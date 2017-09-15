ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в Лондоне и причина смерти Вани Берладина

Сегодня утром произошел взрыв в Лондонском метро, который был признан терактом. Латвийская полиция назвала причину смерти 5-летнего Вани Берладина, а в Нарва-Йыэсуу расследуется убийство собаки. Ситуация вокруг граффити на фасаде Горхолла накаляется.

ФОТО и ВИДЕО: Взрыв в лондонском метро признан терактом, пострадали около 20 человек

Foto: AP

В метро Лондона утром 15 сентября произошел взрыв. Как сообщает газета Sun со ссылкой на соцсети, сдетонировал пакет в поезде, который двигался по линии Дистрикт к станции Парсонс-грин. Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица. На место происшествия прибыли спасательные службы и полиция. В Сети появилось фото взорвавшегося предмета. Вскоре полиция признала, что произошел теракт.

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В теракте в Лондонском метро пострадал гражданин Эстонии

London Foto: KEVIN COOMBS, REUTERS

Министерство иностранных дел подтвердило, что в произошедшем в пятницу утром взрыве в метро в Лондоне пострадал один гражданин Эстонии.

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ГРАФИК: Алкоголь уносит сотни жизней, разрушает семьи и несет болезни, на лечение которых уходят миллионы

Foto: Argo Ingver

Размер нанесенного алкоголем ущерба сложно измерить. Статистика Больничной кассы относительно связанных с алкоголем расходов — только вершина айсберга, отражающая лишь болезни, в названии которых фигурирует слово ”алкоголь”, пишет Eesti Päevaleht.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Что убивает в Эстонии больше людей — алкоголь, наркотики или дороги?

Surmaga lõpeb üledoos tavaliselt siis, kui inimene on üksi ja pole kedagi, kes talle abi kutsuks. Foto: Andres Putting

Значительная часть государственной энергии была потрачена на предотвращение смертей от алкоголя и на дорогах, хотя статистика показывает, что за последний год от наркотиков умерло еще больше людей, пишет Eesti Ekspress.

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Молодая женщина была вынуждена отказаться от рабочего места, потому что Таллинн не предоставляет инватранспорт

Svetlana Foto: Rauno Volmar

Хотя целью реформы трудоспособности является помощь людям с ограниченными возможностями устроиться на работу, им зачастую сложно даже выбраться из дома, рассказывает Eesti Päevaleht.

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"Делать мне больше нечего!" Возможно ли сотрудничество между центристами и реформистами?

ekraanitõmmis (Yana Toom "Kolmeraudses)

Вчера в передаче "Kolmeraudne" на TV3 в политических дебатах сошлись реформист Кристен Михал и центристка Яна Тоом, которая помимо прочего сказала, что Урмас Паэт "150 раз" звонил ей и советовал поговорить с Михалом.

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ФОТО: ”Мне стало дурно!” Именитый таллиннский спортклуб шокировал клиента состоянием душевой

Kollaaž

”Когда я увидел мужскую душевую в спортклубе Reval, мне стало дурно!” — написал в редакцию читатель и приложил фотографии.

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Латвийская полиция назвала причину смерти Вани Берладина

5-aastase Vanja otsingud Foto: bezvests.lv

Госполиция получила результаты медицинской экспертизы, в которых говорится, что смерть 5-летнего Ивана Берладина, тело которого в июле после длительных поисков было обнаружено под Лиепаей, наступила от общего переохлаждения организма. Оказавшись в лесу, мальчик замерз насмерть.

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Ложь, пиар и неразбериха: ситуация вокруг граффити на фасаде Горхолла накаляется

Segadus selle ümber, kes ja mis päritolu rahaga linnahalli seinamaalingute eest maksis, kasvab aina suuremaks. Ametlikult hakkab asja uurima erakondade rahastamise järelevalve komisjon. Foto: Andres Putting

Неразбериха вокруг картины на фасаде Горхолла и происхождения выделенных на художество средств в размере 15 000 евро усугубляется, пишет Eesti Päevaleht.

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"Убит мой друг, мой сын, мой брат". Полиция расследует убийство собаки в Нарва-Йыэсуу

Foto: Aleksander Seregin

10 сентября около 11 часов утра было получено сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу убита собака, которой нанесли несовместимые с жизнью травмы острым предметом, сообщила Delfi пресс-секретарь полиции Виктория Корпан.

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ФОТО: Баллотирующийся в Виймси член EKRE "кинул зигу"

Karl Songisepp Foto: Ekspress Meedia

Молодой человек на фото, который делает нацистское приветствие — член EKRE Карл Сонгисепп, баллотирующийся на местных выборах в Виймси.

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Горные инженеры: террикон Кукрузе нужно тушить, а не переносить

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Валерий Поляков от имени горных инженеров Ида-Вирумаа пишет, что горящую внутри гору Кукрузе нужно потушить, а переносить породу в другое место опасно.

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Выбор за вами! Примите участие в зрительском голосовании конкурса ”Мисс Нарва-2017”

Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Уже в эту субботу, 16-го сентября, в 18:00 в Центре культуры ”Женева” состоится финальное шоу конкурса ”Мисс Нарва-2017”. За право получить звание первой красавицы города ведут борьбу восемь девушек.

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