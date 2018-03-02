ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Кохтла-Ярве, первая ночь круглосуточной Prisma и заявление "Газпрома"

Сегодня днем спасатели получили вызов в один из многоквартирных домов в Кохтла-Ярве, где произошла утечка газа, а по прибытию на место нашли тела двух человек. Еще один человек был доставлен в больницу. Также сегодня ”Газпром” объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и договора на транзит газа в Европу, а Sikupilli Prisma впервые была открыта ночью. Обо всех самых важных событиях дня читайте в нашей подборке.

ФОТО: В многоквартирном доме в Кохтла-Ярве произошла утечка газа: двое человек умерло, один в больнице

Kohtla-Järve gaasimürgitus Foto: Delfi lugeja

Сегодня днем спасатели получили вызов в один из многоквартирных домов на улице Лехола в Кохтла-Ярве, где произошла утечка газа.

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”Газпром” объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и договора на транзит газа в Европу

Aleksei Miller Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

”Газпром” приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, говорится в сообщении ”Газпрома”, поступившем в РБК.

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ФОТО DELFI: В первую ночь Sikupilli Prisma посетили более 400 человек. Смотрите, что они покупали

Taavi Sepp

В ночь с четверга на пятницу столичный гипермаркет Sikupilli Prisma впервые был открыт круглосуточно.

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ВИДЕО: Осужденный за убийство и признанный невменяемым выкладывает в YouTube репортажи из психбольницы

2018 год. Психиатрическая больница Ямеяла. Я — Владимир Яриков, жертва карательной психиатрии”. Так начинается один из его репортажей. Их десятки. Многие набирают тысячи просмотров. Людям же интересно, как живется тем, кто находится на принудительном лечении. Тем более что Яриков почти в каждом видео сообщает, что это — карательная психиатрия, и людей здесь держат ни за что. Руководство больницы в курсе, но поделать пока ничего не может. Более того, одно из СМИ даже приняло Ярикова в качестве корреспондента на работу, пишет "МК-Эстония".

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От редакции Eesti Päevaleht: правительство, прими коллективную ответственность за акцизы!

Alkohol jõululaual Foto: Priit Simson

Министра здоровья и труда Евгения Осиновского можно пожалеть. Оставшиеся партнеры по коалиции бросили его отвечать в одиночку за свою политику акцизов. Увы, они не осмеливаются и в открытую заявить, что король-то — голый, пишет Eesti Päevaleht.

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В Куперьяновском батальоне срочник ранил себя из огнестрельного оружия

фото иллюстративное Foto: ILD, Roomet Ild / Kaitsevägi

Вчера вечером в Выру в части Таара военнослужащий Куперьяновского пехотного батальона из второй пехотной бригады, небрежно обращавшийся с оружием, нанес себе ранения. Его жизни вне опасности.

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Осиновский: хватит алкотематических свистоплясок! Успокойтесь, друзья, я выдержу и из политики не уйду

Jevgeni Ossinovski Foto: Priit Simson

”Не думаю, что буду в эстонской политике даже через десять лет”, — ответил на жаркую критику председатель соцдемов министр здоровья и труда Евгений Осиновский в интервью Äripäev.

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Настя Рыбка и ее секс-тренер Алекс Лесли в тайской тюрьме. В чем они виноваты?

Получившие известность благодаря скандальному расследованию Алексея Навального Настя Рыбка (Вашукевич) и ее секс-тренер Алекс Лесли (Кириллов) находятся в тайской тюрьме. Полиция задержала их в воскресенье, 25 февраля, за проведение незаконного тренинга, а суд отказался выпустить под залог.

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По всей Эстонии — дефицит древесного брикета. Цены взвились кострами

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

Цена того небольшого количества древесного брикета, что поступил в продажу, по сравнению с осенью значительно выше. Подорожали также и древесные гранулы и дрова, пишет Maaleht.

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ВИДЕО DELFI: Болезни, предрасположенности и происхождение людского рода. Что о нас может сказать ДНК

Сегодня, 2 марта, в Таллиннской тюрьме проходит конференция TEDxVangla. Причем участвуют в ней как заключенные, так и специалисты, которым есть чем поделиться. Один из спикеров — биолог Ану Ааспыллу, которая всю свою жизнь занимается изучением ДНК и чьи заключения не раз отправляли людей в тюрьму.

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Бывший заключенный и наркоман Иммануэль Волконский: тюрьма — это заведение мести, заключенные сидят на антидепрессантах

Immanuel Volkonski Foto: Hendrik Osula

В пятницу, 2 марта, в Таллиннской тюрьме состоялась конференция TEDxVangla. Мы поговорили с одним из спикеров мероприятия, Иммануэлем Волконским, сыном известного эстонского деятеля культуры Пеэтера Волконского, бывшим наркоманом и заключенным, а ныне христианином и библиотекарем. По словам Волконского младшего, стереотипы о красивой жизни в тюрьме сильно преувеличины. Большая часть заключенных принимает антидепрессанты, а тюремные правила полны абсурда.

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Интервью со Стальнухиным: о миллионах для Ида-Вирумаа, повышении пенсий на 100 евро, налогообложении работающих пенсионеров

С программой поддержки Ида-Вирумаа происходит что-то странное. Когда в январе в Нарву приезжал премьер-министр ЭР Юрии Ратас, то тезисно представил долгожданную программу и рассказал о разных мерах, которые должны стать импульсом развития Северо-Востока. Но главное его сообщение было разочаровывающим.

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Путин показал "Кузькину мать 2.0": блиц-анализ воинственного выступления

REUTERS/Maxim Shemetov

Речи Владимира Путина, как правило, проходят в Эстонии незамеченными. Обращение к Федеральному собранию первого марта 2018 года президент начал с привычных россиянам обещаний уменьшить бедность, ускорить технологический прогресс и прочая, и прочая.

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Жуткая трагедия в Белоруссии: в ДТП погибло руководство федерации плавания

küünal Foto: Ago Tammik

Два руководителя Белорусской федерации плавания погибли в ДТП на трассе Минск - Витебск в Лепельском районе.

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