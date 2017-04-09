ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в Египте, выборы руководства EKRE, кишечный вирус в гимназии Лихула

На этих выходных в Пярнумаа, в гимназии Лихула состоялось собрание Союза ученических представительств Эстонии. Около 40 участников заразились кишечным вирусом. Трагическая новость из Египта — по меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов в двух коптских церквях во время богослужений по случаю Вербного воскресенья. 9 апреля в Тарту состоялся конгресс EKRE, на котором 389 голосами председателем партии был переизбран Март Хельме.
На проходящем в Пярнумаа собрании ученических представительств 40 детей заразились кишечным вирусом
На этих выходных в Пярнумаа, в гимназии Лихула состоялось собрание Союза ученических представительств Эстонии. Около 40 участников заразились вирусом. Симптомы — рвота и недомогание — указывают на кишечный вирус. По меньшей мере четыре ребенка доставлены в больницу.
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ВИДЕО: Мощный взрыв прогремел у церкви в Египте, погибли не менее 15 человек
У церкви в египетском городе Танта в воскресенье, 9 апреля, прогремел взрыв. По информации телеканала Al Arabiya, погибли не менее 15 человек, 42 получили ранения.
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ФОТО DELFI: 389 голосами председателем EKRE переизбран Март Хельме
Сегодня в Тарту Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) выбирала новых руководителей.
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Гражданину РФ предъявлены обвинения после обнаружения взрывного устройства в Осло
Семнадцатилетний гражданин РФ был задержан норвежской полицией по обвинению в незаконном обращении со взрывчаткой. Об этом было объявили на пресс-конференции Полицейской службы безопасности (ПСБ) Норвегии, которая занимается расследованием инцидента с похожим на бомбу объектом, который был обнаружен в субботу вечером в центре Осло.
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Иран и Россия пообещали ответить на ”новые акты агрессии” против Сирии
Объединенный координационный центр Ирана, России и поддерживающих Башара Асада группировок пообещал ответить на ”новые акты агрессии” против Сирии, ”от кого бы они не исходили”. Об этом, сообщает Reuters, говорится в заявлении, опубликованном координационным центром.
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Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
Атаковав военный аэродром в сирийской провинции Хомс, США стремились поднять боевой дух поддерживаемых ими террористических группировок, но не достигли своей цели. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с иранским лидером Хасаном Роухани, передает в воскресенье, 9 апреля, агентство SANA.
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В ЛНР рассказали о переброске в Донбасс снайперш из Польши и Прибалтики
Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о переброске к линии соприкосновения женщин-снайперов из Прибалтики и Польши. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает ”ЛуганскИнформЦентр”.
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В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено дело
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения поезда и электрички в Москве, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Генеральной прокуратура РФ.
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В Осло возле станции метро обнаружена бомба
Около одной из станций метро в Осло полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство. Бомба, объявили представители руководства полиции Норвегии, была найдена возле станции метро ”Гренланн” в ночь на 9 апреля, пишет Meduza.
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Шведская полиция: подозреваемого должны были депортировать
Шведская полиция провела пресс-конференцию, на которой сообщила новые подробности, касающиеся стокгольмского теракта.
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