посвящена морской рыбе. Оказалось, что в ней превышен уровень полихролбифенила или ПХБ. Это вещество еще называют "химическим СПИДОМ". Loe edasi...
Наконец-то! В Эстонии и других странах Балтии существенно подешевел бензин
В Риге, Вильнюсе и Таллине на минувшей рабочей неделе значительно подешевел бензин 95-й марки, свидетельствуют данные агентства LЕТА. Loe edasi...
27 депутатов Европарламента призывают Amazon отказаться от вещей с советской символикой
От Пирккала — до Талдыкоргана: друзья эстонских городов разбросаны по всей Земле. Длинное, но очень познавательное выходное чтиво
Дружба между городами — она как дружба между людьми: завязывается и развивается, крепнет и затухает, приносит и положительные эмоции, и заставляет понервничать. А порой дружеские связи разрывает… война. Но не обязательно: ”Друзей нельзя забывать: ни в горе, ни в радости. С друзьями всегда следует поддерживать связь”, считает, например, город Вильянди. Loe edasi...
На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро
Монумент Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе постоянно нуждается в ремонта. Даже сейчас, в 100-летие Эстонии, он стоит запакованный в строительные леса, пишет Maaleht. Сколько денег уже вытянул неудачно построенный памятник из государственной казны? Loe edasi...
Певца Евгения Осина нашли мертвым в его квартире
Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца, сообщает "Дни.ру". Loe edasi...
Забирают жизненные силы: растения, которые нельзя держать дома
Приобретая очередной цветок, мы даже не знаем о некоторых вредных свойствах комнатных растений, а потом внезапно замечаем возникающие проблемы со здоровьем. Если в доме живут маленький ребенок или животные, то нужно с повышенным вниманием отнестись к выбору комнатных цветов и растений, чтобы обезопасить их жизнедеятельность. Некоторые виды растений содержат в составе своего сока яд или выделяют вредные вещества в кислород. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Прогулки по рынкам мира: Ташкент — город хлебный
“Пробуй, брат! Очень вкусно! Я тебе плохого не продам. Увезешь к себе в Прибалтику часть солнечного Узбекистана”. Loe edasi...