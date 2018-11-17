17.11.2018, 21:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Траты на Монумент Победы, города-побратимы и "химический СПИД" в балтийской рыбе


rus.delfi.ee
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Vabadussammas
Vabadussõja võidusamba ristFoto: Vallo Kruuser

На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро. В балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД". Читайте также длинное, но очень познавательное чтиво о городах-побратимах наших эстонских городов.

Юри Ратас о правительственном кризисе: я решительно сбрасываю со стола все представленные мне ультиматумы

Jüri Ratas Foto: Karin Kaljuläte

"Государством невозможно руководить путем ультиматумов, оскорблений и политических игр. Я решительно сбрасываю со стола все представленные мне ультиматумы", - пишет председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас. Читайте полный текст его олбращения.
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Депрессия, шизофрения и разговоры о смерти: история парня, которого фотографировали в душевой и выкладывали снимки в интернет

Madis Laos Foto: Priit Simson

Консультант на основании личного опыта Мадис Лаос (30) рассказал, как его фотографировали в душевой его школы, какой за этим последовал стресс, и как в конечном итоге все это вылилось в тяжелую болезнь. Мы публикуем историю Мадиса его собственными словами. Записала журналист Лаура Маллене.
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За двойняшек Таллинн намерен платить семье по 1000 евро

Haiged lapsed Foto: Rauno Volmar

Таллиннская городская управа представила городскому собранию на утверждение проект бюджета на 2019 год, в котором предусматривается увеличить пособие по случаю рождения близнецов с 320 до 500 евро на ребенка.
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СМИ: В балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД"

Foto: Irina Mägi

Латвийский институт гидроэкологии опубликовал новый отчет об экологической ситуации в Балтийском море. Часть его посвящена морской рыбе. Оказалось, что в ней превышен уровень полихролбифенила или ПХБ. Это вещество еще называют "химическим СПИДОМ".
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Наконец-то! В Эстонии и других странах Балтии существенно подешевел бензин

Tankla Foto: Anni Õnneleid

В Риге, Вильнюсе и Таллине на минувшей рабочей неделе значительно подешевел бензин 95-й марки, свидетельствуют данные агентства LЕТА.
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27 депутатов Европарламента призывают Amazon отказаться от вещей с советской символикой

narva-203 Foto: Ester Vaitmaa

Двадцать семь членов Европарламента (ЕП) обратились к американскому гиганту интернет-торговли Amazon Inc с призывом остановить торговлю вещами с советской символикой, сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.
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От Пирккала — до Талдыкоргана: друзья эстонских городов разбросаны по всей Земле. Длинное, но очень познавательное выходное чтиво

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Дружба между городами — она как дружба между людьми: завязывается и развивается, крепнет и затухает, приносит и положительные эмоции, и заставляет понервничать. А порой дружеские связи разрывает… война. Но не обязательно: ”Друзей нельзя забывать: ни в горе, ни в радости. С друзьями всегда следует поддерживать связь”, считает, например, город Вильянди.
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На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро

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Монумент Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе постоянно нуждается в ремонта. Даже сейчас, в 100-летие Эстонии, он стоит запакованный в строительные леса, пишет Maaleht. Сколько денег уже вытянул неудачно построенный памятник из государственной казны?
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Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца, сообщает "Дни.ру".
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Забирают жизненные силы: растения, которые нельзя держать дома

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Приобретая очередной цветок, мы даже не знаем о некоторых вредных свойствах комнатных растений, а потом внезапно замечаем возникающие проблемы со здоровьем. Если в доме живут маленький ребенок или животные, то нужно с повышенным вниманием отнестись к выбору комнатных цветов и растений, чтобы обезопасить их жизнедеятельность. Некоторые виды растений содержат в составе своего сока яд или выделяют вредные вещества в кислород.
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ФОТО DELFI: Прогулки по рынкам мира: Ташкент — город хлебный

Tashkent turg Foto: Aleksandra Valner

“Пробуй, брат! Очень вкусно! Я тебе плохого не продам. Увезешь к себе в Прибалтику часть солнечного Узбекистана”.
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