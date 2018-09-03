ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тонна кокаина на судне эстонского капитана и президент в нарвской Ваналиннаской госгимназии

ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

В Таллинне уже в третий раз проходит необычное и довольно полезное для общества мероприятие — "Живая библиотека". В Erinevate Tubade Klubi в Теллискиви собралось рекордное число народа, чтобы расширить свой кругозор и разбить парочку приевшихся стереотипов.

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Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях

Artur Aibetov Foto: erakogu, Vkontakte

Как стало недавно известно, Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу. Судя по его страничке в соцсети, он вновь ведет активную деятельность — публикует свои вызывающие фотографии, а также фото несовершеннолетних девочек. Однако правоохранительные органы слежку за его действиями не ведут.

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ФОТО: Начался суд над 49-летним мужчиной, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке

Veiko Männik'u kohtuasi Foto: Ekspress Meedia

Сегодня в Пярнуском уездном суде началось заседание по делу 49-летнего Вейко Мянника, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке, а также систематическом избиении супруги.

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Ekspress Grupp опять подверглась кибератаке, издания концерна были недоступны за границей

delfi logo, eesti päevaleht logo Foto: Priit Simson

ТОП В Британии на катамаране под управлением эстонского капитана обнаружили груз кокаина на 110 млн евро Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях

С четверга прошлой недели издания Ekspress Grupp подвергаются кибератакам, из-за которых издания концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht) невозможно читать за границей.

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Всемирный день уборки: президент Кальюлайд будет убирать берега Днепра на Украине

RMK ühismatk Foto: Ain Liiva

Президент Керсти Кальюлайд проведет международный Всемирный день уборки на Украине, где поможет убирать город Днепр.

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ФОТО и ВИДЕО: Учителя нарвской Ваналиннаской госгимназии станцевали в честь начала учебного года. Президент подпевала и пританцовывала

Президент Эстонии побывала на линейке Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года. По традиции учителя отметили праздник зажигательным танцем, в котором на этот раз участвовали только классные руководители.

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ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала

Narva Foto: Roman Vikulov

Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих.

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Новый учебный год: планы по отмене выпускных экзаменов, 150 000 учеников и повышение зарплат учителям