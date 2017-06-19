ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в Лондоне, пожар в Копли и участие Сависаара в выборах

В Лондоне у мечети фургон въехал в толпу людей, а в Париже вооруженный водитель протаранил полицейскую машину. Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах, а в Копли горел многоквартирный дом. Читайте также все об отмене роуминга в ЕС и не пропустите наш опрос: если бы выборы были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

ФОТО И ВИДЕО: В Лондоне у мечети фургон въехал в толпу людей: есть пострадавшие, водитель задержан

BRITAIN-SECURITY/ Foto: Handout, Reuters

В лондонскую полицию поступили сообщения о наезде транспортного средства на пешеходов недалеко от парка Финсбери. Несколько человек пострадали, сказано на сайте Скотленд-Ярда.

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ВИДЕО: ”Никогда и ни с кем”. Проверьте, безопасна ли дверь вашего гаража

Расследование гибели придавленного дверью от гаража четырехлетнего Пауля Мортена установило факт излома пружины подъемного механизма и отсутствие защиты от поломки.

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Новая система сделает выдачу ID-карт быстрее

фото иллюстративное Foto: Heiki Rebane

Начиная с 15 июня Департамент полиции и погранохраны будет принимать ходатайства о получении повторных ID-карт граждан Эстонии в обновленной э-системе. При помощи новой системы может будет также подавать ходатайства на получение ID-карты детям, которым ранее документ не выдавался, значится в пресс-релизе.

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Эстонии нужна единая школа

Foto: erakogu

Начиная с момента восстановления независимости Эстонии в обществе продолжаются дискуссии на тему интеграции местных русскоязычных жителей. В качестве одного из вариантов был перевод образования на эстонский язык, причем у идеи этой тут же появились как ярые сторонники, так и не менее ярые противники. Учитывая свое происхождение, я понимаю и тех, и других. Но давайте уже наконец отвлечемся от драмы и посмотрим на тему образования без эмоций. В конце концов, такие реформы длятся годами и касаться они будут тех детей, которые еще даже на свет не появились — наших будущих налогоплательщиков.

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Отмена роуминга в ЕС: шесть тонкостей, незнание которых будет стоить вам денег

Telefonikõne. Foto: Scanpix

С 15 июня мобильного роуминга в странах Европейского союза больше не существует. Однако, как это часто бывает с правилами, которые затрагивают интересы сотен компаний и миллионов людей в десятках странах мира, в них есть масса оговорок и "да, но", пишет латвийский Techlife.

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Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах: "это необходимо"

15.10.2016 valiti häältega 10651 valiti Keskerakonna volikogu juhtima pikaaegne Keskerakonna liige Kersti Sarapuu. Foto: Karli Saul

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил сегодня, что будет принимать участие в грядущих выборах в органы местного самоуправления.

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ФОТО и ВИДЕО: В Копли полыхает многоквартирный дом — один человек в больнице

В понедельник в 14:02 в Пыхьяский спасательный центр сообщили, что в Пыхья-Таллинне на улице Нису горит квартира в четырехэтажном доме.

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ВИДЕО: В ночь на 19 июня по Нарве бегал медведь

Камера наружного наблюдения нарвской гостиницы Inger около 3 часов утра зафиксировала медведя, бежавшего по проезжей части улицы Пушкина в сторону транспортного кольца, пересечения улиц Пушкини, Кересе и Таллиннского шоссе.

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Полиция предупреждает о действующих в Ида-Вирумаа мошенниках

Foto: Rauno Volmar

За последний месяц в полицию обратилось несколько человек, ставшие жертвой мошенничества и лишившиеся денег в районе Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ, сообщает Идаская префектура.

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Таллинн: изменение проекта развязки в Хааберсти обошлось бы в полтора миллиона евро

Paldiski mnt äärse hõberemmelga kaitsmine Foto: Madis Veltman

На сегодняшнем производственном совещании с участием специалистов Коммунального департамента и Департамента окружающей среды Таллинна констатировалось, что сохранение в зоне реконструкции транспортной развязки в Хааберсти 70-летней серебристой ивы потребует изменения проекта, что обойдется в полтора миллиона евро, причем все равно существование дерева рядом с массивным бетонным сооружением окажется под угрозой, сообщает Раэпресс.

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На Елисейских Полях в Париже вооруженный водитель протаранил полицейскую машину

Foto: MATTHIEU ALEXANDRE, AFP

В центре Парижа на Елисейских Полях проходит полицейская операция из-за инцидента, в результате которого загорелся автомобиль, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

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БОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПРОС: Если бы выборы были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

Foto: Vallo Kruuser

Эстонский и русский Delfi до выборов в местные самоуправления каждый месяц будут проводить среди своих читателей опрос, чтобы выяснить политические предпочтения людей.

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Ай да дебютант! Сборная Эстонии выиграла финал Мировой лиги!

Eesti võrkpallikoondis Foto: fivb.org

В мексиканском Леоне завершился финал Мировой лиги среди команд третьего дивизиона. Победителями турнира стали волейболисты сборной Эстонии, обыгравшие в финальном матче Испанию - 3:0.

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