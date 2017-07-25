ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трансграничный бизнес нарвитян и жизнь иммигрантов в Эстонии

Сегодня, 25 июля, мы писали о том, что несмотря на продовольственные санкции России в отношении Евросоюза, купить в Санкт-Петербурге эстонские продукты, прежде всего, сыр, не составляет особой проблемы. А также о том, что из защищенной недавно в Тартуском университете магистерской работы, за основу которой был взят опыт десяти иммигрантов, следует, что риторика ненависти прочно укоренилась в нашем обществе. Об этом и о многом другом читайте в нашей подборке новостей вторника.

Большой трансграничный бизнес на запрещенке: нарвитяне-челноки, сырные туры из Петербурга и перепродажа из-под полы

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Несмотря на продовольственные санкции России в отношении Евросоюза, купить в Санкт-Петербурге эстонские продукты, прежде всего, сыр, не составляет особой проблемы. Было бы желание и готовность заплатить в полтора-два раза больше, чем продукты стоят в эстонских магазинах.

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”Я тоже человек!” Исследование показало, как живется иммигрантам в Эстонии

Kamerunlane Edmond ja kongolane Kevin on Eestis elanud juba mõnda aega. Eestluse alustaladega puutusid nad kokku aga alles hiljutisel laulupeol. Foto: Madis Veltman

Из защищенной недавно в Тартуском университете магистерской работы, за основу которой был взят опыт десяти иммигрантов, следует, что риторика ненависти прочно укоренилась в нашем обществе, пишет Eesti Päevaleht.

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Попросившего в Швеции политического убежища россиянина-инвалида высылают в Эстонию

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

23-летний российский журналист Андрей Порошин просит у Швеции политического убежища. Согласно правилам ЕС, для этого ему сначала следует попросить убежища в Эстонии, поскольку именно сюда он сначала прибыл из Петербурга.

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Эдгар Сависаар: мне никто не предлагал быть первым номером

Hundisilmal peeti tagasihoidlikku jaanipidu Foto: Karli Saul

Эдгар Сависаар снова получил доступ к социальной сети и сразу им воспользовался. Отстраненный от должности мэра Таллинна бывший лидер Центристской партии сообщает, что в отличие от того, что пишут в СМИ, Центристская партия не предлагала ему никакого первого номера.

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ГРАФИК: Без ”русских имен” Центристской партии на местных выборах делать нечего?

Yana Toom, Mihhail Kõlvart, Olga Ivanova ja Mihhail Korb Foto: Fotokollaa|

Проведенный Центристской партией анализ показывает, что на местных выборах 2013 года кандидаты ”с русскими именами” принесли партии 77,4% от всех собранных ею в столице голосов.

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Посол США — Delfi: на время учений ”Запад” мы разместим по роте в каждой из стран Балтии

Ilmar Saabas

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший говорит, что разделяет точку зрения Эстонии, что в общении с Россией демонстрация силы не является провокацией и что провокацией является демонстрация слабости.

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Посол Эстонии в РФ: как председатель в ЕС мы не будем препятствовать переговорам по "Северному потоку-2"

Eesti suursaadik Venemaa Föderatsioonis Arti Hilpus andis president Vladimir Putinile üle oma volikirja Foto: Picasa, Välisministeerium

Арти Хилпус, посол Эстонии в Москве, рассказал в интервью "Интерфаксу" о том, чего ждет Таллинн от председательства в ЕС, и затронул острые вопросы двусторонних отношений с РФ: санкции, военные учения, присутствие в стране военных НАТО, отношение к "Северному потоку-2", заявив о важности поддержания контактов как в хорошие, так и в сложные времена.

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Подтверждено: причина массовой гибели пчел в Ляэне-Вирумаа — запрещенное вещество

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Департамент сельского хозяйства подтвердил: в пробах, взятых на пасеках в Ляэне-Вирумаа, а также на ближайших рапсовых полях, обнаружены следы запрещенного пестицида диметоата, используемого при выращивании рапса, пишет Maaleht.

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Российские военные корабли через эстонскую погранохрану попросили финский траулер изменить курс

Вчера находившийся в морской поездке по Финскому заливу с друзьями финн Туомас заметил двигавшиеся в сторону Кронштадта российские военные суда. По словам мужчины, русские вежливо попросили их сменить курс и пропустить.

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ФОТО: Перерыв на сон, кофе и мороженое, или Чем занимаются водители и охранники в ожидании министров

Eesistumiste vahepeale Foto: Taavi Sepp

В связи с председательством Эстонии в ЕС в Таллиннский аэропорт постоянно прибывают какие-нибудь важные европейские должностные лица, которых нужно в безопасности доставить в нужное место.

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