14.10.2017, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в заливе и канун местных выборов

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rus.delfi.ee
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Vene Delfi valimisdebatt
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Половина осени — позади. Подведем этоги 14 октября.

Сегодня утром около 10 часов в заливе Мууга нашли моторную лодку с двумя погибшими мужчинами из Финляндии. Причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом.

Завтра по всей Эстонии пройдут муниципальные выборы. Сегодня Delfi активно освещал последние приготовления к этому событию.

ФОТО DELFI: Отмывка фасада Горхолла от незаконной картины приостановлена

Linnahalli fassaadi puhastamine seinamaalingust peatati täna lõunal Foto: Andres Putting

В пятницу правление PRDS Eesti OÜ приостановило отмывку фасада Горхолла от нарисованной ими суперграфики и расторгла договор с осуществляющей работы фирмой SodaBlast OÜ. Причина — инициированное ими коллективное обращение за сохранение картины.
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Большой прогноз: астролог Ольга Потемкина обещает хороший октябрь, но кое-кому все же стоит быть осторожным

Tähistaevas Foto: Andres Putting

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Десятого октября произойдет важное астрологическое событие, которое окажет заметное влияние на страны и на жизнь каждого человека. Планета Юпитер войдет в знак Скорпиона. Юпитер астрологи называют планетой королей, так как он приносит в жизнь счастье, достаток и благополучие, пишет в своем традиционном прогнозе для читателей ”МК-Эстонии” известный астролог Ольга Потемкина.
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Таллиннское горсобрание отметило окончание полномочий за 13 000 евро

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6 октября в Художественном музее Кадриорга отметили прекращение полномочий 8-го состава таллиннского горсобрания. Также состоялась презентация книги, посвященной 140-й годовщине создания этого органа муниципальной власти. Стоимость мероприятия составила 13 300 евро, передает rus.err.ee.
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ФОТО и ВИДЕО: На рынке в Вильянди партии использовали последнюю возможность провести предвыборную кампанию

Завтра выборы. Сегодня последний день, когда еще можно проводить предвыборную кампанию. Поэтому сегодня на Вильяндиском рынке поставили свои палатки IRL, реформисты и соцдемы.
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ФОТО и КАРТА: В заливе Мууга нашли финскую моторную лодку с двумя погибшими мужчинами

Õnnetus Muuga lahel Foto: PPA

Сегодня утром около 10 часов в заливе Мууга нашли моторную лодку с двумя погибшими мужчинами из Финляндии. Причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом, сообщила Пыхьяская префектура.
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Российская академия естественных наук наградила медалью Марта Лаара

Mart Laar Foto: Ilmar Saabas

Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук" (РАЕН) и Леонтьевский центр наградили известного эстонского политика, бывшего премьер-министра Эстонии Марта Лаара Леонтьевской медалью за проведенные в Эстонии экономические реформы, сообщила пресс-служба партии "Союз отечества и Res Publica (IRL), почетным председателем которой является Лаар.
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ФОТО: Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа подарили ласнамяэской церкви икону

Edgar Savisaar ja Urmas Sõõrumaa annavad ikooni üle Foto: Andres Teiss .www.teissphoto.com

14 октября, в праздник Покрова Божьей Матери Эдгар Сависаар вместе с Урмасом Сырумаа подарили Ласнамяэской церкви иконы Скоропослушницы Божьей Матери икону святой блаженной Матроны Московской.
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ФОТО: В Хаапсалу политики прилагают последние усилия, чтобы привлечь избирателей

Valimiskampaania Haapsalus Foto: Silver Raidla

Накануне выборов политики прилагают последние усилия в предвыборной кампании и в Хаапсалу. День выборов — завтра, но в день выборов нельзя заниматься предвыборной агитацией.
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В день выборов над Эстонией будет светить солнце. Но потом — опять дожди

Soe sügis Foto: Ester Vaitmaa

Читайте, какая погода нас ждет в воскресенье и в начале грядущей недели. Прогноз предоставлен pogoda.ee.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Как изменится карта Эстонии в воскресенье

Interaktiivne kaart Foto: Kuvatõmmis

15 октября, когда избирательные участки закроют свои двери, в Эстонии вместо 183 волостей и 30 муниципальных городов останется 64 волости и 15 городов. Это результат административной реформы.
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Анализ: в местных выборах участвует 531 кандидат без среднего образования

Pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

На местных выборах выдвигает свою кандидатуру 531 человек без среднего образования. По закону, каких-либо ограничений в этой сфере нет, пишет студент отделения журналистики и коммуникации Тартуского университета Хенри-Лаур Аллик.
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Грузия обновила конституцию: после 2018 прямых выборов президента не будет

фото иллюстративное Foto: Gunnar Leheste

В пятницу грузинский парламент преодолел вето президента и утвердил проект новой конституции, окончательно превращающей Грузию в парламентскую республику.
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