ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая смерть подростка в Таллинне и условия участия России в Олимпиаде

В Таллинне на Таммсааре теэ под колесами грузовика погиб 15-летний подросток. России разрешили использовать два из трех цветов национального флага на Олимпиаде. Читайте, как развивался председательский кризис в Партии реформ, и смотрите рекламы, оскорбившие жителей Эстонии до глубины души.

Названы возможные очаги Третьей мировой войны в 2018 году

North Korea Anniversary Foto: Wong Maye-E, AP

Специалист по вопросам обороны и национальной безопасности США, профессор Роберт Фарли назвал пять стран и регионов, которые в 2018 году могут развязать Третью мировую войну. Список приводит журнал The National Interest.

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Яак Мадисон замечен в гей-клубе: он надеется, что его присутствие пощекотало завсегдатаям нервы

Foto: Andres Putting

Õhtuleht получил фотографии, на которых политик EKRE Яак Мадисон в ночь на субботу распивает алкогольные напитки в гей-баре. Как объяснил сам Мадисон, заведение просто попалось ему на пути.

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Суд арестовал задержанного за взятки члена правления Eesti Raudtee Федоренко

Eesti Raudtee Foto: Madis Veltman

Харьюский уездный суд в субботу вечером арестовал члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которые подозревается в получении взяток.

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ФОТО и ВИДЕО: Дом Хийелайдов, который всегда открыт для своих

Hiielaid Foto: Priit Simson

По возвращению из Сибири семья Хийелайдов нашла свой дом покосившимся и обшарпанным. В нем жили совершенно посторонние люди.

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ВИДЕО: ТОП-5 реклам, оскорбивших жителей Эстонии до глубины души

Недавно в центре скандала оказалась сеть магазинов Prisma со своей рекламой ”Опять книга?”. Предлагаем вашему вниманию ТОП отечественных реклам, вызвавших наибольшее негодование общественности.

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Председательский кризис в Партии реформ длится уже около пяти лет: как развивались события

Juhikriis Reformierakonnast Foto: Ekspress Meedia

Кризис вокруг должности председателя в Партии реформ на самом деле длится уже около пяти лет. Сейчас реформисты надеются решить его, назначив на пост Каю Каллас. С чего же все началось?

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России разрешили использовать два из трех цветов национального флага на Олимпиаде

Venemaa lipp ja olümpialipp AFP

Международный олимпийский комитет разработал требования к экипировке российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Содержание документа опубликовал ”Р-Спорт”, пишет "Медуза".

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ФОТО: В Таллинне под колесами грузовика погиб 15-летний подросток

Foto: Taavi Sepp

В воскресенье около трех часов дня у дома по адресу Таммсааре теэ, 104 в Таллинне под колесами автомобиля погиб человек.

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США отменили "сетевой нейтралитет": что это значит для всего мира?

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США приняла решение об отмене так называемого "сетевого нейтралитета" — концепции, которую она сама же придумала, насаждала и даже защитила в суде. Решение было принято большинством голосов — 3-2 — и считается победой администрации Дональда Трампа и Республиканской партии.

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Почему в Таллинне и Харьюмаа строятся преимущественно дорогие квартиры?

Tallinna vaated Foto: Vallo Kruuser

По состоянию на конец ноября в Таллинне и Харьюмаа разрабатывается в общей сложности 115 проектов строительства многоквартирных домов, в которых предлагается 2 453 квартиры. Новые квартиры расположены преимущественно в более дорогих частях города — Кесклинн и Пыхья-Таллинн.

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ФОТО: В Нарве прошел благотворительный рождественский забег

Jõulujooks Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

В Нарве состоится традиционный благотворительный рождественский забег. Обязательным атрибутом костюмированного забега является рождественский аксессуар, шапочка или костюм.

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Сине-черной-белый мир: как могут быть подсвечены здания по всему миру в честь ЭР100

Kuvatõmmis

До 100-летнего юбилея независимости Эстонии осталось совсем немного. Давайте пофантазируем, как могли бы быть подсвечены здания в разных в честь ЭР100 в США, России, Франции и уж совсем маловероятно — в Северной Корее.

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ФОТО и ВИДЕО: Рейн Раудвере — единственный журналист, поработавший в Maaleht с самого начала

Rein Ruadvere 30 aastat Maalehes Argo Ingver

Рейн Раудвере — единственный журналист, который поработал в издании Maaleht с самого основания: 30 лет.

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