ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тонна кокаина на судне эстонского капитана и президент в нарвской Ваналиннаской госгимназии

Сегодня, 3 сентября, мы писали о том, что в Великобритании арестован гражданин Эстонии Ричард Муст, управлявший парусным судном, на борту которого обнаружено большое количество кокаина. Также в этот день президент Эстонии побывала на линейке Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года. Эти и другие новости понедельника — в нашей традиционной подборке.
В Британии на катамаране под управлением эстонского капитана обнаружили груз кокаина на 110 млн евро
Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать
В апреле прошлого года мужчина купил в столичном районе Мустамяэ квартиру, но ключи от нее до сих пор не получил — родственник продавца отказывается оттуда съезжать, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей
Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях
Как стало недавно известно, Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу. Судя по его страничке в соцсети, он вновь ведет активную деятельность — публикует свои вызывающие фотографии, а также фото несовершеннолетних девочек. Однако правоохранительные органы слежку за его действиями не ведут. Loe edasi...
ФОТО: Начался суд над 49-летним мужчиной, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке
Сегодня в Пярнуском уездном суде началось заседание по делу 49-летнего Вейко Мянника, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке, а также систематическом избиении супруги. Loe edasi...
Ekspress Grupp опять подверглась кибератаке, издания концерна были недоступны за границей
ФОТО и ВИДЕО: Учителя нарвской Ваналиннаской госгимназии станцевали в честь начала учебного года. Президент подпевала и пританцовывала
Президент Эстонии побывала на линейке Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года. По традиции учителя отметили праздник зажигательным танцем, в котором на этот раз участвовали только классные руководители. Loe edasi...
ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала
Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих. Loe edasi...
Новый учебный год: планы по отмене выпускных экзаменов, 150 000 учеников и повышение зарплат учителям
В новом учебном году планируется начать изменения в экзаменационной системе, чтобы отменить выпускные экзамены и уровневые работы в настоящем виде. Loe edasi...
"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?
Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются. Loe edasi...
Футболиста "Вапруса" подозревают в расизме по отношению к чернокожему игроку "Транса"
В минувшем туре чемпионата Эстонии по футболу состоялся матч между "Нарва Транс" и "Пярну Вапрус". Поединок посетила и президент Керсти Кальюлайд. Loe edasi...