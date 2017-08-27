ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия на аэродроме Куузику и продолжение кошмара в Америке

Подведем итоги: что произошло в это последнее воскресенье лета.
В американском штате Техас после удара урагана "Харви", который называют самым сильным за десятилетия, без вести пропали от 30 до 40 человек. Власти подтвердили данные о двух жертвах стихии.
Вечером в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли.
Но есть и хорошие новости.
Сегодня на Певческом поле Таллинна проходят Дни Ласнамяэ.
В начале мероприятия с речью выступила старейшина района Мария Юферева. На празднике присутствует также и Эдгар Сависаар.
Лектор ТУ: физкультура — анахронизм, будущее за учением о движении
ТОП
Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 году Лабораторией движения Тартуского университета, умеренно активно или интенсивно в течение хотя бы часа в сутки двигаются лишь 29,3% учеников с 1 по 4 классы и 17,5% учащихся второй школьной ступени. По словам лектора Тартуского университета по дидактике физической культуры Марет Пиху, настало время для переосмысления сути уроков физкультуры, переоценки ценности тех или иных спортивных дисциплин и приведения их в соответствие с современными потребностями.
Loe edasi...
Специалист рассказал, как принимаются решения о выдаче жилищных кредитов
Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказала в интервью Eesti Päevaleht о том, как они принимают решения относительно того, кому давать кредит, а кому — нет.
Loe edasi...
СМИ: стоимость ликвидации последствий урагана ”Харви” оценили в 40 млрд долларов
Стоимость ликвидации последствий урагана «Харви» в Техасе может обойтись в $40 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитическую компанию CoreLogic.
Loe edasi...
EKRE собирается занять на муниципальных выборах третье место
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) намерена занять третье место на муниципальных выборах в общереспубликанском зачете.
Loe edasi...
Нийнистё — о предстоящей встрече с Трампом: вероятно, будет обсуждаться ситуация на Балтике
Президент Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что темой обсуждений с американским президентом Дональдом Трампом станет ситуация в регионе Балтийского моря, передает Yle.fi.
Loe edasi...
В Нарве обнаружено тело женщины с признаками насилия
Вчера в Нарве было обнаружено тело женщины.
Loe edasi...
Последние мгновения эстонского лета. Ловите их в режиме реального времени!
Вот и лето медленно, но верно походит к своему логическому завершению. Предлагаем вам следить за погодой онлайн!
Loe edasi...
Ураган "Харви" в Техасе: десятки человек пропали без вести, двое погибли
В американском штате Техас после удара урагана "Харви", который называют самым сильным за десятилетия, без вести пропали от 30 до 40 человек, сообщает USA Today. Власти подтвердили данные о двух жертвах стихии, передает CNN.
Loe edasi...
ФОТО DELFI: К Пальяссааре прибило пустую резиновую лодку. Полиция ищет владельца
В воскресенье во второй половине дня на пляже Пикакари на Пальяссааре была замечена пустая резиновая лодка. В данный момент полиция выясняет: кто ее владелец.
Loe edasi...
ФОТО DELFI: На Певческом поле проходят Дни Ласнамяэ. Смотрите, кто в них участвует
Сегодня, в воскресенье, на Певческом полое Таллинна проходят Дни Ласнамяэ.
Loe edasi...
Преступникам скоро будут выдавать ”алкобраслеты”
С 1 ноября этого года вступают в силу изменения закона, которые сделают возможным использование специальных браслетов. С этого дня суд может в рамках контроля за поведением предписать нарушителю носить на ноге устройство, которое будет следить за трезвостью его хозяина и в случае употребления алкоголя подавать сигнал контролирующим органам.
Loe edasi...
Гору в Кукрузе перенесут
В ходе публичного обсуждения, состоявшемся на Полярной мызе Кукрузе, в рамках специальной планировки обустройства террикона Кукрузе были представлены проект предварительного решения о новом местонахождении и I этап стратегической оценки влияния на окружающую среду (СОВОС), передает rus.err.ee.
Loe edasi...
Меньше ста часов до сентября: успеем ли мы урвать кусочек лета?
Читайте, какую погоду нам обещают синоптики pogoda.ee в последние дни уходящего лета.
Loe edasi...
Ураган "Харви": Хьюстон накрыло наводнение "катастрофических масштабов"
Более 1000 человек эвакуированы из районов города Хьюстон, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви".
Loe edasi...
На аэродроме под Рапла упал дельтаплан: двое погибших
В воскресенье вечером в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли.
Loe edasi...