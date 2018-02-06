ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Пярнуском заливе и забастовка на Раквереском мясокомбинате

6 февраля на Раквереском мясокомбинате началась забастовка. Перед мясокомбинатом состоялся пикет в поддержку работников скотобойни, на который собрались представители различных профсоюзов. Днем в Пярнуском заливе произошла трагедия — микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед. К сожалению, без жертв не обошлось. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.
ФОТО и ВИДЕО: "Ужасный случай". В Пярнумаа микроавтобус с пассажирами провалился под лед: минимум трое погибших
В Пярнумаа микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед залива. Двое находившихся в машине человек к настоящему моменты спасены. Тела еще двоих были доставлены на берег. Вечером в 19:19 было найдено третье тело.
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ФОТО и ВИДЕО: Перед Раквереским мясокомбинатом проходит пикет в поддержку работников скотобойни
Сегодня в 10 часов перед Раквереским мясокомбинатом начался пикет в поддержку работников скотобойни, на который собрались представители различных профсоюзов.
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На Раквереском мясокомбинате началась забастовка. Часть работников боятся присоединяться из-за страха быть уволенными
Секретарь Эстонского центрального союза профсоюзов Артем Архангельский сказал, что точное количестве работников скотобойни Раквереского комбината, которые примут участие в забастовке, пока неясно. По его словам, часть работников боится присоединиться к акции волеизъявления, поскольку во время последней несанкционированной забастовки было уволено три человека. Сегодняшняя забастовка — законная.
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ФОТО: Врезавшаяся в Вильянди на BMW в жилой дом девушка находилась под амфетамином, ЛСД и марихуаной
Девушка, более года назад въехавшая в Вильянди на автомобиле BMW в жилой дом, находилась, как показала дополнительная экспертиза, под воздействием амфетамина, ЛСД и марихуаны, а скорость составляла 117 км/ч.
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Тело погибшего пилота Су-25 доставили в Россию
Тело российского летчика Романа Филипова, погибшего 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, доставлено на подмосковный военный аэродром Чкаловский. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны России.
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Критику Нарвы со стороны Каарела Таранда мэр города назвал ”блевотной”
Мэр Нарвы Тармо Таммисте прокомментировал статью эстонского публициста Каарела Таранда ”Краткий конспект по Нарве”, опубликованную в ”Учительской газете” и на Rus.Delfi.ee. Первой характеристикой, которую мэр дал тексту, в котором Таранд поставил под сомнение разумность выдвижения кандидатуры Нарвы на титул Культурной столицы Европы 2024 года, стало определение ”блевотный”.
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ФОТО: Ударившая экс-сожителя ножом возле Певческого поля девушка не признает себя виновной в убийстве
Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс над 21-летней Елизаветой Капитоновой, которая летом прошлого года в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом в грудь своего бывшего сожителя Игоря, что привело к его смерти.
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ФОТО: Авария на Ярвевана теэ сильно нарушила движение
Сегодня в 08:20 утра полиция получила сообщение об аварии на Ярвевана теэ в Таллинне, в результате которой образовались большие пробки.
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"Беспредел в центре Таллинна": читатель обвиняет бар в несоблюдении закона
По словам читательницы Delfi, посетители находящегося на Пярнуском шоссе бара Fontana постоянно мусорят на улице перед баром, а его владельцы не спешат убирать этот мусор. Муниципальная полиция же отвечает, что сотрудники МуПо проблем не замечали.
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Ан, Шипулин, Устюгов...32 российских спортсмена подали апелляции в суд
Спортивный арбитражный суд сообщил, что 32 российских спортсмена подали апелляции по поводу отсутствия приглашений на Олимпиаду-2018.
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