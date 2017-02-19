ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трамп "придумал" теракт, задержан подозреваемый в стрельбе в Metropol

А был ли теракт? Заявление президента США Дональда Трампа привело в замешательство людей во всем мире, а Россию обвиняют в причастности к теракту в Черногории. Читайте также новые подробности дела стрельбе в Metropol и насладитесь экскурсами в историю — о приезде Горбачева в Таллинн, и о том, как строилась столица в 1950-е годы.

Telegraph заявила о причастности России к попытке переворота в Черногории

Ukraina esimene päev Foto: Veiko Vares

За попыткой покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и организацией переворота в этой балканской стране стоят спецслужбы России. С таким утверждением выступила британская The Telegraph, сославшись на источники в правительстве Соединенного Королевства.

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На шоссе Таллинн-Нарва машина сбила лося, водитель доставлен в больницу

Foto on illustreeriv Foto: Kaspar Pokk

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В субботу вечером на шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа выбежал на дорогу лось, с которым столкнулась Kia Cee.

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ВИДЕО: Визит Горбачева в Таллинн 30 лет назад — как удалось избежать политического скандала

Mõne hetke pärast võttis jutt Marati tootmisliini juures ootamatult karmi pöörde. Peasekretäri seljatagune oli kindel – fotole jäänutest on tema ihukaitsjaid kokku lausa kuus, lisaks siinse KGB ülem Karl Kortelainen. Karl Vainost paremal seisab Gorbatšovi Erakogu

19 февраля, ровно 30 лет назад, в Талллинн с трехдневным визитом прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. До этого он был в Эстонии только в июне 1955, да и то полутайно, пишет Maaleht.

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Гарантированный доход для всех граждан: польза или вред?

Foto: Scanpix

В нескольких странах мира планируется провести ряд экспериментов, цель которых — выяснить, что произойдет с обществом в случае введения минимального гарантированного дохода для всех граждан. Некоторые полагают, что эта революционная идея способна полностью изменить наше отношение к работе, пишет корреспондент BBC Future.

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Стрельба в Metropol: полиция забыла сообщить о задержании еще одного подозреваемого

Tulistamine Metropoli hotellis Foto: Hendrik Osula

2 февраля в центре Таллинна, в отеле Metropol произошла стрельба, был ранен один человек. Полиция разыскивала троих мужчин. О задержании вторго из них сообщили 6 февраля, а вот о задержании первого на следующий день после инцидента сообщить забыли.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1959 ГОДА: Новые дома появляются будто грибы после дождя!

В пятидесятые годы многие люди делили квартиры с другими семьями, так как рабочие места были сконцентрированы в городах, а жилплощади не хватало. Облегчение принес новый закон, в соответствии с которым по всему Советскому Союзу начали поддерживать строительство.

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Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре

Scanpix Reuters

Частную яхту миллиардера Андрея Мельниченко Sailing Yacht A (”Парусная яхта А”) арестовали из-за претензий немецкой строительной верфи на сумму более 15 миллионов евро. Об этом сообщает портал Yacht Harbour в воскресенье, 19 февраля.

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Шведы в недоумении: Трамп упомянул теракт в Швеции, которого на самом деле не было

Donald Trump Foto: Evan Vucci, AP

В ходе митинга, состоявшегося в минувшую субботу в городе Мельбурн, штат Флорида, президент США Дональд Трамп защищал введенный им запрет на иммиграцию из семьи мусульманских стран и упомянул в качестве негативного примера "события, происшедшие накануне в Швеции".

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Вот это результаты! Смотри, кто сразится за возможность выступить на конкурсе “Евровидение” от Эстонии

Ekspress Meedia

18 февраля состоялся второй полуфинал эстонского отборочного тура конкурса песни “Евровидение” Eesti Laul. В финал прошли Керли, Койт Тооме и Лаура, Лийз Лемсалу, Расмус Ряндвеэ и Даниэль Леви.

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ВИДЕО: На чемпионате мира по биатлону перепутали гимн России

Venemaa teatenelik Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

На церемонии награждения российских биатлонистов, завоевавших золотые медали чемпионата мира в эстафете, организаторы турнира в австрийском Хохфильцене включили старый гимн России.

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