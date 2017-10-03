ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ТОП суперопасных товаров, трагедия в Курессааре и последствия ужасов в Лас-Вегасе и в Каталонии

Подведем итоги дня — на этот раз, скорее, невеселые.
За девять месяцев 2017 года европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Эстонии 12 потенциально вредных для здоровья и опасных для жизни продуктов. Внимание, эти товары ни в коем случае не стоит покупать, а если вы их уже купили — выбросьте! Подробности — ниже.
В последние рабочие дни недели в Курессаареской больнице произошла трагедия: молодая женщина потеряла ребенка. Сейчас вся семья находится в глубоком трауре, а отец женщины пообещал не спускать дело на тормозах, поскольку считает, что в случившемся виновата больница.
Также мы продолжаем следить за событиями за рубежом: в Лас-Вегасе и в Каталонии.
Полезно знать: в каких случаях ваша страховка не будет заниматься страховым случаем?
ТОП
Как правило, в случае аварии, где вы – пострадавший, можно обратиться как в свою страховую фирму, так и в страховую фирму виновника. Но при определенных условиях, пишет "МК-Эстония".
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Стивен Паддок: что известно об устроившем бойню в Лас-Вегасе
Полиция заявила, что стрелка, открывшего огонь по людям в Лас-Вегасе, звали Стивен Паддок, это 64-летний местный житель.
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В США умер всемирно известный рок-музыкант Том Петти
В Лос-Анжелесе в результате остановки сердца скончался знаменитый рок-музыкант Том Петти. Недавно он завершил юбилейное турне по случаю 40-летия своей группы The Heartbreakers.
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ФОТО: Maxima дала удивительное объяснение тому, почему в магазине продаются заплесневелые персики
Побывавший в одном из тартуских магазинов сети Maxima читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, запечатлевшие находящиеся в отделе фруктов покрытые плесенью персики, рассказывает Delfi Kasulik.
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Экс-заключенный о запрете на курение: это негативно скажется на внутреннем климате тюрьмы
Если ранее заключенным было разрешено выкуривать по три сигареты в день, то начиная с понедельника они будут вынуждены вести более здоровый образ жизни, то есть не курить вообще.
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Керсти Кальюлайд о событиях в Каталонии: обе стороны не без греха
Выступая вчера перед учениками Выруской гимназии, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что за события в Каталонии ответственны как каталонцы, так и правительство Испании.
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От "превзошли все ожидания" до "ни о чем". Читатели Delfi — о бесплатных курсах эстонского
Неделю назад открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка, организованные Фондом интеграции. Это второй набор. Первый был в 2015 году.
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Неизвестная инфекция атаковала Ида-Вирумаа: школьный бассейн в Йыхви закрыли, уроки отменили
Стремительно распространяющаяся инфекция привела к тому, что в минувшую пятницу в Русской основной школе Йыхви был закрыт бассейн, а в понедельник директор школы приняла решение отменить во 2-м классе уроки до конца недели, пишет Põhjarannik.
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ФОТО: В предвыборный штаб "Делового Таллинна" нагрянула полиция
Во вторник, 3 октября, в расположенный в кафе Reval в торговом комплексе Postimaja в Таллинне предвыборный штаб избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" нагрянула полиция — властям не понравилось то, что плакаты с изображением кандидатов видны с улицы.
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Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 27-летнего мужчины
Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 27-летнего Дмитрия, который ушел из дома в Нарве 29 сентября и не вернулся.
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ФОТО: В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.
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Трагедия в Курессааре: молодая роженица потеряла ребенка — семья обвиняет во всем больницу
В последние рабочие дни недели в Курессаареской больнице произошла трагедия: молодая женщина потеряла ребенка. Сейчас вся семья находится в глубоком трауре, а отец женщины пообещал не спускать дело на тормозах, поскольку считает, что в случившемся виновата больница.
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Арестованный в США эстонец: меня хитро заманили в ловушку
Второй год подряд во время Открытого чемпионата США по теннису всплывает имя бывшего эстонского легкоатлета Райнера Пийриметса.
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На Лаагна теэ перевернулся BMW — один человек пострадал
Сегодня в 14:05 поступило сообщение об аварии недалеко от автозаправки Olerex на Лаагна теэ в Таллинне, где перевернулся легковой автомобиль BMW.
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Массовое убийство в Лас-Вегасе. Что нам известно
Полиция и ФБР пытаются выяснить мотивы убийства 59 человек на концерте музыки кантри в Лас-Вегасе. В результате стрельбы еще 527 человек были ранены.
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Кто выступит на TEDxLasnamäe2018 — решать вам: предлагайте спикеров и выигрывайте!
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как команда организаторов находит спикеров для конференции? Где же они узнают про всех этих генетиков, микробиологов, кладоискателей, журналистов, инженеров, общественных деятелей, художников, музыкантов и ИТ-специалистов? В честь 5-летия TEDxLasnamäe мы решили дать вам шанс принять участие в формировании программы нашей конференции.
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Путин готов развивать добрососедские отношения с Латвией
3 октября в Кремле состоялась церемония аккредитации иностранных послов, в ходе которой чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Российской Федерации Марис Риекстиньш представил верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
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Немедленно выбросьте: в 2017 году в Эстонии обнаружили 12 опасных товаров
За девять месяцев 2017 года европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Эстонии 12 потенциально вредных для здоровья и опасных для жизни продуктов. Внимание, эти товары ни в коем случае не стоит покупать, а если вы их уже купили — выбросьте.
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ИГ показало видео с ”пленными российскими солдатами”. Минобороны РФ отрицало захват россиян в плен
Террористическая организация ”Исламское государство” опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое российских военных, захваченных в плен в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов, передает "Медуза".
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Сыпь, понос и больное горло: что за вирус преследует детей в Ида-Вирумаа?
По словам руководителя службы по связью с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури, по состоянию на вчерашний день в Йыхви и Нарве врачами было зафиксировано восемь случаев обнаружения инфекции. Коды диагнозов у пациентов в этих городах разные, поэтому о прямой связи между ними говорить не приходится.
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ФОТО читателя Delfi: Угадайте, где эти товары дешевле — в Эстонии или в Финляндии?
Читатель прислал для сравнения фотографии цен на одни и те же товары в Эстонии и в Финляндии. “Возникает вопрос: сколько наши торговые сети зарабатывают на местных жителях?“ — вопрошает он.
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ФОТО: ”И это вы называете высшим сортом?” Клиента Selver возмутило незрелое помело
На странице Selver в Facebook красуется сделанная клиентом фотография явно недозрелого помело.
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Саакашвили попросил политического убежища на Украине
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом рассказал адвокат политика Маркиян Галабала.
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