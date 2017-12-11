ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в Манхэттене, в РФ осужден эстонский предприниматель, ДТП с участием Осиновского

Сегодня утром портал Delfi сообщил о том, что в центре Таллинна столкнулись три автомобиля. Выяснилось, что один из них был рабочим автомобилем министра здоровья и труда Евгения Осиновского. Новость из России: Московский городской суд приговорил эстонского предпринимателя Райво Суси к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. И еще одна новость из-за рубежа: 11 декабря в Манхэттене произошел взрыв, власти признали данное ЧП терактом. Об этом и другом — в нашей подборке "Главное за день".

Взрыв в Манхэттене признали терактом

New York Foto: STEPHANIE KEITH, AFP

Власти Нью-Йорка признали терактом взрыв, который произошел 11 декабря в Манхэттене, сообщает AFP.

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Адвокат эстонского бизнесмена: ни я, ни Райво не сможем рассказать о приговоре во всеуслышание

Moskva kohus Foto: Vitaliy Belousov, Sputnik

Московский городской суд приговорил эстонского предпринимателя Райво Суси к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Адвокат Аркадий Толпегин сказал Delfi, что он и его подзащитный сейчас ожидают окончательного приговора суда. После этого будет принято решение, обжаловать приговор или нет.

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Эстонский бизнесмен Райво Суси осужден в России на 12 лет за шпионаж

Foto: Maksim Zmejev , Reuters/Scanpix

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима эстонского предпринимателя Райво Суси за шпионаж, передает корреспондент "Интерфакса".

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Выяснение отношений между подростками, приведшее к субботней поножовщине в Нарве, не было спонтанным

Narvas pussitas alaealine kolme noormeest Foto: Sergei Stepanov

В минувшую субботу в Нарве на улице Тулевику 17-летний молодой человек нанес ножевые ранения трем юношам: двум 18-летним и одному 16-летнему. Судя по словам одного из пострадавших и свидетелей происшествия, конфликт не был спонтанным — ребята назначали встречу, чтобы выяснить отношения. Молодого человека, атаковавшего оппонентов с ножом, к ответу призвали пятеро.

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Непогода продолжается: во многих европейских аэропортах рейсы задерживаются и отменяются

фото иллюстративное Foto: Veiko Vares

Снежные бури, захватившие вчера Европу, и не думают отступать: в аэропортах опять откладываются и отменяются рейсы. Самый серьезный хаос царит в Брюсселе и Великобритании. Также наблюдаются значительные проблемы в Амстердаме, Париже и Ницце, пишет Ärileht.

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1200 евро за нож в сердце и 1300 за царапины. Размер компенсации за моральный ущерб — вопрос везения?

фото иллюстративное Foto: Vallo Kruuser

Из анализа Госсуда следует: компенсации за причиненный нематериальный ущерб, назначенные в эстонских судах, не всегда основаны на внятной логике и единой практике, пишет Eesti Päevaleht.

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Школьные каникулы утвердили на три года вперед: по пять штук в каждом году

Õnnelik laps Shutterstock

Министерство образования и науки утвердило школьные каникулы на три учебных года. Благодаря этому родителям теперь будет проще строить связанные с детьми планы на отдых, а школам — совместные мероприятия, сообщает Минобр.

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Олег Тесла: на пресс-конференции Путина я езжу ради эстонского народа

Oleg Tesla Foto: Karli Saul

14 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1640 человек, среди которых трое из Эстонии. Это главный редактор ”Радио Палдиски” Олег Тесла, московский корреспондент Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев и представитель портала BaltNews Вадим Савицкий. Чтобы задать вопрос Путину, Олег Тесла по традиции обратился к читателям Delfi, а также рассказал, как ему удается четвертый год подряд попадать на конференцию, что он думает о российской пропаганде, а также что для него означает Владимир Путин.

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ФОТО и ВИДЕО: Автомобиль Евгения Осиновского попал в ДТП в центре Таллинна

В понедельник утром на перекрестке А.Лайкмаа и Гонсиори в центре Таллинна столкнулись три автомобиля. Выяснилось, что один из них был рабочим автомобилем министра здоровья и труда Евгения Осиновского.

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Полиция предупреждает: в Facebook распространяется порнографический мем, блокирующий аккаунт

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Вебконстебль предупреждает: в соцсети распространяется мем, содержащий детскую порнографию. Делиться им ни в коем случае не стоит, пишет Kasulik.

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