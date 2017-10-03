ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ТОП суперопасных товаров, трагедия в Курессааре и последствия ужасов в Лас-Вегасе и в Каталонии

Подведем итоги дня — на этот раз, скорее, невеселые.

За девять месяцев 2017 года европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Эстонии 12 потенциально вредных для здоровья и опасных для жизни продуктов. Внимание, эти товары ни в коем случае не стоит покупать, а если вы их уже купили — выбросьте! Подробности — ниже.

В последние рабочие дни недели в Курессаареской больнице произошла трагедия: молодая женщина потеряла ребенка. Сейчас вся семья находится в глубоком трауре, а отец женщины пообещал не спускать дело на тормозах, поскольку считает, что в случившемся виновата больница.

Также мы продолжаем следить за событиями за рубежом: в Лас-Вегасе и в Каталонии.

Полезно знать: в каких случаях ваша страховка не будет заниматься страховым случаем?

Saaremaal toimus 21 tunni jooksul neli avariid Foto: Irina Mägi

Как правило, в случае аварии, где вы – пострадавший, можно обратиться как в свою страховую фирму, так и в страховую фирму виновника. Но при определенных условиях, пишет "МК-Эстония".

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Стивен Паддок: что известно об устроившем бойню в Лас-Вегасе

Stephen Paddock Foto: Chris Carlson, AP

Полиция заявила, что стрелка, открывшего огонь по людям в Лас-Вегасе, звали Стивен Паддок, это 64-летний местный житель.

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В США умер всемирно известный рок-музыкант Том Петти

PEOPLE-TOMPETTY/ Foto: JEFF HAYNES, Reuters

В Лос-Анжелесе в результате остановки сердца скончался знаменитый рок-музыкант Том Петти. Недавно он завершил юбилейное турне по случаю 40-летия своей группы The Heartbreakers.

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ФОТО: Maxima дала удивительное объяснение тому, почему в магазине продаются заплесневелые персики

Foto: Lugeja pilt

Побывавший в одном из тартуских магазинов сети Maxima читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, запечатлевшие находящиеся в отделе фруктов покрытые плесенью персики, рассказывает Delfi Kasulik.

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Экс-заключенный о запрете на курение: это негативно скажется на внутреннем климате тюрьмы

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Если ранее заключенным было разрешено выкуривать по три сигареты в день, то начиная с понедельника они будут вынуждены вести более здоровый образ жизни, то есть не курить вообще.

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Керсти Кальюлайд о событиях в Каталонии: обе стороны не без греха

President Kersti Kaljulaid Kataloonias toimuvast

Выступая вчера перед учениками Выруской гимназии, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что за события в Каталонии ответственны как каталонцы, так и правительство Испании.

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От "превзошли все ожидания" до "ни о чем". Читатели Delfi — о бесплатных курсах эстонского

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Неделю назад открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка, организованные Фондом интеграции. Это второй набор. Первый был в 2015 году.

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Неизвестная инфекция атаковала Ида-Вирумаа: школьный бассейн в Йыхви закрыли, уроки отменили

Kuusalu Spordikeskuse ujula Foto: Sven Arbet

Стремительно распространяющаяся инфекция привела к тому, что в минувшую пятницу в Русской основной школе Йыхви был закрыт бассейн, а в понедельник директор школы приняла решение отменить во 2-м классе уроки до конца недели, пишет Põhjarannik.

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ФОТО: В предвыборный штаб "Делового Таллинна" нагрянула полиция

Sõõrumaa valmisstaap Foto: Lugeja foto

Во вторник, 3 октября, в расположенный в кафе Reval в торговом комплексе Postimaja в Таллинне предвыборный штаб избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" нагрянула полиция — властям не понравилось то, что плакаты с изображением кандидатов видны с улицы.

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Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 27-летнего мужчины

Dmitri Foto: Politsei foto

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 27-летнего Дмитрия, который ушел из дома в Нарве 29 сентября и не вернулся.

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ФОТО: В Каталонии объявлена всеобщая забастовка

Kataloonia Foto: Manu Fernandez, AP

Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.

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Трагедия в Курессааре: молодая роженица потеряла ребенка — семья обвиняет во всем больницу

Kuressaare haiglas kaotas elu reedel siia ilma sündima pidanud tüdrukutirts. Valmar Voolaid

В последние рабочие дни недели в Курессаареской больнице произошла трагедия: молодая женщина потеряла ребенка. Сейчас вся семья находится в глубоком трауре, а отец женщины пообещал не спускать дело на тормозах, поскольку считает, что в случившемся виновата больница.

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Арестованный в США эстонец: меня хитро заманили в ловушку

Rainer Piirimets Foto: Toomas Huik/Postimees

Второй год подряд во время Открытого чемпионата США по теннису всплывает имя бывшего эстонского легкоатлета Райнера Пийриметса.

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На Лаагна теэ перевернулся BMW — один человек пострадал

Kahtlane kott Narva maanteel Foto: Andres Putting

Сегодня в 14:05 поступило сообщение об аварии недалеко от автозаправки Olerex на Лаагна теэ в Таллинне, где перевернулся легковой автомобиль BMW.

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Массовое убийство в Лас-Вегасе. Что нам известно

фото иллюстративное Foto: David Becker, AFP

Полиция и ФБР пытаются выяснить мотивы убийства 59 человек на концерте музыки кантри в Лас-Вегасе. В результате стрельбы еще 527 человек были ранены.

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Кто выступит на TEDxLasnamäe2018 — решать вам: предлагайте спикеров и выигрывайте!

Pressifoto

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как команда организаторов находит спикеров для конференции? Где же они узнают про всех этих генетиков, микробиологов, кладоискателей, журналистов, инженеров, общественных деятелей, художников, музыкантов и ИТ-специалистов? В честь 5-летия TEDxLasnamäe мы решили дать вам шанс принять участие в формировании программы нашей конференции.

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Путин готов развивать добрососедские отношения с Латвией

Vladimir Putin Foto: RIA Novosti

3 октября в Кремле состоялась церемония аккредитации иностранных послов, в ходе которой чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Российской Федерации Марис Риекстиньш представил верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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Немедленно выбросьте: в 2017 году в Эстонии обнаружили 12 опасных товаров

Foto: JESSICA RINALDI, Reuters

За девять месяцев 2017 года европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Эстонии 12 потенциально вредных для здоровья и опасных для жизни продуктов. Внимание, эти товары ни в коем случае не стоит покупать, а если вы их уже купили — выбросьте.

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ИГ показало видео с ”пленными российскими солдатами”. Минобороны РФ отрицало захват россиян в плен

Ekraainitõmmis

Террористическая организация ”Исламское государство” опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое российских военных, захваченных в плен в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов, передает "Медуза".

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Сыпь, понос и больное горло: что за вирус преследует детей в Ида-Вирумаа?

Vida Press

По словам руководителя службы по связью с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури, по состоянию на вчерашний день в Йыхви и Нарве врачами было зафиксировано восемь случаев обнаружения инфекции. Коды диагнозов у пациентов в этих городах разные, поэтому о прямой связи между ними говорить не приходится.

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ФОТО читателя Delfi: Угадайте, где эти товары дешевле — в Эстонии или в Финляндии?

Lugeja foto

Читатель прислал для сравнения фотографии цен на одни и те же товары в Эстонии и в Финляндии. “Возникает вопрос: сколько наши торговые сети зарабатывают на местных жителях?“ — вопрошает он.

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ФОТО: ”И это вы называете высшим сортом?” Клиента Selver возмутило незрелое помело

Toores pomelo Selverist

На странице Selver в Facebook красуется сделанная клиентом фотография явно недозрелого помело.

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Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Mihheil Saakašvili Foto: Sergei Poljakov, AP

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом рассказал адвокат политика Маркиян Галабала.

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