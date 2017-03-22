ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в Лондоне, смерть Лембита Ульфсака и доходы Кальюлайд

Сегодня в Лондоне у здания парламента произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. В Эстонии скончался эстонский актер Лембит Уфсак, а в Украине запретили въезд Юлии Самойловой. Читайте также о том, какими суммами владеет президент Эстонии и какая эстонская фирма связана с фигурантом схемы "Русская прачечная".

ФОТО: Теракт в Лондоне: неизвестный въехал в толпу у здания парламента, погибли четверо

Foto: Victoria Jones, AP

По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля, злоумышленник сбил несколько человек, а затем покинул машину и атаковал полицейского, после чего по нему был открыт огонь.

Loe edasi...

Скончался актер Лембит Ульфсак

Lembit Ulfsak - laureaat Foto: Sven Arbet

Эстонский драматический театр подтвердил Delfi, что актер театра и кино Лембит Ульфсак скончался.

Loe edasi...

Издание: эстонская фирма связана с основным фигурантом схемы "Русская прачечная"

Äsja pealinnas Kreutzwaldi tänavalt Metro Plaza kontorisse kolinud firma Prospera aitab hämaravõitu firmadel tegelikke kasu saajaid maksuparadiisi peita. Eile võeti vana asukoha ukselt silti maha. Foto: Hendrik Osula

По данным международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, весной 2009 года две фирмы вели странную электронную переписку, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Читатель: транспортировка электричества — малозаметная афера государственного масштаба?

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Читатель обратился в редакцию Delfi с вопросами об услуге транспортировки электроэнергии. Ему нынешняя ситуация кажется абсурдной, и он полагает, что ”налицо — малозаметная афера государственного масштаба, которая, однако, приносит немалую прибыль”. Ситуацию проясняет Elektrilevi.

Loe edasi...

Кальюлайд — миллионерша? Читайте, каким имуществом владеет президент Эстонии

Foto: Andres Putting

У президента Кальюлайд нет кредитов, и она владеет значительной собственностью. В прошлом году глава государства заработала более 300 000 евро.

Loe edasi...

Пентус-Розиманнус назвала Стальнухина и Карилайда сепаратистами

Keit Pentus-Rosimannus Foto: Andres Putting

Член парламентской комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) назвала сепаратистами депутатов-центристов Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда за их призывы улучшать экономические отношения с Россией, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

Стальнухин и Карилайд: обвинения в сепаратизме — это ничто иное, как пропагандистский трюк

Политик от Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус, обвинившая в сепаратизме депутатов парламента Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда, по всей видимости, решила не углубляться в суть вопроса, так как она упустила немаловажный факт, что за поездку в Москву выступали и ее однопартийцы, значится в пресс-релизе Центристкой партии.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: На парковке Таллиннского аэропорта мужчину ранили ножом

Foto: Karli Saul

Пыхьяская префектура сегодня около пяти часов дня получила сообщение, что на парковке Таллиннского аэропрта мужчина получил ножевое ранение.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: В Палдиски прибыло более 130 единиц боевой техники НАТО

Nato sõjatehnika Paldiski Lõunasadamas Foto: Tiit Blaat

В среду утром в Южный порт Палдиски прибыли более 130 единиц боевой техники НАТО, в том числе и британские танки Challenger.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Директор канцелярии ”в панике” собирает со столов депутатов воду ”Jevgeni”

Foto: EKRE

Сегодня перед первым чтением поправок к закону об алкоголе члены парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) поставили каждому депутату на стол по бутылке с питьевой водой ”Jevgeni”, но директор канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ и ее помощники поспешили убрать неожиданные ”подарки”.

Loe edasi...

Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"

Julia Samoilova Foto: Alexey Filippov, Sputnik

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе "Евровидение-2017", сообщила "Интерфаксу" представитель СБУ Елена Гитлянская.

Loe edasi...