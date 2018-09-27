ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тоом хотела бы культурную автономию, Эстония — 152 млн евро за ИД-карты. А погода тем временем чудит
Итак, подведем итоги дня.
Итак, подведем итоги дня.
Сегодня, 27 сентября, во всем мире отмечают День туризма. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в далекие города, страны и диковинные места, которыми так богата наша земля!
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Читательница "МК-Эстонии" Людмила Луукас-Антони написала в редакцию о своих перипетиях с семейными врачами:
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26 сентября Департамент полиции и погранохраны подал в суд иск на фирму Gemalto AG, которая последние 15 лет производила эстонские ID-карты, потребовав с предприятия неустойку в размере 152 млн евро за нарушения условий договора.
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Вчера Эстонию накрыл сильный шторм. Например, в Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди бросились спасать свои яхты. Смотрите, какая погода в разных городах Эстонии сегодня, а также читайте прогноз на ближайшие дни.
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Истребители Германии и Бельгии перехватили два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 над Балтийским морем. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает dpa со ссылкой на представителя НАТО. В бундесвере агентству подтвердили эту информацию.
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Работники службы по защите детей издевались над тетей ребенка и врали ей. В связи с инцидентом пять столичных сотрудников службы лишились работы. Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс скрывали от родственников мальчика истинное положение дел, пишет Eesti Ekspress.
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Хорошая новость в международный День туризма. Авиакомпания Wizz Air отрывает два новых прямых рейса из Таллинна в Афины и Будапешт!
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На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Кохтла-Ярве троих местных жителей, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления.
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Хотя срок полномочий руководителя совместного предприятия Rail Baltic Байбы Рубесы и так закончился бы в ближайшие недели, она сегодня сообщила о своем уходе с должности. На пресс-конференции она раскритиковала все три страны Балтии.
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Госдума РФ в четверг приняла в третьем, заключительном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.
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Издания The Insider и сайт Bellingcat продолжают расследование истории "солсберийских туристов", называющих себя Русланом Бошировым и Александром Петровым, которых в Великобритании считают офицерами ГРУ и обвиняют в отравлении бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре они раскроют детали получения россиянами виз на въезд в Великобританию. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.
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Начавшийся вчера ночью осенний шторм еще не совсем утих, тем не менее, в пути уже новый, сообщает Государственная метеослужба.
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Городской чиновник с высшим образованием, возможно, подделал счет на привезенный из Германии автомобиль, чтобы выставить его перед страховой компанией на 12 000 евро дороже, пишет Eesti Päevaleht.
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В передаче "Подробности из Нарвы" на Радио 4 руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Тему пора обсудить и, возможно, включить в предвыборную программу Центристской партии, пишет rus.err.ee.
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На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.
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Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Паэт с Тоом не согласен. По его мнению, с точки зрения поддержки культуры это не даст ничего.
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Projektiinsener / müügiinsener / müügianalüütik
T-TAMMER OÜ
Tähtaeg: 22.10.2018
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Tähtaeg: 04.10.2018
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