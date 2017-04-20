ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Торжественное построение солдат НАТО в Тапа и вызвавшее шквал эмоций интервью Ратаса

Сегодня, 20 апреля, около 1500 служащих сил обороны Великобритании, Франции и Эстонии собрались в военном городке Тапа на торжественное построение по случаю начала службы прибывшей в Эстонию боевой группы НАТО. В этот же день стало известно, что вчерашнее интервью премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии Юри Ратаса в прямом эфире журналистам ”Актуальной камеры” вызвало у общественности шквал эмоций. Также сегодня было объявлено, что новым художественным руководителем Русского театра будет российский режиссер Филипп Лось. Эти и другие новости этого четверга читайте в нашей подборке.

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Боевая группа НАТО собралась на торжественное построение в Тапа

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Около 1500 служащих сил обороны Великобритании, Франции и Эстонии собрались в военном городке Тапа на торжественное построение по случаю начала службы прибывшей в Эстонию боевой группы НАТО.

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Использовал генератор ответов? Интервью Ратаса в прямом эфире ”АК” вызвало у общественности шквал эмоций

Вчерашнее интервью премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии Юри Ратаса в прямом эфире журналистам ”Актуальной камеры” вызвало у общественности шквал эмоций.

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Новым худруком Русского театра станет российский режиссер Филипп Лось

Foto: Facebook

Новым художественным руководителем Русского Театра будет российский режиссер Филипп Лось, он заменит на этом посту еще одного российского режиссера Игоря Лысова, передает "Актуальная камера".

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Осиновский рассказал, как правительство будет платить Больничной кассе социальный налог за пенсионеров

Foto: Tiit Blaat

Вчера вечером правительство договорилось о принципах стратегии бюджета на период 2018–2021. Министр здоровья и труда Евгений Осиновский добился своего и правительство начнет выплачивать за неработающих пенсионеров часть социального налога на медицинское страхование, что к 2022 году составит 13% от пенсии. Как сообщает правительство, за четыре года сфера здравоохранения получит всего 215 миллионов евро дополнительных денег, и очереди на лечение должны уменьшится.

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Грядущий ЛГБТ-митинг в защиту чеченских геев: как к нему относится посольство России в Эстонии?

Foto: Hendrik Osula

В субботу, 22 апреля, эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах. Delfi поинтересовался у посла России в Эстонии Александра Петрова, будет ли посольство как-либо реагировать на данное мероприятие.

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Крах "империи" Cherry: портал сознательно продавал недействительные ваучеры?

panthermedia.net / Chen Qiyang

Год назад известный и любимый в Эстонии ваучерный портал Cherry.ee внезапно закрылся, оставив более тысячи клиентов без приобретенных ими покупок. Eesti Ekspress поговорил с руководителями портала и присяжным адвокатом, чтобы узнать — что же именно привело к печальному концу некогда успешного проекта?

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Вопрос юристу: работодатель требует работать сверхурочно — законно ли это?

Foto: Panther Media, Scanpix

Мы продолжаем развеивать сомнения, связанные с требованиями работодателя к работникам. Следующая наша тема — сверхурочная работа. Может ли работодатель требовать от работников выходить на работу или выполнять какие-то рабочие обязанности в нерабочее время?

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Сбивший 9-летнего мальчика на улице Сыле водитель сам связался с полицией

Foto on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

В понедельник в Таллинне на улице Сыле у автобусной остановки "Нису" произошло ДТП, в котором 9-летний мальчик попал под машину на регулируемом светофором пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия, но, по словам полиции, после появившегося в СМИ сообщения сам дал о себе знать.

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Неизвестный водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся с места происшествия

Foto on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

19 апреля, примерно в 21:15, в Харьюмаа, в местечке Кийза, на перекрестке Вильяндиского шоссе и Майдла теэ произошла авария.

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Установлен заказчик теракта в Петербурге

Peterburi, metroo, terroriakt Foto: Roman Starapopov

Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен, сообщил глава ФСБ России Александр Бортников.

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Bloomberg: план Путина — отделить Донбасс за счет интеграции с Россией

Vladimir Putin Foto: Sergey Guneev, Sputnik

Президент Россиии Владимир Путин усиливает контроль над Донбассом, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех источников, близких к властям в Москве. По данным собеседников агентства, его стратегия заключается в намерении полностью отделить Донбасс за счет постепенной интеграции с Россией, пишет Дождь.

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ФОТО DELFI: В Ласнамяэ открыли новый Selver

Tähesaju Selveri avamine Foto: Andres Putting

Сегодня в Ласнамяэ распахнул двери 48 Selver, получивший название Tähesaju Selver. Размер торговой площади нового магазина составляет 1445 m², он обеспечит работой более 50 человек. В день открытия первых 500 покупателей ждали подарки.

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