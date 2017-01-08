К сожалению, воскресенье не прошло спокойно. В Иерусалиме призошел теракт, где сторонник ИГИЛ снова въехал на грузовике в толпу. В Эстонии же свои проблемы - опасные скользкие дороги и глохнущие моторы у паромов. Не пропустите также эксклюзивные отрывки из книги о Яаке Йоала и график административной реформы.

Аномальные холода в Европе унесли жизни более 20 человек

kraadiklaas Foto: Raivo Tasso

Жители европейских стран страдают от необычайно сильных холодов, установившихся в первые дни января с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии.

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ФОТО И ВИДЕО: Неизвестный на грузовике совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме

Неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме, сообщает Лента со ссылкой на Reuters.

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ГРАФИК административной реформы: каким волостям удалось набрать 5000 жителей?

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В рамках административной реформы желающие объединиться и уже имеющиеся волости должны были подтвердить, что на их территории живет не менее 5000 человек. Смотрите график, чтобы узнать, каким волостям не удалось набрать необходимое кличество жителей.

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Отрывок из книги о легендарном Яаке Йоала. Почему певец получил запрет на выступления

Paavo Kangur esitleb Jaak Joala raamatut Foto: Ilmar Saabas

Книга Пааво Кангура о Яаке Йоала теперь увидела свет на русском языке. Ее название в русском варианте — строчка из песни — "Сколько лет прошло, но помним я и ты". Delfi публикует отрывок из книги о легендарном артисте.

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Отрывок из книги о легендарном певце. Как Яак Йоала стал суперзвездой

Jaak Joala plaadiesitlus Solarise Apollo raamatupoes Foto: Raido Vint, Delfi/Ajalehed

Книга Пааво Кангура о Яаке Йоала теперь увидела свет на русском языке. Ее название в русском варианте — строчка из песни — "Сколько лет прошло, но помним я и ты". Delfi публикует отрывок из книги о легендарном артисте.

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ФОТО: У жительницы Эстонии взорвался телефон Samsung старой модели

Foto: Geenius

В пятницу жительница Эстонии поделилась в социальных сетях фотографией своего телефона Samsung, который взорвался после зарядки и загорелся. "Батарея моего телефона взорвалась, вылетела и сгорела на полу!" — приводит слова женщины geenius.ee.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: При столкновении двух машин в Вильяндимаа погиб водитель

Avarii Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Сегодня в Тяннассильма в Вильяндимаа произошла тяжелая авария, в которой погиб один человек.

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У парома линии Сааремаа-Хийумаа на полпути снова заглох мотор

Reedel jäi Subsea Seven mootori seiskumise tõttu neljaks tunniks merele triivima, kuni kalalaev Amazon parvlaeva tagasi Sõru sadamasse pukseeris. Foto: Valmar Voolaid

Сегодня оператор линии Сааремаа-Хийумаа AS Kihnu Veeteed сообщил на своей домашней странице, что на линии Сыру-Трийги снова наблюдается техническая неполадка.

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ФОТО И ВИДЕО: Европу замело снегом, который принес с собой немало хлопот

Foto: YASIN AKGUL, AFP

На первой неделе нового года в Европу наконец пришла снежная зима, однако снег доставил европейцем немало хлопот, нарушив тарнспортное движение и авиасообщение.

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ООН причислила страны Балтии к Северо-Европейским странам

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ООН изменила региональную классификацию стран Балтии и причислила Эстонию, Латвию и Литву к Северо-Европейским странам.

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