ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в петербургском метро — не менее 10 погибших, около 50 пострадавших

Сегодня, 3 апреля около 14:40 по московскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого, по данным Минздрава РФ, погибли 10 человек, пострадали 47. Подробности этой трагедии, а также другие новости этого понедельника — в нашей подборке.

В метро Санкт-Петербурга произошел теракт: есть погибшие и пострадавшие

Peterburi Foto: Twitter

В метро Петербурга на синей ветке произошел теракт. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" около 14:40 взорвалось самодельное взрывное устройство. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было найдено не сработавшее взрывное устройство, его обезвредили. Взрыв осуществил не террорист-смертник, бомба, скорее всего, была оставлена в вагоне. Предполагаемый исполнитель преступления попал на записи камер видеонаблюдения метро. После взрыва в течение часа все станции метро были закрыты, а через два часа Генпрокуратура официально признала случившееся терактом.

Loe edasi...

Минздрав РФ: в Петербурге погибли 10 человек, пострадали 47

RUSSIA-BLAST/METRO Foto: Stringer, REUTERS

В результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, пострадали 47, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24". До этого Национальный антитеррористический комитет сообщал о девяти погибших, а городские власти — о 22 пострадавших.

Loe edasi...

Эстонка в Петербурге: все звонят друг другу, чтобы убедиться, что близкие живы и здоровы

Peter Kovalev/TASS

Живущая и работающая в Санкт-Петербурге Майлис сказала Delfi, что город на удивление спокоен после сегодняшнего взрыва в метро. Спокойны как на улицах, так и в магазинах. Но все пытаются связаться со своими близкими, чтобы узнать, все ли в порядке.

Loe edasi...

Эстонский солист балета: Петербург стоит, многие водители предлагают довезти людей

Находящийся в Санкт-Петербурге солист Национального балета Эстонии Денис Климук рассказал Delfi о том, какая атмосфера царит в городе после взрывов в метрополитене.

Loe edasi...

Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам лишения свободы за шпионаж

Arsen Mardaleišvili Foto: erakogu

Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили, признанного виновным в шпионаже за сбор сведений, которые могли нанести ущерб обороноспособности страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Loe edasi...

Пассажир напал на водителя автобуса, следовавшего из Таллинна в Нарву

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Вчера произошел странный инцидент в следовавшем из Таллинна в Нарву автобусе, где 65-летний мужчина напал на 32-летнего водителя автобуса. По утверждению прокуратуры, для нападения не было никаких причин и ему также не предшествовала ссора.

Loe edasi...

Взятки в ARK: как угнанные в других странах дорогие авто оказывались на дорогах Эстонии

Põld saab kliendilt „teenuse” eest sularaha. Kohtutoimik

Один из работников Департамента шоссейных дорог в обмен на то, что закрывал глаза на некоторые вещи, получал деньги, сигареты, алкоголь и огнетушители, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Принуждаемые к веганству дети попадают в больницу с судорогами и анемией

Foto: Priit Simson

По словам врача-эндокринолога Таллиннской детской больницы Юлле Эйнберг, самыми частыми проблемами у детей-веганов являются недостаточный вес и замедленный рост, пишет Pealinn.

Loe edasi...

Что разозлило крупнейшие бюро недвижимости и почему они ”убрались” с kv.ee?

Portaali kv.ee hinnatõus ajas suurtel kinnisvarafirmadel harja punaseks. Päevaga kadus kv.ee-st üle 10 000 kuulutuse. Foto: Hendrik Osula

В последний день марта 11 крупнейших эстонских бюро недвижимости решили удалить свои объявления с действующего с 1999 года портала kv.ee, который принадлежит Eesti Meedia. Причиной стал неожиданный рост цен, который местами достиг 400%, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Провал ”крупнейшей ИТ-инвестиции в истории Эстонии”: специалисты предупреждали, но министры не послушали

Majandusministeeriumi endise IT-asekantsleri, IT-ettevõtja Taavi Kotka sõnul ei kuulatud ministeeriumi hoiatust, et SKAIS2 projektiga ei saada hakkama. „Näitasime veenvalt, et SKAIS2 sellisel kujul, nagu ta planeeritud oli, kukub läbi.” Eero Vabamägi

О проблемных местах новой инфосистемы социальной поддержки специалисты сообщали еще в 2015 году, а теперь экс-министры Цахкна и Васильев, в чьей компетенции находилась данная сфера, перекидывают ответственность друг на друга, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

ФОТО: Последний из четырех паромов TS Laevad прибыл в Таллинн

Foto: Taavi Sepp

В понедельник утром в Таллинн прибыл паром Piret, который будет стоять в порту Ванасадам рядом паромом Tiiu, прибывшим в воскресенье.

Loe edasi...

В Таллиннском аэропорту появился сканер тела

Kehaskänner Foto: Andres Putting

С этой недели Таллиннский аэропорт предоставляет своим пассажирам возможность прохождения проверки при помощи сканера тела. Новый агрегат призван облегчить процесс проверки пассажиров с протезами, имплантатами и кардиостимуляторами.

Loe edasi...