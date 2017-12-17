ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая смерть подростка в Таллинне и условия участия России в Олимпиаде

В Таллинне на Таммсааре теэ под колесами грузовика погиб 15-летний подросток. России разрешили использовать два из трех цветов национального флага на Олимпиаде. Читайте, как развивался председательский кризис в Партии реформ, и смотрите рекламы, оскорбившие жителей Эстонии до глубины души.
Названы возможные очаги Третьей мировой войны в 2018 году
Специалист по вопросам обороны и национальной безопасности США, профессор Роберт Фарли назвал пять стран и регионов, которые в 2018 году могут развязать Третью мировую войну. Список приводит журнал The National Interest.
Loe edasi...
Яак Мадисон замечен в гей-клубе: он надеется, что его присутствие пощекотало завсегдатаям нервы
Õhtuleht получил фотографии, на которых политик EKRE Яак Мадисон в ночь на субботу распивает алкогольные напитки в гей-баре. Как объяснил сам Мадисон, заведение просто попалось ему на пути.
Loe edasi...
Суд арестовал задержанного за взятки члена правления Eesti Raudtee Федоренко
ТОП
Харьюский уездный суд в субботу вечером арестовал члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которые подозревается в получении взяток.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Дом Хийелайдов, который всегда открыт для своих
По возвращению из Сибири семья Хийелайдов нашла свой дом покосившимся и обшарпанным. В нем жили совершенно посторонние люди.
Loe edasi...
ВИДЕО: ТОП-5 реклам, оскорбивших жителей Эстонии до глубины души
Недавно в центре скандала оказалась сеть магазинов Prisma со своей рекламой ”Опять книга?”. Предлагаем вашему вниманию ТОП отечественных реклам, вызвавших наибольшее негодование общественности.
Loe edasi...
Председательский кризис в Партии реформ длится уже около пяти лет: как развивались события
Кризис вокруг должности председателя в Партии реформ на самом деле длится уже около пяти лет. Сейчас реформисты надеются решить его, назначив на пост Каю Каллас. С чего же все началось?
Loe edasi...
России разрешили использовать два из трех цветов национального флага на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет разработал требования к экипировке российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Содержание документа опубликовал ”Р-Спорт”, пишет "Медуза".
Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне под колесами грузовика погиб 15-летний подросток
В воскресенье около трех часов дня у дома по адресу Таммсааре теэ, 104 в Таллинне под колесами автомобиля погиб человек.
Loe edasi...
США отменили "сетевой нейтралитет": что это значит для всего мира?
Федеральная комиссия по связи (ФКС) США приняла решение об отмене так называемого "сетевого нейтралитета" — концепции, которую она сама же придумала, насаждала и даже защитила в суде. Решение было принято большинством голосов — 3-2 — и считается победой администрации Дональда Трампа и Республиканской партии.
Loe edasi...
Почему в Таллинне и Харьюмаа строятся преимущественно дорогие квартиры?
По состоянию на конец ноября в Таллинне и Харьюмаа разрабатывается в общей сложности 115 проектов строительства многоквартирных домов, в которых предлагается 2 453 квартиры. Новые квартиры расположены преимущественно в более дорогих частях города — Кесклинн и Пыхья-Таллинн.
Loe edasi...
ФОТО: В Нарве прошел благотворительный рождественский забег
В Нарве состоится традиционный благотворительный рождественский забег. Обязательным атрибутом костюмированного забега является рождественский аксессуар, шапочка или костюм.
Loe edasi...
Сине-черной-белый мир: как могут быть подсвечены здания по всему миру в честь ЭР100
До 100-летнего юбилея независимости Эстонии осталось совсем немного. Давайте пофантазируем, как могли бы быть подсвечены здания в разных в честь ЭР100 в США, России, Франции и уж совсем маловероятно — в Северной Корее.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Рейн Раудвере — единственный журналист, поработавший в Maaleht с самого начала
Рейн Раудвере — единственный журналист, который поработал в издании Maaleht с самого основания: 30 лет.
Loe edasi...