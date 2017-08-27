ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия на аэродроме Куузику и продолжение кошмара в Америке

Подведем итоги: что произошло в это последнее воскресенье лета.



В американском штате Техас после удара урагана "Харви", который называют самым сильным за десятилетия, без вести пропали от 30 до 40 человек. Власти подтвердили данные о двух жертвах стихии.

Вечером в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли.

Но есть и хорошие новости.

Сегодня на Певческом поле Таллинна проходят Дни Ласнамяэ.

В начале мероприятия с речью выступила старейшина района Мария Юферева. На празднике присутствует также и Эдгар Сависаар.

Лектор ТУ: физкультура — анахронизм, будущее за учением о движении

Pilt on illustratiivne Foto: Raivo Tasso

Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 году Лабораторией движения Тартуского университета, умеренно активно или интенсивно в течение хотя бы часа в сутки двигаются лишь 29,3% учеников с 1 по 4 классы и 17,5% учащихся второй школьной ступени. По словам лектора Тартуского университета по дидактике физической культуры Марет Пиху, настало время для переосмысления сути уроков физкультуры, переоценки ценности тех или иных спортивных дисциплин и приведения их в соответствие с современными потребностями.

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Специалист рассказал, как принимаются решения о выдаче жилищных кредитов

Swedbanki eluasemelaenude osakonna valdkonnajuht Anne Pärgma ütleb, et laenumaksetele ei tohiks kuluda üle 50% sissetulekust. Foto: Karin Kaljuläte

Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказала в интервью Eesti Päevaleht о том, как они принимают решения относительно того, кому давать кредит, а кому — нет.

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СМИ: стоимость ликвидации последствий урагана ”Харви” оценили в 40 млрд долларов

Orkaan Harvey Foto: ADREES LATIF, Reuters

Стоимость ликвидации последствий урагана «Харви» в Техасе может обойтись в $40 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитическую компанию CoreLogic.

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EKRE собирается занять на муниципальных выборах третье место

Mart ja Martin Helme - märts 2016 Foto: Sven Arbet

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) намерена занять третье место на муниципальных выборах в общереспубликанском зачете.

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Нийнистё — о предстоящей встрече с Трампом: вероятно, будет обсуждаться ситуация на Балтике

Президент Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что темой обсуждений с американским президентом Дональдом Трампом станет ситуация в регионе Балтийского моря, передает Yle.fi.

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В Нарве обнаружено тело женщины с признаками насилия

Foto: Anni Õnneleid

Вчера в Нарве было обнаружено тело женщины.

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Последние мгновения эстонского лета. Ловите их в режиме реального времени!

Foto: Andres Putting

Вот и лето медленно, но верно походит к своему логическому завершению. Предлагаем вам следить за погодой онлайн!

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Ураган "Харви" в Техасе: десятки человек пропали без вести, двое погибли

AP

В американском штате Техас после удара урагана "Харви", который называют самым сильным за десятилетия, без вести пропали от 30 до 40 человек, сообщает USA Today. Власти подтвердили данные о двух жертвах стихии, передает CNN.

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ФОТО DELFI: К Пальяссааре прибило пустую резиновую лодку. Полиция ищет владельца

Foto: Andres Putting

В воскресенье во второй половине дня на пляже Пикакари на Пальяссааре была замечена пустая резиновая лодка. В данный момент полиция выясняет: кто ее владелец.

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ФОТО DELFI: На Певческом поле проходят Дни Ласнамяэ. Смотрите, кто в них участвует

Foto: Karli Saul

Сегодня, в воскресенье, на Певческом полое Таллинна проходят Дни Ласнамяэ.

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Преступникам скоро будут выдавать ”алкобраслеты”

Foto: Anni Õnneleid

С 1 ноября этого года вступают в силу изменения закона, которые сделают возможным использование специальных браслетов. С этого дня суд может в рамках контроля за поведением предписать нарушителю носить на ноге устройство, которое будет следить за трезвостью его хозяина и в случае употребления алкоголя подавать сигнал контролирующим органам.

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Гору в Кукрузе перенесут

Kukruse tuhamägi Foto: Raivo Tasso

В ходе публичного обсуждения, состоявшемся на Полярной мызе Кукрузе, в рамках специальной планировки обустройства террикона Кукрузе были представлены проект предварительного решения о новом местонахождении и I этап стратегической оценки влияния на окружающую среду (СОВОС), передает rus.err.ee.

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Меньше ста часов до сентября: успеем ли мы урвать кусочек лета?

фото иллюстративное

Читайте, какую погоду нам обещают синоптики pogoda.ee в последние дни уходящего лета.

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Ураган "Харви": Хьюстон накрыло наводнение "катастрофических масштабов"

Orkaan Harvey Foto: Gabe Hernandez, AP

Более 1000 человек эвакуированы из районов города Хьюстон, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви".

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На аэродроме под Рапла упал дельтаплан: двое погибших

Küünal Foto: Anni Õnneleid

В воскресенье вечером в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли.

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