Зимние праздники приближаются: сегодня — уже 21 декабря. Давайте подведем итоги уходящей среды и выясним, что интересного она нам преподнесла. Об этом — в нашей ежедневном дайджесте!

Тоомаса Хендрика Ильвеса прооперировали в PERH. По его словам, врачи и медсестры вылечили его от аневризмы брюшной аорты.

Прокуратура Германии назвала имя подозреваемого по делу о теракте в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. По ее данным, им является 24-летний уроженец Туниса Анис Амри.

На своем заседании в четверг, 22 декабря, правительство Эстонской Республики намерено освободить гражданства страны 27 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил российскому послу в Турции Андрею Карлову, который был застрелен в понедельник в Анкаре, звание Героя России посмертно.

22, 23 и 24 декабря праздничное настроение таллиннцам и гостям столицы поможет создать рождественский трамвай.

Министерство внутренних дел представило правительству проект поправок к закону об учреждениях по по обеспечению безопасности, призванные сделать работу Полиция безопасности и Департамента информации более эффективной с целью обеспечения большей правовой ясности и защиты основных прав человека.

Любые упоминания о причастности США к убийству посла России в Турции Андрея Карлова абсолютно ”смехотворны”, заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Также сегодня опубликован ТОП передач и видео Delfi TV за 2016 год.

Будьте в курсе — читайте наш ежедневный дайджест!

Тоомаса Хендрика Ильвеса прооперировали в PERH

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

В среду вечером бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес написал на своей страничке в Facebook:

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Прокуратура Германии назвала имя подозреваемого по делу о теракте в Берлине

Полиция Германии

Прокуратура Германии назвала имя подозреваемого по делу о теракте в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. По ее данным, им является 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, пишет gazeta.ru.

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Предпраздничный прогноз погоды: слабый плюс, дождь и мокрый снег

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Вот такую безрадостную погоду обещают нам синоптики от pogoda.ee. Впрочем, поживем — увидим. Быть может, природа передумает.

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Правительство освободит от гражданства 27 человек

Mõistagi puudutab see ka üha suuremat hulka inimesi, kellel on samaaegselt Eesti kodakondsusega ka mõne teise riigi kodakondsus,” ütles Siim Kallas Foto: Annika Haas

На своем заседании в четверг, 22 декабря, правительство Эстонской Республики намерено освободить гражданства страны 27 человек.

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Кальюранд: мне не нравится, когда хлопают по плечу и говорят ”это политика”

Marina Kaljurand Foto: Karli Saul

Баллотировавшаяся в президенты Марина Кальюранд, которая сейчас работает в Министерстве иностранных дел советником по кибербезопастности, сказала в передаче ”Ringvaade” на ETV, что некоторые партии предлагали ей участвовать в выборах в местные самоуправления, но она этого делать не намерена, однако не исключает выдвижения своей кандидатуры на выборах в Рийгикогу или Европарламент.

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Путин присвоил убитому послу в Турции звание Героя посмертно

Andrei Karlov Foto: Vitaliy Belousov, Sputnik

Президент России Владимир Путин присвоил российскому послу в Турции Андрею Карлову, который был застрелен в понедельник в Анкаре, звание Героя России посмертно.

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Глава муниципальной полиции Таллинна уходит в отставку

Raik Saart Foto: Andres Putting

Распоряжением Таллинской городской управы с 31 декабря освобожден от должности заведующий департаментом муниципальной полиции Райк Саарт, сообщает Раэпресс.

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Пограничники советуют заранее бронировать время пересечения эстонско-российской границы

Foto: Eero Vabamägi

Хотя в предстоящие праздники на пограничных пунктах будет задействовано больше технического ресурса и сотрудников, все же из-за большего числа желающих пересечь границу людей могут возникнуть временные задержки в движении и очереди.

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Tele2 предупреждает: покупателей подстерегают мошеннические приложения

Foto: Tanel Meos

Директор по продукции Tele2 Катрин Арон предупреждает: в преддверии Рождества в магазинах Google и Apple появились мошеннические приложения, которые могут украсть деньги у ничего не подозревающих покупателей и заразить их телефоны вредоносными вирусами.

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Убийца российского посла в Турции ранее охранял Эрдогана

Türgi presidendi kohtumine Eiki Nestoriga Foto: Eero Vabamägi

Турецкий полицейский, застреливший посла РФ в этой стране Андрея Карлова, не менее восьми раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле этого года, сообщили местные СМИ.

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Ильвес: как ограничить ложь, если она представляет угрозу демократии?

Foto: Karin Kaljuläte

Теперь, когда американские органы безопасности заявили о хакерских атаках со стороны России на президентские выборы в США, все либеральные демократии должны продумать защиту избирательного процесса особенно это касается Европы, пишет Тоомас Хендрик Ильвес в издании Huffington Post.

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Ребенок утверждает, что его высадили из автобуса из-за проблемы с проездным

Kopli ja Niine ristmikul Foto: Priit Simson

В редакцию Delfi обратился житель Ида-Вирумаа Сергей Ялонен, который утверждает, что его восьмилетнего сына Пашу в темное время суток высадили из рейсового автобуса из-за несработавшей проездной карты и отсутствия денег на проезд. По словам ребенка, данный инцидент произошел в автобусе фирмы Atko. Представители фирмы провели проверку и заверяют, что в тот день их водитель никого из автобуса не высаживал.

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Издание: как экс-министр Репинский пособия распределял

Veisekasvatajad ja endine maaeluminister viitavad, et uute toetuste taga paistavad seakasvatajate ninad. Foto: Rauno Volmar

Со сменой правительства в ноябре оказались открытыми и краны пособий для фермеров, которым в следующем году обещано столько денег, что грех жаловаться: будут восстановлены дотации top-up в размере около 20 млн евро, свиноводам и заводчикам молочного скота выделено более 16 млн евро в качестве кризисной помощи, а также более 4 млн евро на развитие пород, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: Робот-курьер везет по Мустамяэ утку с фри-картошкой: справится ли он?

Состоявшаяся во вторник демопоездка по столичному району Мустамяэ прошла для робота-курьера без неприятностей, несмотря на то, что ему пришлось пересекать оживленный перекресток Эхитаяте и Кадака теэ.

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Издание: учреждения госбезопасности могут стать еще более секретными

Teabeameti juhi Mikk Marrani sõnul on ümbernimetamine vajalik, sest praegune nimetus ei anna selgelt edasi asutuse põhisisu ega tegevusala, seda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Министерство внутренних дел представило правительству проект поправок к закону об учреждениях по по обеспечению безопасности, призванные сделать работу Полиция безопасности и Департамента информации более эффективной с целью обеспечения большей правовой ясности и защиты основных прав человека, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: Взрыв на ярмарке фейерверков в Мексике унес жизни 29 человек

Число жертв взрыва на ярмарке фейерверков Сан-Паблито в Мексике выросло по меньшей мере до 29, сообщили местные власти. Десятки людей получили ранения.

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Стратегия ИГ: зачем террористам антиисламская Европа?

Brüssel terrorirünnakutue järel Foto: Madis Veltman

Боевики ИГ пытаются расколоть европейское общество и спровоцировать рост расизма и ксенофобии. Это позволяет им вербовать в свои ряды новых сторонников, пишет DW. Как этому противостоять?

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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: Готовы ли жители Таллинна прийти на помощь слабовидящему человеку

Среди нас есть много людей, которые вне зависимости от своих проблем со здоровьем должны каждый день выполнять различные обязанности и передвигаться по городу. Людям с особыми потребностями часто приходиться надеяться на счастливую случайность и помощь сограждан.

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Айн Тоотс: смена караула — кто следующий?

Ain Toots

Старт незапланированной смены караула был дан в Украине, далее последовала Великобритания, затем США и Эстония, кто следующий? США и Великобритания идут отдельной строкой, поскольку там нашли отражение общемировые процессы. Конечно, можно свалить Brexit на недальновидность Дэвида Кэмерона или поражение Хиллари Клинтон на ее закоснелость, однако реальные причины тут глубже. Речь идет о непрогнозируемости поведения людей в новой информационной среде, порожденной экспансией социальных сетей.

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Эксперты: Эстонии следует перейти на стратегию партизанского противостояния

Shuttersock

Несколько недель назад в академическом издании Королевского Объединенного института оборонных исследований вышла статья, в которой эксперты советуют странам Балтии забыть о подготовке к защите от России традиционными способами и готовиться к партизанской войне, пишет Eesti Päevaleht.

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Финский эксперимент: 2000 людям будут выплачивать ежемесячно 560 евро

Seitse tuhat eurot sularaha Foto: Sven Arbet

В Финляндии выбраны участники эксперимента по базовому доходу, сообщает Пенсионно-социальное ведомство Kela. Цель эксперимента — выяснить, как безусловный доход влияет на ситуацию с трудовой занятостью, передает YLE.

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Госдеп назвал смехотворной версию о причастности США к убийству Карлова

Foto: Susan Walsh, AP

Любые упоминания о причастности США к убийству посла России в Турции Андрея Карлова абсолютно ”смехотворны”, заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, передает Лента.

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ТОП передач и видео Delfi TV за 2016 год

Delfi stuudio Foto: Eero Vabamägi

В 2016 году на Delfi TV выходили передачи, репортажи и интервью. В рамках передачи ”МиниДОК” мы знакомили вас с местными субкультурами, а с передачей ”Вход воспрещен” побывали там, куда попасть может далеко не каждый. Также мы делали интервью и репортажи, проводили уличные опросы. В феврале по случаю 98-й годовщины Эстонской Республики Delfi опубликовал серию видеороликов проекта "Одна Эстония — 98 национальностей". Ниже предлагаем вашему внимание подборку лучших видеосюжетов за 2016 год.

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ГРАФИК: Сколько стоят парковочные места при новостройках в Таллинне

City Residence Foto: Endover, Delfi

Новостройки появляются в Таллинне как грибы после дождя. Если сами квартиры в таких домах иногда даже дешевле, чем в старых, то за парковочное место придется выложить примерно 10% от стоимости самой квартиры.

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Евросоюз закроет лазейки для финансирования терроризма

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Еврокомиссия намерена закрыть лазейки для финансирования терроризма и улучшить обмен данными между странами-членами ЕС в целях усиления охраны внешних границ Евросоюза. Пакет мер, представленных в Брюсселе в среду, 21 декабря, планировался уже многие месяцы и не является реакцией на теракт в Берлине, совершенный два дня назад.

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