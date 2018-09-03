03.09.2018, 21:33

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тонна кокаина на судне эстонского капитана и президент в нарвской Ваналиннаской госгимназии


rus.delfi.ee
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1. september
1. septemberFoto: Roman Vikulov

Сегодня, 3 сентября, мы писали о том, что в Великобритании арестован гражданин Эстонии Ричард Муст, управлявший парусным судном, на борту которого обнаружено большое количество кокаина. Также в этот день президент Эстонии побывала на линейке Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года. Эти и другие новости понедельника — в нашей традиционной подборке.

В Британии на катамаране под управлением эстонского капитана обнаружили груз кокаина на 110 млн евро

nca

В Великобритании арестован гражданин Эстонии Ричард Муст, управлявший парусным судном, на борту которого обнаружено большое количество кокаина.
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Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать

Foto: Priit Simson

В апреле прошлого года мужчина купил в столичном районе Мустамяэ квартиру, но ключи от нее до сих пор не получил — родственник продавца отказывается оттуда съезжать, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

В Таллинне уже в третий раз проходит необычное и довольно полезное для общества мероприятие — "Живая библиотека". В Erinevate Tubade Klubi в Теллискиви собралось рекордное число народа, чтобы расширить свой кругозор и разбить парочку приевшихся стереотипов.
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Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях

Artur Aibetov Foto: erakogu, Vkontakte

Как стало недавно известно, Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу. Судя по его страничке в соцсети, он вновь ведет активную деятельность — публикует свои вызывающие фотографии, а также фото несовершеннолетних девочек. Однако правоохранительные органы слежку за его действиями не ведут.
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ФОТО: Начался суд над 49-летним мужчиной, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке

Veiko Männik'u kohtuasi Foto: Ekspress Meedia

Сегодня в Пярнуском уездном суде началось заседание по делу 49-летнего Вейко Мянника, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке, а также систематическом избиении супруги.
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Ekspress Grupp опять подверглась кибератаке, издания концерна были недоступны за границей

delfi logo, eesti päevaleht logo Foto: Priit Simson

ТОП

С четверга прошлой недели издания Ekspress Grupp подвергаются кибератакам, из-за которых издания концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht) невозможно читать за границей.
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Всемирный день уборки: президент Кальюлайд будет убирать берега Днепра на Украине

RMK ühismatk Foto: Ain Liiva

Президент Керсти Кальюлайд проведет международный Всемирный день уборки на Украине, где поможет убирать город Днепр.
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ФОТО и ВИДЕО: Учителя нарвской Ваналиннаской госгимназии станцевали в честь начала учебного года. Президент подпевала и пританцовывала

Президент Эстонии побывала на линейке Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года. По традиции учителя отметили праздник зажигательным танцем, в котором на этот раз участвовали только классные руководители.
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ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала

Narva Foto: Roman Vikulov

Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих.
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Новый учебный год: планы по отмене выпускных экзаменов, 150 000 учеников и повышение зарплат учителям

Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis Foto: Tiit Blaat

В новом учебном году планируется начать изменения в экзаменационной системе, чтобы отменить выпускные экзамены и уровневые работы в настоящем виде.
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"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

Foto: Nilova

Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.
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Футболиста "Вапруса" подозревают в расизме по отношению к чернокожему игроку "Транса"

Reno Mark ja Irie lõpuvile järel. Foto: Ekraanitõmmis ETV2-st

В минувшем туре чемпионата Эстонии по футболу состоялся матч между "Нарва Транс" и "Пярну Вапрус". Поединок посетила и президент Керсти Кальюлайд.
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Tallinn Hockey weekend
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TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тонна кокаина на судне эстонского капитана и президент в нарвской Ваналиннаской госгимназии

03.09.2018
Сегодня, 3 сентября, мы писали о том, что в Великобритании арестован гражданин Эстонии Ричард Муст, управлявший парусным судном, на борту которого обнаружено большое количество кокаина. Также в этот день президент Эстонии побывала на линейке Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года. Эти и другие новости понедельника — в нашей традиционной подборке.
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ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

03.09.2018
В Таллинне уже в третий раз проходит необычное и довольно полезное для общества мероприятие — "Живая библиотека". В Erinevate Tubade Klubi в Теллискиви собралось рекордное число народа, чтобы расширить свой кругозор и разбить парочку приевшихся стереотипов.
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"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

03.09.2018
Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.
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Осень дает о себе знать: в ближайшие дни нас ждет не совсем летняя погода

03.09.2018
Если сегодня по всей Эстонии светило солнце и температура воздуха достигала 25 градусов, то с завтрашнего дня к нам придут туман, дожди и, возможно, даже грозы. Но по-прежнему будет тепло.
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