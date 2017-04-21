ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в Париже, нападение на приемную ФСБ в Хабаровске и опрос о переносе Бронзового солдата

В ночь с четверга на пятницу произошел теракт в Париже, ответственность за который взяла ИГИЛ. В России было совершено нападение на приемную ФСБ. Обязательно посмотрите, что таллиннцы думают о переносе Бронзового солдата 10 лет спустя и новые выкрутасы пенсионерки Валентины на Субару.

ФОТО И ВИДЕО: В центре Парижа неизвестный открыл огонь по полицейским

Foto: Christian Hartmann, REUTERS

Один полицейский убит и еще двое ранены в результате стрельбы в центре Парижа на Елисейских полях вечером в четверг, 20 апреля. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

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ИГ взяло ответственность за предвыборный теракт в Париже, названо имя террориста

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за предвыборный теракт в Париже и назвала имя террориста, который открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем.

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Вопрос юристу: может ли работодатель ограничивать общение работников в рабочее время?

Foto: Panther Media, Scanpix

Мы продолжаем публиковать ответы на читательские вопросы, касающиеся трудовых отношений. Очередной спорный момент связан с общением между работниками. Может ли работодатель как-то регламентировать общение работников в рабочее время — как между собой, так и по телефону и в соцсетях?

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И десять лет спустя невозможно смириться с действиями правительства Ансипа при переносе Бронзового солдата

Juhan Kivirähk Foto: Tanel Meos

Проведенный в 2011 году мониторинг интеграции разделил интеграционную политику Эстонии на четыре периода. Первые два из них (подчинение и формализм) относятся к периоду после восстановления независимости, периоду попыток отрегулировать статус меньшинств таким образом, чтобы Эстония на основании формальных критериев стала ”европригодной”.

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”Сначала был протест. Теперь — смирение”. Что таллиннцы думают о переносе Бронзового солдата 10 лет спустя

В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года в Таллинне был осуществлен перенос Бронзового солдата с Тынисмяги на Военное кладбище, а в центре столицы произошли массовые беспорядки. Эти события окрестили Бронзовой ночью. Помнят ли сейчас русскоязычные таллиннцы о событиях 10-летней давности?

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В Хабаровске совершено нападение на приемную ФСБ, есть погибшие

FSB Foto: Stringer/Russia, REUTERS

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

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ВИДЕО: Пенсионерка Валентина из Ласнамяэ совершала странные маневры на встречной полосе

Самый известный в Эстонии дорожный хулиган, живущая в Ласнамяэ пенсионерка Валентина оказалась в полном замешательстве на Лаагна теэ. Сперва она ехала по встречной полосе, это она довольно скоро поняла, но за этим последовал чрезвычайно трудный разворот.

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве бездомного из Ласнамяэ

Mupo külastas kodutute elupaiku Foto: Andres Putting

12 марта было получено сообщение, что в заброшенном здании на Лаагна теэ было найдено тело 52-летнего мужчины с признаками насилия. По предварительной информации мужчина постоянно ночевал и проживал в заброшенном здании.

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"Живу воздухом и любовью": люди с недостатками здоровья на месяцы остаются без всякого дохода

Mati Bromberg Foto: Priit Simson

Система оценки трудоспособности Министерства социальных дел оставила людей с недостатками здоровья без дохода по меньшей мере на один месяц. Решения об оценке затягиваются, и деньги выплачивают только к 10 числу следующего месяца. Те, для кого маленькое пособие является единственным доходом, обращаются в суповую кухню, чтобы выжить.

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Суд наказал мчавшегося со скоростью 150 км/ч водителя без прав 20 сутками ареста

Foto on illustratiivne. Foto: Ahto Sooaru

Сегодня полиция ходатайствовала об аресте задержанного в ходе дорожной толоки водителя, существенно нарушившего скоростной режим и не имевшего права на управление моторно-транспортным средством, и суд отправил мужчину на 20 дней в арестный дом.

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Женщина-военнослужащая — Delfi: на базе НАТО в Тапа ”женский клуб” не нужен

Foto: Sergei Stepanov, NPA

В международной группе союзников Эстонии НАТО, дислоцирующейся в Тапа и официально начавшей свою работу 20 апреля, занято около 1200 военнослужащих, заметную часть которых составляют женщины.

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Сколько стоит обучение в академии Плющенко?

Plushenko Foto: Vladimir Pesnya, RIANovosti

Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко", которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, объявила цены на обучение.

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