Аномальные холода в Европе унесли жизни более 20 человек
Жители европейских стран страдают от необычайно сильных холодов, установившихся в первые дни января с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии.
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ФОТО И ВИДЕО: Неизвестный на грузовике совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме
Неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме, сообщает Лента со ссылкой на Reuters.
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ГРАФИК административной реформы: каким волостям удалось набрать 5000 жителей?
В рамках административной реформы желающие объединиться и уже имеющиеся волости должны были подтвердить, что на их территории живет не менее 5000 человек. Смотрите график, чтобы узнать, каким волостям не удалось набрать необходимое кличество жителей.
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Отрывок из книги о легендарном Яаке Йоала. Почему певец получил запрет на выступления
Книга Пааво Кангура о Яаке Йоала теперь увидела свет на русском языке. Ее название в русском варианте — строчка из песни — "Сколько лет прошло, но помним я и ты". Delfi публикует отрывок из книги о легендарном артисте.
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Отрывок из книги о легендарном певце. Как Яак Йоала стал суперзвездой
Книга Пааво Кангура о Яаке Йоала теперь увидела свет на русском языке. Ее название в русском варианте — строчка из песни — "Сколько лет прошло, но помним я и ты". Delfi публикует отрывок из книги о легендарном артисте.
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ФОТО: У жительницы Эстонии взорвался телефон Samsung старой модели
В пятницу жительница Эстонии поделилась в социальных сетях фотографией своего телефона Samsung, который взорвался после зарядки и загорелся. "Батарея моего телефона взорвалась, вылетела и сгорела на полу!" — приводит слова женщины geenius.ee.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: При столкновении двух машин в Вильяндимаа погиб водитель
Сегодня в Тяннассильма в Вильяндимаа произошла тяжелая авария, в которой погиб один человек.
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У парома линии Сааремаа-Хийумаа на полпути снова заглох мотор
Сегодня оператор линии Сааремаа-Хийумаа AS Kihnu Veeteed сообщил на своей домашней странице, что на линии Сыру-Трийги снова наблюдается техническая неполадка.
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ФОТО И ВИДЕО: Европу замело снегом, который принес с собой немало хлопот
На первой неделе нового года в Европу наконец пришла снежная зима, однако снег доставил европейцем немало хлопот, нарушив тарнспортное движение и авиасообщение.
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ООН причислила страны Балтии к Северо-Европейским странам
ООН изменила региональную классификацию стран Балтии и причислила Эстонию, Латвию и Литву к Северо-Европейским странам.
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