Минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, крупнейшем городе Турции. Среди жертв много иностранцев. Террорист в костюме Санта-Клауса скрылся с места атаки, полиция начала поисковую операцию. В ночь на 1 января, примерно в 2:30 полиция получила сообщение об ограблении ювелирного магазина в Таллинне, в торговом центре Rocca al Mare. Американские сенаторы пригрозили Путину санкциями.

ФОТО и ВИДЕО: Бойня в ночном клубе в Стамбуле: 39 погибших, убийца скрылся

APTOPIX Turkey Attack Foto: AP

Минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, крупнейшем городе Турции. Среди жертв много иностранцев. Террорист в костюме Санта-Клауса скрылся с места атаки, полиция начала поисковую операцию.

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Очевидцы рассказали о теракте в Стамбуле: он улыбался и стрелял на бегу

Турция сегодня переживает тяжелейшую трагедию. Жертвами нападения на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле, по последним данным, стали 39 человек, ранены несколько десятков. Среди погибших много иностранцев.

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Ночью обокрали ювелирный магазин в торговом центре Rocca al Mare

Foto: Karli Saul

В ночь на 1 января, примерно в 2:30 полиция получила сообщение об ограблении ювелирного магазина в Таллинне, в торговом центре Rocca al Mare.

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ФОТО DELFI: В новогоднюю ночь на пляж Пирита выбросило морских тараканов

Elukad Pirita rannas Foto: Andres Putting

На побережье Таллинна в новогоднюю ночь выбросило морских тараканов. Животные были мертвые.

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Казахстан отменил визы для граждан Эстонии

Kasahstan Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

С 1 января 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности Эстонии.

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БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ DELFI: Смотрите, как в Таллинне встречали Новый год

Aastavahetus Vabaduse väljakul 2017 Foto: Taavi Sepp

В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Таллинне по традиции было многолюдно. Смотрите фотогалерею Delfi, возможно, вы найдете себя и своих знакомых.

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Мужчина застрелил 11 человек на новогодней вечеринке в Бразилии

Kättemaksukontori võtted Foto: Eero Vabamägi

Неизвестный мужчина открыл огонь на новогодней вечеринке в городе Кампинос, убив по меньшей мере 11 человек, после чего покончил с собой. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Кому достанутся миллионы Алексия Второго и при чем тут Эстония?

Коллаж: МК-Эстония

Недавно российские СМИ сообщили, что у денег со счета во Внешпромбанке, принадлежащего бывшему патриарху московскому и всея Руси Алексию Второму в размере почти 300 миллионов рублей (более 4 млн евро по нынешнему курсу), объявилась наследница. Называлось имя — Филарета, что позволило некоторым изданиям связать это с настоятельницей Пюхтицкого монастыря матушкой Филаретой. Пошли и досужие разговоры, откуда у патриарха миллионы и неужели они достанутся женщине из Эстонии? В подробностях этой запутанной и загадочной истории разбиралась ”МК-Эстония”.

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В Хельсинки гражданин Эстонии на автомобиле въехал в толпу людей

Foto: Eero Vabamägi

Вчера, 31 декабря, В Хельсинки легковой автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешеходов в районе станции метро "Сиилитие".

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ФОТО DELFI: Смотрите, что оставили люди на площади Вабадузе после празднования Нового года

Foto: Madis Veltman

В Таллинне на площади Вабадузе после празднования нового года осталось много пустых бутылок из-под шампанского.

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