ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тоом хотела бы культурную автономию, Эстония — 152 млн евро за ИД-карты. А погода тем временем чудит

Эстония через суд потребовала с производителя ИД-карт 152 млн евро

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26 сентября Департамент полиции и погранохраны подал в суд иск на фирму Gemalto AG, которая последние 15 лет производила эстонские ID-карты, потребовав с предприятия неустойку в размере 152 млн евро за нарушения условий договора.

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Повторится ли вчерашний шторм? Следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

Tormine meri Foto: Bianca Mikovitš

Вчера Эстонию накрыл сильный шторм. Например, в Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди бросились спасать свои яхты. Смотрите, какая погода в разных городах Эстонии сегодня, а также читайте прогноз на ближайшие дни.

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Самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем стратегические бомбардировщики РФ

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Истребители Германии и Бельгии перехватили два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 над Балтийским морем. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает dpa со ссылкой на представителя НАТО. В бундесвере агентству подтвердили эту информацию.

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Двойная игра службы по защите детей. Почему чиновники не отдавали маленького мальчика тете и хотели, чтобы его усыновили чужие?

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ТОП ФОТО и ВИДЕО: Вчера Эстонию накрыл сильный шторм. В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди бросились спасать свои яхты обновлено в 08:32 Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег The Insider и Bellingcat установили настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”

Работники службы по защите детей издевались над тетей ребенка и врали ей. В связи с инцидентом пять столичных сотрудников службы лишились работы. Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс скрывали от родственников мальчика истинное положение дел, пишет Eesti Ekspress.

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НОВОСТЬ ДНЯ: Авиакомпания Wizz Air открывает два новых прямых рейса из Таллинна

Wizz Air lennuk Foto: Secretflying

Хорошая новость в международный День туризма. Авиакомпания Wizz Air отрывает два новых прямых рейса из Таллинна в Афины и Будапешт!

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В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков

PPA

На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Кохтла-Ярве троих местных жителей, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления.

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Байба Рубеса ушла с должности главы RB Rail и на пресс-конференции раскритиковала правительства стран Балтии