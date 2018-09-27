27.09.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тоом хотела бы культурную автономию, Эстония — 152 млн евро за ИД-карты. А погода тем временем чудит


rus.delfi.ee
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Sügistorm murdis Tallinnas Asula tänaval maha puu
Sügistorm murdis Tallinnas Asula tänaval maha puuFoto: Delfi lugeja

Итак, подведем итоги дня.

  • Эстония через суд потребовала с производителя ИД-карт 152 млн евро
  • Госдума приняла закон о пенсионной реформе в России
  • Циклон завтра принесет новый шторм: в Пярну поднимется уровень воды, на севере Эстонии возможен мокрый снег
  • Яна Тоом: пора задуматься о культурной автономии

C днем туризма! Популярные путешественники, чьи рассказы вдохновляют на новые приключения

Foto: Shutterstock

Сегодня, 27 сентября, во всем мире отмечают День туризма. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в далекие города, страны и диковинные места, которыми так богата наша земля!
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Волею судеб женщина в самый неподходящий момент осталась без семейного врача, а получить нового оказалось не так просто!

Anna Luik, Eesti arst Soomes Foto: Ester Vaitmaa

Читательница "МК-Эстонии" Людмила Луукас-Антони написала в редакцию о своих перипетиях с семейными врачами:
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Эстония через суд потребовала с производителя ИД-карт 152 млн евро

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

26 сентября Департамент полиции и погранохраны подал в суд иск на фирму Gemalto AG, которая последние 15 лет производила эстонские ID-карты, потребовав с предприятия неустойку в размере 152 млн евро за нарушения условий договора.
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Повторится ли вчерашний шторм? Следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

Tormine meri Foto: Bianca Mikovitš

Вчера Эстонию накрыл сильный шторм. Например, в Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди бросились спасать свои яхты. Смотрите, какая погода в разных городах Эстонии сегодня, а также читайте прогноз на ближайшие дни.
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Самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем стратегические бомбардировщики РФ

Foto: Handout, Reuters

Истребители Германии и Бельгии перехватили два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 над Балтийским морем. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает dpa со ссылкой на представителя НАТО. В бундесвере агентству подтвердили эту информацию.
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Двойная игра службы по защите детей. Почему чиновники не отдавали маленького мальчика тете и хотели, чтобы его усыновили чужие?

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Работники службы по защите детей издевались над тетей ребенка и врали ей. В связи с инцидентом пять столичных сотрудников службы лишились работы. Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс скрывали от родственников мальчика истинное положение дел, пишет Eesti Ekspress.
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НОВОСТЬ ДНЯ: Авиакомпания Wizz Air открывает два новых прямых рейса из Таллинна

Wizz Air lennuk Foto: Secretflying

Хорошая новость в международный День туризма. Авиакомпания Wizz Air отрывает два новых прямых рейса из Таллинна в Афины и Будапешт!
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В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков

PPA

На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Кохтла-Ярве троих местных жителей, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления.
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Байба Рубеса ушла с должности главы RB Rail и на пресс-конференции раскритиковала правительства стран Балтии

Rail Baltica foorum Foto: Tiit Blaat

Хотя срок полномочий руководителя совместного предприятия Rail Baltic Байбы Рубесы и так закончился бы в ближайшие недели, она сегодня сообщила о своем уходе с должности. На пресс-конференции она раскритиковала все три страны Балтии.
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Госдума приняла закон о пенсионной реформе в России

Duma Foto: Alexander Zemlianichenko, AP

Госдума РФ в четверг приняла в третьем, заключительном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.
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The Insider: "бизнесмены" Петров и Чепига-Боширов получили британские визы по фальшивкам благодаря влиянию спецслужб на визовый центр

Kaader videost

Издания The Insider и сайт Bellingcat продолжают расследование истории "солсберийских туристов", называющих себя Русланом Бошировым и Александром Петровым, которых в Великобритании считают офицерами ГРУ и обвиняют в отравлении бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре они раскроют детали получения россиянами виз на въезд в Великобританию. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.
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Циклон завтра принесет новый шторм: в Пярну поднимется уровень воды, на севере Эстонии возможен мокрый снег

Sügistorm Pärnu rannas Foto: Ago Tammik

Начавшийся вчера ночью осенний шторм еще не совсем утих, тем не менее, в пути уже новый, сообщает Государственная метеослужба.
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Советник управы Кохтла-Ярве писал диплом о страховых мошенничествах. Теперь в таком преступлении подозревают его самого

Foto: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

Городской чиновник с высшим образованием, возможно, подделал счет на привезенный из Германии автомобиль, чтобы выставить его перед страховой компанией на 12 000 евро дороже, пишет Eesti Päevaleht.
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Яна Тоом: пора задуматься о культурной автономии

Yana Toom kohtumisel Narvas 18.12.2016 Foto: Sergei Stepanov, NPA

В передаче "Подробности из Нарвы" на Радио 4 руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Тему пора обсудить и, возможно, включить в предвыборную программу Центристской партии, пишет rus.err.ee.
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Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

Mobiilifoto: Olga Privalova

На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.
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Паэт раскритиковал идею Тоом об автономии: в плане поддержки культуры это не даст ничего

Urmas Paet Foto: Ilmar Saabas

Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Паэт с Тоом не согласен. По его мнению, с точки зрения поддержки культуры это не даст ничего.
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Tallinn Hockey weekend
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Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Паэт с Тоом не согласен. По его мнению, с точки зрения поддержки культуры это не даст ничего.
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Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

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На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.
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