ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Тартумаа, недовольство ”новыми” пенсиями и грядущее подорожание топлива

Итак, по традиции подведем итоги дня.

Сегодня утром в волости Ныо в Тартумаа были обнаружены останки съехавшего с дороги автомобиля Audi A8, а возле него — тело 29-летнего молодого человека.

В редакцию написал работающий пенсионер, который получил сегодня плохие новости, потеряв из-за новой системы налогообложения 34 евро ежемесячного дохода. Оказалось, он такой не один…

Кроме того, новый скачок цен на топливо ожидается уже в ближайшие дни.

Отправляясь к врачу без медстраховки, можно потерять большую сумму денег

Tööandja kohustuseks on klaasseinad ja uksed selgelt märgistada. Foto: Karin Kaljuläte

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский еще в сентябре заявил, что правительство тревожит тот факт, что в Эстонии примерно 90 000 человек не имеет медицинской страховки, а еще у примерно такого же количества людей она не действует постоянно. "МК-Эстония" разбиралась, каких ситуациях вам придется отдельно оплачивать посещение врача, а когда помощь обязаны предоставить без какой-либо платы за визит?

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Снежная буря накрыла северо-восток США и Канаду: 13 погибших

Ameerika Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

Северо-восток США и Канада оценивают ущерб от снежной бури, которая привела к транспортному коллапсу в Нью-Йорке и Бостоне. По данным на вечер четверга, из-за последствий снежного шторма погибли 13 человек, передает Reuters. В аэропортах отменили тысячи авиарейсов. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок.

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Виновный в пособничестве исламскому терроризму может досрочно выйти из тюрьмы

Foto: Andres Putting

На следующей неделе Вируский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы таллиннца Рамиля Халилова, который отбывает трехлетний тюремный срок за пособничество исламскому терроризму.

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Погода в Эстонии в пятницу: дождь и мокрый снег

По данным эстонских синоптиков, в пятницу днем ожидаются дождь и мокрый снег.

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Проводимый Таллинном тендер на производство и выпуск передач подстроен под ПБК?

Eelmisel aastal sai Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) Tallinna linnalt kolme lepingu eest kokku 550 000 eurot. Foto: Priit Simson

Сегодня последний день для подачи заявок на конкурс по производству и выпуску передач ”Наша столица” и ”Русский вопрос” в течение года. Тендер на ”С добрым утром, Таллинн!” завершился 3 января, пишет Eesti Päevaleht.

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”Мама, пожалуйста, умри!” Система ухода заставляет родственников ненавидеть своих стариков

Foto on illustratiivne Foto: Karin Kaljuläte

Местные самоуправления оставляют стариков без помощи, обосновывая это тем, что у них есть семья и родственники. При этом услуги домов призрения многим не по карману, пишет Õhtuleht.

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ФОТО: Во время строительства торгового центра покосились леса, но худшего удалось избежать

На стройке торгового центра T1 на Петербургском шоссе в Таллинне покосились строительные леса. Однако худшего удалось избежать, так как леса могли упасть на тротуар.

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Налоговая планирует наказывать работников, получающих зарплату в конверте

Raha Foto: Anni Õnneleid

Работникам не очень нравится план Налогового-таможенного департамента начать наказывать (предъявлять требования по уплате налогов) за получение неофициальной зарплаты не только работодателей, но и самих получателей ”конвертов”. Несмотря на то, что по закону это можно делать и сейчас, пока требования предъявляются лишь работодателям, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: В Тартумаа в тяжелой аварии погиб молодой мужчина

Avarii Nõo vallas Foto: Politsei

Сегодня утром в волости Ныо в Тартумаа были обнаружены останки съехавшего с дороги автомобиля Audi A8, а возле него — тело 29-летнего молодого человека.

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ETV+ не будет вести трансляции православных рождественских богослужений

Foto: Sergei Stepanov

Главный редактор ETV+ Дарья Саар сказала Delfi, что телеканал не будет вести трансляции рождественских богослужений, однако тема православного Рождества уже освещается в рамках серии передач.

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Новый скачок цен на топливо ожидается уже в ближайшие дни

Несмотря на то, что в среду, 3 января, крупные продавцы топлива в Эстонии повысили цены на три цента, это было связано не с акцизами, а с окончанием действия праздничных льготных цен, и рост акциза на бензин еще не повлиял на цены на автозаправочных станциях, поскольку пока еще имеются запасы с более низкой ставкой акциза.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись грузовик и погрузчик

Foto: Karin Kaljuläte

На 23 километре шоссе Таллинн-Пярну столкнулись около 9 утра грузовик и погрузочная машина.

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ВИДЕО: Творческий подход! В подвальном магазинчике в Ласнамяэ сроки годности продлеваются вручную

Foto: Kuvatõmmis

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как в подвальном магазине по адресу Махтра, 44 в столичном районе Ласнамяэ срок годности на пакетах с молоком ”продлевается” вручную.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Снежные бури и морозы в Америке не щадят и южные штаты

Foto: Ats Nukki

Северо-восток США и Канада оценивают ущерб от снежной бури, которая привела к транспортному коллапсу в Нью-Йорке и Бостоне. По данным на вечер четверга, из-за последствий снежного шторма погибли 13 человек, передает Reuters.

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Ланг отказывается от должности советника вице-спикера Рийгикогу

Реформист Рейн Ланг сообщил сегодня, что отказывается от места советника вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура (лидер Партии реформ), поскольку не считает возможным продолжать работу в свете посыпавшихся на него обвинений в связи с назначением.

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ФОТО и ВИДЕО: Какой мы национальности? Проживающая в Таллинне Лена воссоединилась с дальними родственниками

Lena Gilts elab Tallinnas, sest tema nii eesti kui ka saksa verd vanaema unistas kodumaale naasmisest. Foto: Susanne von Schenck

Лена Гилтс — одна из многих русских Эстонии, которые не могут ответить для себя на вопрос: кто я и куда принадлежу? Таким же вопросом задается ее дальний родственник из Австралии Евген Шлуссер. Их пути пересеклись благодаря еще одной дальней родственнице Сюзанне.

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Работающий пенсионер: "спасибо”, Центристская партия, за уменьшение пенсии!

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

В редакцию Ärileht написал работающий пенсионер, который получил сегодня плохие новости, потеряв из-за новой системы налогообложения 34 евро ежемесячного дохода.

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Террас подтвердил изданию Bild: учения ”Запад-2017” были симуляцией нападения на НАТО

Foto: Madis Veltman

19 декабря со ссылкой на источники в разведке немецкое издание Bild написало, что в ходе учений ”Запад-2017” Россия оттачивала умения для ведения полномасштабной конвенциональной войны против НАТО. Сейчас эту информацию подтвердил изданию и главнокомандующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: В пятницу под Тарту в аварии погиб молодой мужчина

Avarii Nõo vallas Foto: Politsei

Сегодня утром в волости Ныо в Тартумаа были обнаружены останки съехавшего с дороги автомобиля Audi A8, а возле него — тело 29-летнего молодого человека.

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Рейнсалу: советский мемориал Маарьямяэ могут частично снести

фото иллюстративное Foto: Veiko Vares

Министр юстиции Урмас Рейнсалу не исключает, что советский мемориал на горе Маарьямяги частично сломают, чтобы избежать опасности обрушения. Также он считает, что государство могло бы взять этот объект от Таллинна, передает rus.err.ee.

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Военный атташе Эстонии на Украине: конфликт превратил страну в лоскутное одеяло

Lähedane embab Ukraina relvajõududesse kuuluvat sõjavangi Donetski rajoonis Gorlivkas kinnipeetute vahetamisel Reuters / Scanpix

Военный атташе Эстонии на Украине полковник Ристо Луми дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о ситуации на Украине.

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Читатель: Omniva не доставила посылку в обещанный срок, а служба поддержки клиентов не работала

В редакцию Delfi обратился читатель с проблемой, с которой он столкнулся при отправке посылок из Латвии в Эстонию. В обоих случаях Omniva обещала доставку в течение одного рабочего дня, но посылки пришли уже только после праздников, а в последний рабочий день служба поддержки клиентов не работала из-за технической неполадки.

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