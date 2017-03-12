ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическое ДТП в Сомпа, скандал в школе Турба и инцидент в Viru Keskus

В нашем традиционном дайджесте — итоги этого воскресенья.

Недавно в Viru Keskus открылась выставка Союза пресс-фотографов Эстонии, на которой вандал изрисовал красным маркером два стенда.

Ревизионная комиссия волостного совета Нисси обнаружила при проверке бухучета школы Турба, что ее директор Кедли Кюннап заказывала работы и услуги у фирмы своего супруга.

Вечером в воскресенье в Йыхвиской волости в деревне Сомпа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. В результате аварии погибли двое.

Грузинский спецназ разогнал стихийный митинг в Батуми

Силы специального назначения Грузии освободили территорию у здания управления полиции Батуми от протестующих, которые в течение нескольких часов устраивали погромы в столице Аджарии в ночь на воскресенье.

Loe edasi...

Что делать, если вам поставили неправильный диагноз или не поставили его вовсе

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

В редакцию нередко обращаются читатели, недовольные нашей медициной. И жалобы эти касаются не только длинных очередей к врачам, но и тем, что им самим или их родным поставили неправильный диагноз, и это привело к тому, что болезнь оказалась запущена и процесс лечения занял много времени.

Loe edasi...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Ленивый обед из полуфабрикатов и продукты с рынка

В магазинах сейчас огромный выбор полуфабрикатов: так что даже самая ленивая хозяйка сумеет накормить семью, пишет Maaleht.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: В Viru Keskus изрисовали фотографии почетного караула у Бронзового солдата

Viru keskuses soditi ära pronkssõduri auvahtkonda kujutavad pressifotod Foto: Karli Saul

Недавно в Viru Keskus открылась выставка Союза пресс-фотографов Эстонии, на которой вандал изрисовал красным маркером два стенда.

Loe edasi...

Фонд лечения рака Kingitud elu захлестнула волна ходатайств

Ilmar Saabas

В начале 2017 года фонд лечения рака Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) снова захлестнула волна ходатайств о помощи: только за январь, февраль и десять дней марта фонд выделил на лечение 20 новых ходатаев в общей сложности более 180 000 евро. В прошлом году такое же количество ходатайств поступило за шесть месяцев.

Loe edasi...

В Нарве водитель под наркотиками устроил ДТП

Foto on illustreeriv. Foto: Veiko Vares

Накануне днем в результате ДТП в Нарве пострадал 72-летний мужчина. По данным властей, аварию спровоцировал водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

ФОТО: В центре Таллинна столкнулись три легковых автомобиля

Avarii Tartu mnt ja Kreutzwaldi tänava ristmikul Foto: Delfi lugeja

В воскресенье в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля. По первоначальным данным, предполагаемую виновницу отвезли в больницу на медосмотр.

Loe edasi...

Беспорядки в Батуми: 40 задержанных, десятки раненых

SEYRAN BAROYAN, AFP

Около 40 человек задержаны за участие в беспорядках в Батуми. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, Lenta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

Loe edasi...

А вы уже заметили первые приметы весны?

Foto: Tiit Hunt

Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Публикуем его очередной рассказ.

Loe edasi...

Комиссия: директор школы Турба нарушила Антикоррупционный закон

Foto: Priit Simson

Ревизионная комиссия волостного совета Нисси обнаружила при проверке бухучета школы Турба, что ее директор Кедли Кюннап заказывала работы и услуги у фирмы своего супруга.

Loe edasi...

В ряде городов Белоруссии проходят протестные марши

Сотни человек вышли на несанкционированные протестные "Марши нетунеядцев" в ряде городов Белоруссии, несмотря на распоряжение президента Лукашенко приостановить взимание "налога на тунеядство".

Loe edasi...

Центристы готовы передать Таллинну бренды "Столица", Pealinn и Raepress

Stolitsa toimetus Foto: Heiki Rebane

Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп на этой неделе направил генсеку Центристской партии Яаку Аабу предложение о бесплатной передаче городу зарегистрированных на имя политической силы торговых марок "Столица", Pealinn и Raepress.

Loe edasi...

ФОТО: В “Нордеа” впервые вручают награды в области кино и телевидения

Foto: Karli Saul

В воскресенье вечером Эстонский институт кинематографии впервые вручает награды в области кино и телевидения. Цель мероприятия — выразить признательность профессионалам в этой сфере, пишет Publik.

Loe edasi...

С губной гармошкой против ”плимсов”, или Один полезный совет педагогу

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Если у ребенка в первом классе наблюдается неадекватное поведение, мешающее проводить урок, то в дальнейшем у него повышается риск снижения успеваемости, отклонений в поведении, расстройства личности и прочих видов рискованного поведения. Что делать педагогу, когда первоклашки не обращают на него никакого внимания или, наоборот, стоят на ушах?

Loe edasi...

ФОТО: В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль: двое погибших

Õnnetus Sompa külas Foto: Lugeja foto

Вечером в воскресенье в Йыхвиской волости в деревне Сомпа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. В результате аварии погибли двое.

Loe edasi...

Осторожно! Департамент инфосистем предупреждает о письмах-обманках

Foto: Kuvatõmmis petukirjast

Государственный департамент инфосистем Эстонии предупреждает: в воскресенье мошенник начал рассылать письма-обманки, с помощью которых пытается узнать личные данные людей.

Loe edasi...

Первая встреча президентов России и США может состояться в июле

Putin ja Trump Foto: Scanpix

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что первая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в июле этого года в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.

Loe edasi...

ФОТО: Как выглядела немецкая марка, к которой была привязана эстонская крона

Fotod: Eesti Pank, Wikipedia

В ходе денежной реформы Эстония решила привязать курс кроны к немецкой марке, пишет Ärileht.

Loe edasi...

Как ОБСЕ осталась без представителя по вопросам свободы СМИ

фото иллюстративное Foto: Aleksei Kudenko, RIA Novosti

В ОБСЕ не смогли согласовать кандидатуру преемника Дуньи Миятович, и пост остался вакантным. DW - о том, какую роль в этом сыграла Россия и к каким последствиям это приведет.

Loe edasi...

Отправленные из Эстонии посылки попали совсем не в те страны, в которые должны были

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Каждый день из разных уголков Эстонии отправляется множество писем и посылок. Какие-то из-них идут в соседний населенный пункт, а какие-то предназначены адресатам за рубежом, так что до того, как их откроет получатель, они преодолеют сотни, а то и тысячи километров.

Loe edasi...