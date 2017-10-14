ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в заливе и канун местных выборов

Половина осени — позади. Подведем этоги 14 октября.

Сегодня утром около 10 часов в заливе Мууга нашли моторную лодку с двумя погибшими мужчинами из Финляндии. Причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом.

Завтра по всей Эстонии пройдут муниципальные выборы. Сегодня Delfi активно освещал последние приготовления к этому событию.

ФОТО DELFI: Отмывка фасада Горхолла от незаконной картины приостановлена

Linnahalli fassaadi puhastamine seinamaalingust peatati täna lõunal Foto: Andres Putting

В пятницу правление PRDS Eesti OÜ приостановило отмывку фасада Горхолла от нарисованной ими суперграфики и расторгла договор с осуществляющей работы фирмой SodaBlast OÜ. Причина — инициированное ими коллективное обращение за сохранение картины.

Loe edasi...

Большой прогноз: астролог Ольга Потемкина обещает хороший октябрь, но кое-кому все же стоит быть осторожным

Tähistaevas Foto: Andres Putting

Десятого октября произойдет важное астрологическое событие, которое окажет заметное влияние на страны и на жизнь каждого человека. Планета Юпитер войдет в знак Скорпиона. Юпитер астрологи называют планетой королей, так как он приносит в жизнь счастье, достаток и благополучие, пишет в своем традиционном прогнозе для читателей ”МК-Эстонии” известный астролог Ольга Потемкина.

Loe edasi...

Таллиннское горсобрание отметило окончание полномочий за 13 000 евро

Facebook

6 октября в Художественном музее Кадриорга отметили прекращение полномочий 8-го состава таллиннского горсобрания. Также состоялась презентация книги, посвященной 140-й годовщине создания этого органа муниципальной власти. Стоимость мероприятия составила 13 300 евро, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: На рынке в Вильянди партии использовали последнюю возможность провести предвыборную кампанию

Завтра выборы. Сегодня последний день, когда еще можно проводить предвыборную кампанию. Поэтому сегодня на Вильяндиском рынке поставили свои палатки IRL, реформисты и соцдемы.

Loe edasi...

ФОТО и КАРТА: В заливе Мууга нашли финскую моторную лодку с двумя погибшими мужчинами

Õnnetus Muuga lahel Foto: PPA

Сегодня утром около 10 часов в заливе Мууга нашли моторную лодку с двумя погибшими мужчинами из Финляндии. Причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом, сообщила Пыхьяская префектура.

Loe edasi...

Российская академия естественных наук наградила медалью Марта Лаара

Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук" (РАЕН) и Леонтьевский центр наградили известного эстонского политика, бывшего премьер-министра Эстонии Марта Лаара Леонтьевской медалью за проведенные в Эстонии экономические реформы, сообщила пресс-служба партии "Союз отечества и Res Publica (IRL), почетным председателем которой является Лаар.

Loe edasi...

ФОТО: Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа подарили ласнамяэской церкви икону

Edgar Savisaar ja Urmas Sõõrumaa annavad ikooni üle Foto: Andres Teiss .www.teissphoto.com

14 октября, в праздник Покрова Божьей Матери Эдгар Сависаар вместе с Урмасом Сырумаа подарили Ласнамяэской церкви иконы Скоропослушницы Божьей Матери икону святой блаженной Матроны Московской.

Loe edasi...

ФОТО: В Хаапсалу политики прилагают последние усилия, чтобы привлечь избирателей

Valimiskampaania Haapsalus Foto: Silver Raidla

Накануне выборов политики прилагают последние усилия в предвыборной кампании и в Хаапсалу. День выборов — завтра, но в день выборов нельзя заниматься предвыборной агитацией.

Loe edasi...

В день выборов над Эстонией будет светить солнце. Но потом — опять дожди

Читайте, какая погода нас ждет в воскресенье и в начале грядущей недели. Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Как изменится карта Эстонии в воскресенье

Interaktiivne kaart Foto: Kuvatõmmis

15 октября, когда избирательные участки закроют свои двери, в Эстонии вместо 183 волостей и 30 муниципальных городов останется 64 волости и 15 городов. Это результат административной реформы.

Loe edasi...

Анализ: в местных выборах участвует 531 кандидат без среднего образования

Pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

На местных выборах выдвигает свою кандидатуру 531 человек без среднего образования. По закону, каких-либо ограничений в этой сфере нет, пишет студент отделения журналистики и коммуникации Тартуского университета Хенри-Лаур Аллик.

Loe edasi...

Грузия обновила конституцию: после 2018 прямых выборов президента не будет

фото иллюстративное Foto: Gunnar Leheste

В пятницу грузинский парламент преодолел вето президента и утвердил проект новой конституции, окончательно превращающей Грузию в парламентскую республику.

Loe edasi...