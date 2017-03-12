ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическое ДТП в Сомпа, скандал в школе Турба и инцидент в Viru Keskus

В нашем традиционном дайджесте — итоги этого воскресенья.
Недавно в Viru Keskus открылась выставка Союза пресс-фотографов Эстонии, на которой вандал изрисовал красным маркером два стенда.
Ревизионная комиссия волостного совета Нисси обнаружила при проверке бухучета школы Турба, что ее директор Кедли Кюннап заказывала работы и услуги у фирмы своего супруга.
Вечером в воскресенье в Йыхвиской волости в деревне Сомпа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. В результате аварии погибли двое.
Грузинский спецназ разогнал стихийный митинг в Батуми
Силы специального назначения Грузии освободили территорию у здания управления полиции Батуми от протестующих, которые в течение нескольких часов устраивали погромы в столице Аджарии в ночь на воскресенье.
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Что делать, если вам поставили неправильный диагноз или не поставили его вовсе
В редакцию нередко обращаются читатели, недовольные нашей медициной. И жалобы эти касаются не только длинных очередей к врачам, но и тем, что им самим или их родным поставили неправильный диагноз, и это привело к тому, что болезнь оказалась запущена и процесс лечения занял много времени.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Ленивый обед из полуфабрикатов и продукты с рынка
В магазинах сейчас огромный выбор полуфабрикатов: так что даже самая ленивая хозяйка сумеет накормить семью, пишет Maaleht.
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ФОТО DELFI: В Viru Keskus изрисовали фотографии почетного караула у Бронзового солдата
Недавно в Viru Keskus открылась выставка Союза пресс-фотографов Эстонии, на которой вандал изрисовал красным маркером два стенда.
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Фонд лечения рака Kingitud elu захлестнула волна ходатайств
В начале 2017 года фонд лечения рака Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) снова захлестнула волна ходатайств о помощи: только за январь, февраль и десять дней марта фонд выделил на лечение 20 новых ходатаев в общей сложности более 180 000 евро. В прошлом году такое же количество ходатайств поступило за шесть месяцев.
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В Нарве водитель под наркотиками устроил ДТП
Накануне днем в результате ДТП в Нарве пострадал 72-летний мужчина. По данным властей, аварию спровоцировал водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, передает rus.err.ee.
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ФОТО: В центре Таллинна столкнулись три легковых автомобиля
В воскресенье в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля. По первоначальным данным, предполагаемую виновницу отвезли в больницу на медосмотр.
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Беспорядки в Батуми: 40 задержанных, десятки раненых
Около 40 человек задержаны за участие в беспорядках в Батуми. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, Lenta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.
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А вы уже заметили первые приметы весны?
Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Публикуем его очередной рассказ.
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Комиссия: директор школы Турба нарушила Антикоррупционный закон
Ревизионная комиссия волостного совета Нисси обнаружила при проверке бухучета школы Турба, что ее директор Кедли Кюннап заказывала работы и услуги у фирмы своего супруга.
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В ряде городов Белоруссии проходят протестные марши
Сотни человек вышли на несанкционированные протестные "Марши нетунеядцев" в ряде городов Белоруссии, несмотря на распоряжение президента Лукашенко приостановить взимание "налога на тунеядство".
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Центристы готовы передать Таллинну бренды "Столица", Pealinn и Raepress
Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп на этой неделе направил генсеку Центристской партии Яаку Аабу предложение о бесплатной передаче городу зарегистрированных на имя политической силы торговых марок "Столица", Pealinn и Raepress.
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ФОТО: В “Нордеа” впервые вручают награды в области кино и телевидения
В воскресенье вечером Эстонский институт кинематографии впервые вручает награды в области кино и телевидения. Цель мероприятия — выразить признательность профессионалам в этой сфере, пишет Publik.
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С губной гармошкой против ”плимсов”, или Один полезный совет педагогу
Если у ребенка в первом классе наблюдается неадекватное поведение, мешающее проводить урок, то в дальнейшем у него повышается риск снижения успеваемости, отклонений в поведении, расстройства личности и прочих видов рискованного поведения. Что делать педагогу, когда первоклашки не обращают на него никакого внимания или, наоборот, стоят на ушах?
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ФОТО: В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль: двое погибших
Вечером в воскресенье в Йыхвиской волости в деревне Сомпа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. В результате аварии погибли двое.
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Осторожно! Департамент инфосистем предупреждает о письмах-обманках
Государственный департамент инфосистем Эстонии предупреждает: в воскресенье мошенник начал рассылать письма-обманки, с помощью которых пытается узнать личные данные людей.
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Первая встреча президентов России и США может состояться в июле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что первая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в июле этого года в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.
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ФОТО: Как выглядела немецкая марка, к которой была привязана эстонская крона
В ходе денежной реформы Эстония решила привязать курс кроны к немецкой марке, пишет Ärileht.
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Как ОБСЕ осталась без представителя по вопросам свободы СМИ
В ОБСЕ не смогли согласовать кандидатуру преемника Дуньи Миятович, и пост остался вакантным. DW - о том, какую роль в этом сыграла Россия и к каким последствиям это приведет.
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Отправленные из Эстонии посылки попали совсем не в те страны, в которые должны были
Каждый день из разных уголков Эстонии отправляется множество писем и посылок. Какие-то из-них идут в соседний населенный пункт, а какие-то предназначены адресатам за рубежом, так что до того, как их откроет получатель, они преодолеют сотни, а то и тысячи километров.
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