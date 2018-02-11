ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в РФ, драка на автозаправке, дневник эстонского путешественника и сенсации на Олимпиаде

В воскресенье рано утром на бензозаправке Circle K в Лаагри произошла драка с участием двух мужчин и одной женщины. А в России пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, на борту самолета находился 71 человек. Также Delfi продолжает следить за ОИ-2018. Все самые важные события дня представлены в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: В России потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находился 71 человек

RUSSIA-AIRPLANE/CRASH Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

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ВИДЕО: На автозаправке Circle K произошла драка

Сегодня рано утром на бензозаправке Circle K на окраине Таллинна произошла драка с участием двух мужчин и одной женщины.

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ФОТО: Уроженка Эстонии дебютировала на Олимпиаде за Россию

FSKATING-OLY-2018-PYEONGCHANG Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

Выступлением спортивных пар с произвольной программой завершился второй день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2018.

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Медведева установила мировой рекорд в командном турнире Олимпиады

FSKATING-OLY-2018-PYEONGCHANG Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

Завершилась первая часть командного турнира фигуристов. Последний вид короткой программы выиграла российская одиночница Евгения Медведева, установившая новый мировой рекорд - 81,06.

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ФОТО: Фантастика! Попавший в завал норвежец выиграл золото Олимпиады

CCOUNTRY-OLY-2018-PYEONGCHANG Foto: ODD ANDERSEN, AFP

Тройную победу в лыжном скиатлоне на 30 км одержали норвежские гонщики. Золотую медаль неожиданно завоевал 24-летний Симен Крюгер, который в самом начале гонки спровоцировал завал с участием двух российских лыжников.

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ФОТО: Суперсенсация в спринте: Фуркад и Бе остались без медалей

Arnd Peiffer Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Сенсационные результаты принесла спринтерская гонка биатлонистов на 10 км в олимпийском Пхенчхане. Лидеры Кубка мира француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бе на первой стрельбе промахнулись по три раза и остались за чертой призеров.

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Норвегия лидирует по числу завоеванных медалей в Пхенчхане

Norra suusatajad Foto: Matthias Schrader, AP

11 комплектов медалей разыграны на олимпийских аренах Пхенчхана. По количеству завоеванных наград впереди Норвегия - 8 медалей (1-4-3).

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ФОТО и ВИДЕО: Тамара и Рихо переехали из Таллинна в Раквере и ничуть об этом не жалеют

Hütid – Tamara ja Riho – täna Rakveres oma kodumaja klaasitöötoas, kesk loomingulist anarhiat koos rahvatantsude, hiljaaegu selgeks saadud torupilli ning 1962. aastast alates kogetud Suure Tundega. Karin Kaljuläte

Тамара и Рихо Хютт 30 лет назад добровольно променяли жизнь в столице на Раквере и добились успеха во всем, чем начинали заниматься.

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Представитель осужденного в РФ за шпионаж Суси: сначала он должен оправиться от шока и войти в колею

Artjom Zintšenko ja Raivo Susi vahetus Koidula piiripunktis Foto: Kaitsepolitseiamet

Представитель предпринимателя Райво Суси, осужденного в РФ за шпионаж и обменяного вчера на российского шпиона Артема Зинченко, сказал, что сейчас Суси нужно войти в колею.

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ФОТО: Ожидание vs реальность. Потребителя возмутил действительный вид замороженной пиццы

Lugeja foto

Читатель Delfi рассказал, как после длинного трудового дня решил купить в магазине на ужин замороженную пиццу, но был шокирован несоответствием изображения на упаковке и содержимого.

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ВИДЕО: Молодой человек взял с витрины магазина товар и ”забыл” положить обратно

Сегодня в группе Facebook Märgatud24 Pärnus было опубликовано видео кражи, произошедшей в магазине мобильных телефонов в торговом центре Kaubamajakas.

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ФОТО: Empire State Building в Нью-Йорке окрасился в цвета эстонского флага

Foto: Eesti alaline esindus ÜRO juures

Вчера Empire State Building в Нью-Йорке окрасился в цвета эстонского флага.

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ФОТО: В Йыгевамаа микроавтобус врезался в товарный поезд

Anni Õnneleid

Сегодня в 13:15 произошла авария недалеко от железнодорожной станции Педья в Йыгевамаа, где на железнодорожном переезде микроавтобус сбоку врезался в товарный поезд.

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Колумнист: концерт советской музыки помог бы восполнить пробел в умах молодежи

Колумнист Март Пукк высказывается на страницах Eesti Päevaleht в защиту директора Гимназии Густава Адольфа Хендрика Агура, решившего провести концерт музыки советских времени и вызвавшего тем самых осуждение общественности.

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Дневник эстонского путешественника: Архангельск-Каргополь-Малые Корелы, или как влюбиться в Север за три дня

Arhangelsk Foto: Aleksandra Valner

Как можно за три дня влюбиться в русский Север? Что посмотреть и где побывать? Почему название музея "Малые Корелы" пишется через "О"?

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