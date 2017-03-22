ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в Лондоне, смерть Лембита Ульфсака и доходы Кальюлайд

Сегодня в Лондоне у здания парламента произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. В Эстонии скончался эстонский актер Лембит Уфсак, а в Украине запретили въезд Юлии Самойловой. Читайте также о том, какими суммами владеет президент Эстонии и какая эстонская фирма связана с фигурантом схемы "Русская прачечная".
ФОТО: Теракт в Лондоне: неизвестный въехал в толпу у здания парламента, погибли четверо
По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля, злоумышленник сбил несколько человек, а затем покинул машину и атаковал полицейского, после чего по нему был открыт огонь.
Loe edasi...
Скончался актер Лембит Ульфсак
Эстонский драматический театр подтвердил Delfi, что актер театра и кино Лембит Ульфсак скончался.
Loe edasi...
Издание: эстонская фирма связана с основным фигурантом схемы "Русская прачечная"
По данным международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, весной 2009 года две фирмы вели странную электронную переписку, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Читатель: транспортировка электричества — малозаметная афера государственного масштаба?
Читатель обратился в редакцию Delfi с вопросами об услуге транспортировки электроэнергии. Ему нынешняя ситуация кажется абсурдной, и он полагает, что ”налицо — малозаметная афера государственного масштаба, которая, однако, приносит немалую прибыль”. Ситуацию проясняет Elektrilevi.
Loe edasi...
Кальюлайд — миллионерша? Читайте, каким имуществом владеет президент Эстонии
У президента Кальюлайд нет кредитов, и она владеет значительной собственностью. В прошлом году глава государства заработала более 300 000 евро.
Loe edasi...
Пентус-Розиманнус назвала Стальнухина и Карилайда сепаратистами
Член парламентской комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) назвала сепаратистами депутатов-центристов Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда за их призывы улучшать экономические отношения с Россией, передает rus.err.ee.
Loe edasi...
Стальнухин и Карилайд: обвинения в сепаратизме — это ничто иное, как пропагандистский трюк
Политик от Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус, обвинившая в сепаратизме депутатов парламента Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда, по всей видимости, решила не углубляться в суть вопроса, так как она упустила немаловажный факт, что за поездку в Москву выступали и ее однопартийцы, значится в пресс-релизе Центристкой партии.
Loe edasi...
ФОТО DELFI: На парковке Таллиннского аэропорта мужчину ранили ножом
Пыхьяская префектура сегодня около пяти часов дня получила сообщение, что на парковке Таллиннского аэропрта мужчина получил ножевое ранение.
Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Палдиски прибыло более 130 единиц боевой техники НАТО
В среду утром в Южный порт Палдиски прибыли более 130 единиц боевой техники НАТО, в том числе и британские танки Challenger.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Директор канцелярии ”в панике” собирает со столов депутатов воду ”Jevgeni”
Сегодня перед первым чтением поправок к закону об алкоголе члены парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) поставили каждому депутату на стол по бутылке с питьевой водой ”Jevgeni”, но директор канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ и ее помощники поспешили убрать неожиданные ”подарки”.
Loe edasi...
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе "Евровидение-2017", сообщила "Интерфаксу" представитель СБУ Елена Гитлянская.
Loe edasi...