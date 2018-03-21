ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая смерть ученицы из Эстонии в США, ДТП в Сауэ, возможный уход Лаврова

Сегодня портал Delfi писал о трагедии, которая произошла в США с 17-летней ученицей из Эстонии. Также утром поступила информация об аварии на железнодорожном переезде. И новость из-за рубежа: Сергей Лавров может покинуть пост министра иностранных дел России. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.

В США умерла 17-летняя ученица по обмену из Эстонии, причины неизвестны

erakogu

18 марта в 15:30 по местному времени в Центр тревоги округа Уосатч в штате Юта поступил звонок с сообщением, что ученица из Эстонии Аника Юур, учившаяся в местной школе, обнаружена без признаков жизни. Спасти девочку не удалось.

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СМИ: Лавров покинет должность главы МИД России

Sergei Lavrov Foto: Lehtikuva, REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров покинет свой пост и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент России Владимир Путин. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к МИД РФ, пишет 112.ua.

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ФОТО: В Сауэ поезд врезался в микроавтобус

Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 08:46 на железнодорожном переезде Вялья в Ванамыйза в Харьюмаа микроавтобус получил удар от поезда.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла сегодняшняя авария на ж/д переезде В Сауэ

Ekspress Meedia

Сегодня в 08:46 на железнодорожном переезде Вялья в Ванамыйза в Харьюмаа микроавтобус получил удар от поезда.

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Спасение имиджевого леса Нарва-Йыэсуу: жители предъявили претензии RMK

Kohtumine Narva-Jõesuu elanikkonnaga riigimetsa raiete küsimuses Foto: Roman Vikulov, Delfi

Жители Нарва-Йыэсуу добиваются того, чтобы лес между курортным городком и массивом нарвских дач, начинающимся в паре километров от него, был взят под охрану. Хотя Центр управления государственным лесом (RMK) взял на себя обязательство на ближайшие два-три гола приостановить вырубки в этой зоне, это никого не успокаивает.

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КАРТА: Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ откроется на улице Пласти

Tallinnas Liivalaia tänav 5 avati süstlaautomaat Foto: Priit Simson

Институт развития здоровья назвал точный адрес будущего пункта обмена шприцев в районе Ласнамяэ — в округе Сыямяэ, на улице Пласти со стороны Петербургского шоссе.

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"Уехал, а все равно что-то должен": в Эстонии требуют заплатить за страховку зарегистрированного на Кипре автомобиля

PantherMedia 20562859 Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

Читатель Delfi Андрей прислал в редакцию свою историю взаимоотношений с Эстонским фондом дорожного страхования и Департаментом шоссейных дорог. По словам мужчины, его автомобиль зарегистрирован в другой стране, однако фонд продолжает присылать ему уведомления об оплате, которые он не может получать, так как больше не живет по своему почтовому адресу в Эстонии. Ведомства проясняют ситуацию.

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ФОТО И ВИДЕО: Романтика средневековья в таллиннской промзоне, или Как рыцари побили палками журналиста Delfi

Валерий Чкалов

Брутальные рыцари и их прекрасные, но весьма воинственные дамы никуда не исчезли. Вы найдете их в промзоне столичного района Мустамяэ — в небольшом спортклубе для исторических боев. Там они, облачившись в 40 килограммов стали, бьются ”насмерть” топорами, мечами и палками.

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Похищения, план убийства и 88 000 евро в час. Обратная сторона больших денег, или Приключения совладельца казино Olympic Армина Кару

Kollaaž

Армин Кару (52) продает свое детище — сеть казино Olympic. Французы говорят: "Cherchez la femme!". Для Кару женщиной, которая определяет его судьбу, является его жена. Встречу к Кайей бизнесмен называет самым большим джекпотом в своей жизни, пишет Eesti Ekspress.

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Побег нелегалов из Вьетнама в Польшу: стоимость, схема, участники

Foto kohtutoimikust.

Путь вьетнамцев в Европу обходится им 12 000 — 15 000 долларов. Вьетнамцев, переправленных в Польшу, ждет эксплуатация, пишет Eesti Päevaleht.

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