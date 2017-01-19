Сегодня православные отмечают праздник Крещение, по случаю чего проходят купания в прорубях. В Италии же лавина накрыла отель с туристами, число погибших может достигать тридцати человек. Читайте также статьи об Эстонии из рассекреченных архивов ЦРУ.

Заключайте письменный договор. Молодежь снимает квартиру для пьянки и оставляет арендодателю ”сюрпризы”

фото иллюстративное Vida Press

В молодежной среде распространяется новый тренд: с честными глазами арендуют квартиру на короткий срок, а потом… арендодателя там ждет истинный бардак, пишет Kasulik.

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Один из самых известных дорожных хулиганов Эстонии два раза менял имя

Oliver Kobing kohtuotsust saamas Foto: Andres Putting

Вероятно, самый известный на данный момент дорожный хулиган Эстонии 23-летний Оливер Кобинг, которого на прошлой неделе Таллиннский окружной суд приговорил к шести месяцам лишения свободы, уже два раза менял имя, пишем Eesti Ekspress.

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Число жертв схода лавины на отель в Италии может достигнуть 30 человек

Спасатели обнаружили много погибших внутри отеля Rigopiano di Farindola, заваленного снежной лавиной в центре Италии. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

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The National Interest: секретное оружие РФ для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО

vene tank Foto: Pavel Lisitsyn, RIA Novosti

"В феврале 2016 года влиятельная корпорация RAND — исследовательский центр, тесно связанный с ВВС США — опубликовала доклад, в котором говорилось, что в случае вторжения в Прибалтику Россия способна достичь столиц Латвии и Эстонии менее чем за три дня, если предупреждение о готовящемся наступлении поступит за неделю до его начала", — пишет в американском аналитическом издании по военно-политической тематике The National Interest Кэрол Улк.

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Суды идут — торговые центры работают: что происходит с Laine и Euromekka

Pae tn 80 asuvale Laine keskusele on seatud SEB panga kasuks 181 434-eurone hüpoteek. Karin Kaljuläte

Двенадцать лет назад предприниматели и сыновья политика и бизнесмена Айна Сеппика – Сийм и Сулев Сеппик – взяли в банке SEB большой кредит, выплачивать который им вскоре стало не под силу, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: У ласнамяэского храма выстроилась длинная очередь за крещенской водой

Foto: Andres Putting

19 января православные христиане Эстонии празднуют Крещение.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Нарве проходит крещенское купание

В понедельник, 19 января, в Нарве проходит традиционное крещенское купание.

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Департамент добавил ваучерный портал Crazydeal в черный список

Ekraainitõmmis

В последние месяцы участились жалобы в Департамент защиты прав потребителей на фирму Crazydeal Group OÜ в связи с заказами через сайт www.crazydeal.ee. Основные проблемы потребителей — получение товара и возврат денег.

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Министр государственного управления выделил 50 000 евро на компенсацию российских виз

Mõistagi puudutab see ka üha suuremat hulka inimesi, kellel on samaaegselt Eesti kodakondsusega ka mõne teise riigi kodakondsus,” ütles Siim Kallas Foto: Annika Haas

Министр государственного управления Михаил Корб подписал приказ, открывающий прием ходатайств о компенсации виз Российской Федерации за 2017 год. Выделенные 50 000 евро предназначены для людей, которые навещают близких родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посещают места их захоронения.

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Архив ЦРУ: в Эстонии в 1947 году действовала подпольная организация борцов за свободу

Punaarmee sõdurid Narva vallutamise järel Foto: Erakogu, Riigiarhiiv

Недавно Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило более чем 12 млн страниц документов периода Холодной войны. Один из документов 1947 года касался подпольного движения ”Eesti Vabaduse” против советской власти.

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Почему в обнародованных документах ЦРУ так много информации об Абья-Палуоя?

Abja-Paluoja peatänav tänapäeval. Aleksander Kaasik/Wikimedia Commons.

Изучая обнародованные недавно документы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), касающиеся Эстонской ССР, можно заметить, что в 1950-ые годы на удивление много информации поступило от неизвестного информатора из Абья-Палуоя (в рапорте просто Абья).

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ФОТО: Центр Таллинна заполнили таинственные плакаты "Я боюсь"

Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне по пути на Тоомпеа, на площади Вабадузе и на Балтийском вокзале появились плакаты, на которых была написана фраза "Я боюсь" на четырех языках.

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